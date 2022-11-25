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Düzce Gölyaka'da yeni bir deprem meydana geldi

Düzce'de son dakika deprem meydana geldi. Düzce'nin Gölyaka ilçesinde bir deprem daha meydana geldi. AFAD, saat 12.00'da olan depremin detaylarını paylaştı. 25 Kasım Düzce'de kaç şiddetinde deprem oldu, hasar var mı? Son depremler listesi ile Düzce'de meydana gelen son dakika depremin detayları...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
DÜZCEDE SON DAKİKA YENİ DEPREM: 25 Kasım Düzce Gölyakada deprem mi oldu, kaç şiddetinde, AFAD açıklaması!
Düzce deprem

Son dakika gelişmesi... Düzce'nin Gölyaka ilçesinde 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

DÜZCE'DE YENİ BİR DEPREM MEYDANA GELDİ

Düzce'nin Gölyaka ilçesinde bir deprem daha meydana geldi. AFAD, saat 12.00'da olan depremin büyüklüğünü 3,5 olarak açıkladı.

#DEPREMBüyüklük:3.5 (Ml)Yer:Gölyaka (Düzce)Tarih:2022-11-25Saat:12:00:33 TSİEnlem:40.807 NBoylam:30.987 EDerinlik:11.79 kmDetay:https://t.co/lx2Uhgx5zN@afadba... @trthaber @anadoluajansi

DÜZCE'DE 5.9'LUK DEPREM

Düzce'nin Gölyaka ilçesinde 23 Kasım'da gece saatlerinde meydana gelen ve İstanbul ile çevre illerde hissedilen 5.9 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti. AFAD, Gölyaka'daki depremde Düzce'de 37, İstanbul’da 1, Zonguldak'ta 6, Sakarya'da 1 ve Bolu'da 1 olmak üzere 46 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

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