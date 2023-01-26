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E devlet EYT emeklilik başvurusu
Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesini içeren kanun teklifi, AK Parti milletvekillerinin imzasına açıldı. EYT konusunu çözüme kavuşturacak kanun teklifi, AK Parti TBMM Grubu'nda milletvekillerinin imzasına sunuldu. Teklifin, kısa süre içinde Meclis Başkanlığına sunulması bekleniyor. EYT'nin yanı sıra kamu borç yapılandırması, organize sanayi bölgeleri ile tarımla ilgili düzenlemeler içeren kanun teklifleri de milletvekillerinin imzasına açıldı.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, emeklilikte yaşa takılanların (EYT), ilk maaşlarını 1 Mart'ta almalarına imkan sağlayacak bir düzenlemenin Meclis'ten çıkacağını düşündüğünü söyledi.
EYT emeklilik başvurusu E devlet’ten mi yapılacak?
Bakan Bilgin, EYT düzenlemesinin ardından Sosyal Güvenlik Kurumu'na akın edenler için "Buna ihtiyaç yok" dedi. Düzenlemede yasal süreç tanımlandıktan sonra emeklilik müracaatlarının yapılacağına dikkati çekti. Bakan Bilgin, düzenleme çıktıktan sonra e-devlet üzerinden de başvuruların 7/24 yapılabileceğini söyledi. Sosyal Güvenlik Kurumu Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesi yasalaşınca oluşabilecek yoğun emeklilik başvuru işlemlerini hızlı ve hatasız tamamlamak için önlemler aldı.
SGK tarafından paylaşılan videoda adımlar şöyle anlatıldı:
Maaş ödemesinin yapılacağı banka seçilerek açıklama kısmına bankanın talep edilen şubesi yazılacak.
Diğer iletişim bilgileri de doldurulacak.