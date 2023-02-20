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Deprem yardımları yattı mı?
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca (AFAD), Kahramanmaraş merkezli depremlerde konutları hasar gören vatandaşlara 10 bin liralık hane başı destek ödemelerinin yapılmaya başlandığı bildirildi. Başvuru şartı aranmayan deprem yardım parası Ziraat Bankası hesaplarına yatırılıyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan taşınma yardımı ile ilgili olarak, "Devletimiz personeliyle kurumlarıyla aracı gereciyle tüm imkanlarıyla vatandaşının yanındadır. Tüm bu çalışmalar için öncelikle 100 milyar liralık bir kaynak tahsis ettik.
AFAD acil yardım ödeneğinden, oturduğu binalar yıkılmış, ağır veya orta hasat görmüş vatandaşlarımıza hane başına 15 bin lira taşınma yardımı yapmaya başlıyoruz. Yine bu hanelerdeki vatandaşlarımızdan konteyner kentler dışında barınacaklara ev sahibi olanlar için aylık 5 bin lira, kiracı olanlar için aylık 2 bin lira kira yardımı yapacağız." dedi.
14 Şubat 2023 tarihinde yapılan Kabine Toplantısı sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni destekleri açıkladı. Buna göre, ailelerini deprem bölgesi dışındaki illere kendi imkanları ile götürenlerin yakıt masrafı karşılanacak. Depremde hayatını kaybedenlerin yakınlarına acil ihtiyaçları için 100 bin lira nakdi yardım olacak.
Evim Yuvan Olsun kampanyasına ilişkin 500'ün üzerinde kendi evini vermek isteyen vatandaşımız var. Kira desteği vermek isteyen vatandaşlarımız var."
Kahramanmaraş’ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki depremin ardından konutları hasar gören depremzedelere yönelik verilecek. “Yıkık, acil yıkılacak, ağır hasarlı, orta hasarlı ve az hasarlı” olarak tespit edilen konutlara yönelik 10 bin lira tutarındaki hane başı destek ödemelerinin yapılmaya başlandığı belirtildi.