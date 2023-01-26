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EYT emeklilik başvurusu E Devlet’ten mi yapılacak?

Milyonlarca kişinin gözü kulağı EYT düzenlemesine çevrildi. EYT konusunu çözüme kavuşturacak kanun teklifi, AK Parti TBMM Grubu'nda milletvekillerinin imzasına sunuldu. Bakan Bilgin EYT'li vatandaşların ilk maaşlarını 1 Mart'ta alacaklarını söyledi. Bakan Bilgin, düzenleme çıktıktan sonra e-devlet üzerinden de başvuruların 7/24 yapılabileceğini söyledi. Peki EYT başvurusu ne zaman başlayacak? EYT başvurusu nasıl yapılır?

09:23 . 26/01/2023 Perşembe
Yeni Şafak
E devlet EYT emeklilik başvurusu

E devlet EYT emeklilik başvurusu

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesini içeren kanun teklifi, AK Parti milletvekillerinin imzasına açıldı. EYT konusunu çözüme kavuşturacak kanun teklifi, AK Parti TBMM Grubu'nda milletvekillerinin imzasına sunuldu. Teklifin, kısa süre içinde Meclis Başkanlığına sunulması bekleniyor. EYT'nin yanı sıra kamu borç yapılandırması, organize sanayi bölgeleri ile tarımla ilgili düzenlemeler içeren kanun teklifleri de milletvekillerinin imzasına açıldı.

EYT maaşları

EYT ilk maaşları ne zaman yatacak?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, emeklilikte yaşa takılanların (EYT), ilk maaşlarını 1 Mart'ta almalarına imkan sağlayacak bir düzenlemenin Meclis'ten çıkacağını düşündüğünü söyledi.

EYT emeklilik başvurusu E devlet’ten mi yapılacak?

Bakan Bilgin, EYT düzenlemesinin ardından Sosyal Güvenlik Kurumu'na akın edenler için "Buna ihtiyaç yok" dedi. Düzenlemede yasal süreç tanımlandıktan sonra emeklilik müracaatlarının yapılacağına dikkati çekti. Bakan Bilgin, düzenleme çıktıktan sonra e-devlet üzerinden de başvuruların 7/24 yapılabileceğini söyledi. Sosyal Güvenlik Kurumu Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesi yasalaşınca oluşabilecek yoğun emeklilik başvuru işlemlerini hızlı ve hatasız tamamlamak için önlemler aldı.

EYT emekli başvurusu

EYT e-Devlet başvuru nasıl yapılır?

SGK tarafından paylaşılan videoda adımlar şöyle anlatıldı:

e-Devlet girişi
yaptıktan sonra arama kısmına '
aylık
', '
emekli
', '
gelir
' kelimelerinden birini yazdıktan sonra çıkan sonuçlardan '
gelir
, aylık ödenek talep belgesinin verilmesi belgesine tıklanacak.
Ekrandaki '
YENİ BAŞVURU
' sekmesi tıklanacak.
Tahsis talep türü
olarak ise 'yaşl
ılık aylı
ğı' seçilecek.
SSK kapsamında aylık talepe edecekler '
4A SSK
', Bağkur kapsamında ise '
4B Bağkur
' seçilecek.
Sonra altta yer alan '
başvur
' butonu tıklanacak.
TC kimlik numarası, ad-soyad bilgileri
ve
ikametgah
adresi ekrana otomatik geliyor.

Maaş ödemesinin yapılacağı banka seçilerek açıklama kısmına bankanın talep edilen şubesi yazılacak.

Diğer iletişim bilgileri de doldurulacak.

Aylık alıyor mu?
' sorusunda da
evet
ya da
hayır
cevabı mutlaka işaretlenmeli.
Sonraki '
ileri
' butonuna basılacak ve '
başvur
' butonuna basılarak bilgiler SGK'ya gönderilmiş olacak.

Ne kadar emekli maaşı alırım? EYT SGK 4A 4B 4C Emekli Maaşı Hesaplama
Ne kadar emekli maaşı alırım? EYT SGK 4A 4B 4C Emekli Maaşı Hesaplama

EYT son dakika haberleri yakından takip edilirken, Emeklilikte Yaşa Takılanlara yönelik yapılacak düzenlemeden 2 milyon 250 bin kişi yararlanacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, EYT düzenlemesinin ayrıntılarını açıkladı. Erdoğan, "Düzenlemeyle yaklaşık 2 milyon 250 bin vatandaşımız daha emekli olma hakkına kavuşuyor. Yaş sınırı uygulanmayacaktır" dedi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, EYT düzenlemesine ilişkin de "Konu artık Meclis'te" değerlendirmesini yaptı. Memur emeklisi, SGK ve Bağkur emeklileri de maaşlarına zam alacak. Peki bugün emekli olsam ne kadar emekli maaşı alırım? Emekli maaşları ne kadar? Ne kadar emekli maaşı alırım sorgulaması nereden nasıl yapılır? İşte detaylar.

EYT emeklisi ne kadar maaş alacak? EYT maaşı hesaplama SGK
EYT emeklisi ne kadar maaş alacak? EYT maaşı hesaplama SGK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yaklaşık 2 milyon 250 bin vatandaşımız emekli olma hakkına kavuşuyor. Emeklilik hakkının kullanılması hususunda herhangi bir yaş sınırı uygulanmayacaktır" dedi. EYT düzenlemesinin Meclis'e sunulmasının ardından ocak ayında görüşülmesi bekleniyor. Yürürlük tarihinin ise 1 Ocak 2023 olması bekleniyor. Milyonlarca EYT’li vatandaş ise emekli maaşlarının ne kadar olacağının hesabını yapmaya başladı. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Aralık ayında enflasyon aylık yüzde 1,18 yıllık yüzde 64,27 olarak gerçekleşti. Peki EYT emeklisi ne kadar maaş alacak, maaş kesintisi olacak mı? İşte SGK 4a, 4b ve 4c emeklilik sorgulama ekranı ve emekli maaş tutarları.


#EYT
#eyt başvurusu
#e devlet eyt başvuru
43 dakika önce
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EYT emeklilik başvurusu E Devlet’ten mi yapılacak?
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