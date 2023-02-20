Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) depremden etkilenen illerdeki vatandaşlara yönelik barınma desteği sağlıyor. Ev sahibi olan depremzedelere 60 bin, kiracılara ise 24 bin TL destek ödemesi yapılacak. AFAD, Afetzede Barınma Desteği başvurularının e-devlet üzerinden başlatıldığını bildirdi. Şu ana kadar kira ve taşınma yardımına 445 bin başvuru yapıldı. Peki barınma desteğinden kimler, nasıl yararlanacak? Deprem nedeniyle AFAD karşılıksız nakdi yardım yapacak mı? Barınma desteği için herhangi bir bankadan hesap açmam gerekiyor mu? İşte barınma desteklerine ilişkin tüm detaylar.