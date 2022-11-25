Düzce Gölyaka'da yeni bir deprem meydana geldi

Son dakika gelişmesi... Düzce'nin Gölyaka ilçesinde 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

DÜZCE'DE YENİ BİR DEPREM MEYDANA GELDİ

Düzce'nin Gölyaka ilçesinde bir deprem daha meydana geldi. AFAD, saat 12.00'da olan depremin büyüklüğünü 3,5 olarak açıkladı.

#DEPREMBüyüklük:3.5 (Ml)Yer:Gölyaka (Düzce)Tarih:2022-11-25Saat:12:00:33 TSİEnlem:40.807 NBoylam:30.987 EDerinlik:11.79 kmDetay:https://t.co/lx2Uhgx5zN@afadba... @trthaber @anadoluajansi

DÜZCE'DE 5.9'LUK DEPREM

Düzce'nin Gölyaka ilçesinde 23 Kasım'da gece saatlerinde meydana gelen ve İstanbul ile çevre illerde hissedilen 5.9 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti. AFAD, Gölyaka'daki depremde Düzce'de 37, İstanbul’da 1, Zonguldak'ta 6, Sakarya'da 1 ve Bolu'da 1 olmak üzere 46 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

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