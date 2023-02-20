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AFAD’dan son dakika deprem desteği ödemesi açıklaması: e devlet üzerinden kontrol edebilirler

AFAD Başkanı Yunus Sezer, Kahramanmaraş merkezli depremlerde 41 bin 156 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Sezer, 20 bin 870 binada enkaz çalışması yürütüldüğünü söyledi. Devlet depremin yarılarını sarmak için tüm imkanlarını seferber ederken, depremzedelere yönelik barınma, kira, taşınma yardımları da yapılıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, depremzedelere 15 bin TL taşınma yardımı verileceğini açıkladı. Peki 10 bin TL deprem yardımı kimlere veriliyor? 15 bin TL taşınma parası hesaplara yattı mı? Depremde hayatını kaybedenlerin yakınlarına 100 bin TL yardımı yattı mı? Deprem yardımlarına ilişkin tüm detaylar haberimizde.

14:22 . 20/02/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Deprem yardımları yattı mı?

Deprem yardımları yattı mı?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca (AFAD), Kahramanmaraş merkezli depremlerde konutları hasar gören vatandaşlara 10 bin liralık hane başı destek ödemelerinin yapılmaya başlandığı bildirildi. Başvuru şartı aranmayan deprem yardım parası Ziraat Bankası hesaplarına yatırılıyor.

Depremzedelere verilen taşınma yardımı ne kadar?

Cumhurbaşkanı Erdoğan taşınma yardımı ile ilgili olarak, "Devletimiz personeliyle kurumlarıyla aracı gereciyle tüm imkanlarıyla vatandaşının yanındadır. Tüm bu çalışmalar için öncelikle 100 milyar liralık bir kaynak tahsis ettik.

AFAD acil yardım ödeneğinden, oturduğu binalar yıkılmış, ağır veya orta hasat görmüş vatandaşlarımıza hane başına 15 bin lira taşınma yardımı yapmaya başlıyoruz. Yine bu hanelerdeki vatandaşlarımızdan konteyner kentler dışında barınacaklara ev sahibi olanlar için aylık 5 bin lira, kiracı olanlar için aylık 2 bin lira kira yardımı yapacağız." dedi.

Depremde hayatını kaybedenlerin yakınlarına 100 bin TL mi verilecek?

100 bin lira nakdi desteği kimler alabilir?

14 Şubat 2023 tarihinde yapılan Kabine Toplantısı sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni destekleri açıkladı. Buna göre, ailelerini deprem bölgesi dışındaki illere kendi imkanları ile götürenlerin yakıt masrafı karşılanacak. Depremde hayatını kaybedenlerin yakınlarına acil ihtiyaçları için 100 bin lira nakdi yardım olacak.

Depremzedelere verilen destek ödemeleri

AFAD deprem ödemeleri yattı mı?

  • AFAD Başkanı Sezer, deprem yardımlarına ilişkin de şunları dile getirdi: “864 bin kişiye ödeme yapmış bulunuyoruz. e-Devlet üzerinden ödemeleri kontrol edebiliyorlar. Kira yardımları da yine e-Devlet üzerinden yapılabiliyor.

Evim Yuvan Olsun kampanyasına ilişkin 500'ün üzerinde kendi evini vermek isteyen vatandaşımız var. Kira desteği vermek isteyen vatandaşlarımız var."

10 bin TL deprem yardımı kimlere veriliyor?

Kahramanmaraş’ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki depremin ardından konutları hasar gören depremzedelere yönelik verilecek. “Yıkık, acil yıkılacak, ağır hasarlı, orta hasarlı ve az hasarlı” olarak tespit edilen konutlara yönelik 10 bin lira tutarındaki hane başı destek ödemelerinin yapılmaya başlandığı belirtildi.



#e devlet
#Deprem yardımı
#e devlet Deprem yardımı sorgulama
#barınma desteği
21 dakika önce
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AFAD’dan son dakika deprem desteği ödemesi açıklaması: e devlet üzerinden kontrol edebilirler
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