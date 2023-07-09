Düzce’de köprü çökme riskine karşı trafiğe kapatıldı

Düzce
Düzce’nin en çok yağış alan ilçesi Yığılca oldu. Şiddetli yağış devam ederken, birçok köy ile bağlantısı olan Aksu Köprüsü ve ilçe merkezindeki bağlantı köprüsü çökme riski nedeniyle trafiğe kapatıldı.
Ekiplerin anbean kontrol ettiği bölgede herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için geniş güvenlik önlemleri alındı. Öte yandan Düzce’yi Yığılca ilçesine bağlayan bağlantı yolunun birçok noktasında heyelanlar meydana geldi. Karayolları ekipleri yolda çalışmalarını sürdürürken, bağlantı yolunda ulaşımda geçici aksamalar meydana geliyor.