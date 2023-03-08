Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, afetzedelerin mağduriyetinin azaltılması ve kamu hizmetlerine erişiminin kolaylaştırılması için 6 Şubat öncesi yerleşim yeri adresi depremden etkilenen şehirlerdeki vatandaşların diğer illere yerleşim yeri adres değişikliği işlemlerini, nüfus müdürlüklerinin yanı sıra e-devlet ve nüfusmatikler üzerinden gerçekleştirebilmesine imkan sağlandı.