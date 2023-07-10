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AFAD'dan 13 il için 'turuncu kodlu' uyarı : Şiddetli yağış geliyor

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan son bilgilere ve değerlendirmelere göre, sağanak ve gök gürültülü sağanak nedeniyle 13 il için "turuncu kod"lu uyarıda bulundu.

11:39 . 10/07/2023 Pazartesi
AA
Valilik ve il AFAD müdürlüklerine bilgilendirme yapıldı.

Valilik ve il AFAD müdürlüklerine bilgilendirme yapıldı.

AFAD'ın internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, bugün Artvin, Bartın, Bolu, Düzce, Giresun, Kastamonu, Karabük, Ordu, Rize, Samsun, Sinop, Trabzon ve Zonguldak için uyarısı verildi.


Bu illerde, valilik ve il AFAD müdürlüklerine mesaj formu ile bilgilendirme yapıldı.


'Turuncu kod'

"Turuncu kod" "hava durumunun tehlikeli olduğu", tahmin edilen meteorolojik olayın sıklıkla görülmediği anlamına geliyor. Bu kod, "Hasar ve kayıpların oluşması muhtemeldir. Çok tedbirli olmalı, güncel meteorolojik koşullar ve tahminler takip edilmelidir." uyarısını içeriyor.







#AFAD
#İçişleri Bakanlığı
#sağanak
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