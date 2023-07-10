AFAD'dan 13 il için 'turuncu kodlu' uyarı : Şiddetli yağış geliyor

Son dakika Düzce haberleri: Batı Karadeniz Bölgesini etkisi altına alan yağışlar Düzce’de etkili oldu. Sağanak yağış sele neden olurken dereler taştı ve birçok evi su bastı. Kentte gün boyu etkili olan kuvvetli yağış, Akçakoca ve Gölyaka ilçelerindeki bazı köylerde derelerin taşmasına neden oldu. Düzce 5 günlük hava durumuna haberimizden ulaşabilirsiniz.