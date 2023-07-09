Düzce’de köprü çökme riskine karşı trafiğe kapatıldı

Ordu, Samsun, Giresun, Tokat ve Düzce'de sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Ordu'da dün gece etkili olan sel ve heyelan nedeniyle iş makinesi ve araçlar toprak altında kaldı. Ev ve iş yerlerini su basarken, bazı yollar ulaşıma kapatıldı. Mahsur kalan vatandaşların yardımına AFAD ekipleri yetişti. Kapanan Karadeniz Sahil Yolu havadan görüntülendi. Samsun'un Çarşamba ilçesinde, dün akşam sağanak sonrası derenin taşması ile sel sularına kapılan engelli Türkan Yılmaz'ın (45) cansız bedenine ulaşıldı. Tokat’ta sağanak yağış nedeniyle birçok dükkanı su bastı, bazı dükkanlardaki ürünler zarar gördü. Düzce'de yağışların etkili olduğu ilçede köy yollarında yaşanan heyelanlar nedeniyle yollar kapandı.Öte yandan Düzce’nin Akçakoca ilçesinde ise bugün fırtına beklendiğinden plajlarda denize girmek yasaklandı.