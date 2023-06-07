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Depremde hasar gören ev, iş yeri, ahır ve samanlık için hak sahipliği başvurusu yapılıyor

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Kahramanmaraş merkezli depremlerde ev, iş yeri, ahır ve samanlık olmak üzere hasar gören yapılar için 137 bin 596 hak sahipliği başvurusu yapıldığını bildirdi. Peki deprem hak sahipliği başvurusunu kimler yapabilir? AFAD deprem hasar yardımı başvurusu ne zaman sona erecek? Hak sahipliği deprem yardımı başvuru şartları neler? İşte detaylar.

13:22 . 7/06/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
AFAD depremzede hak sahipliği başvurusu

AFAD depremzede hak sahipliği başvurusu

AFAD'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, hak sahipliği için talep başvurularının, e-Devlet ve deprem bölgesinde kurulan ofislerde gerçekleştirilebildiği anımsatıldı.

Bu kapsamda 13 ilde kurulan 141 ofiste ve
üzerinden bugüne kadar 137 bin 596 hak sahipliği talebi başvurusu alındığı belirtilen paylaşımda, talep başvurularının, mülk sahibi ve mülk sahibi varisi tarafından resmi müracaat tarihinden itibaren 2 ay içinde yapılabildiği kaydedildi.

AFAD, hak sahipliği başvurusu ne zaman sona erecek?

AFAD, hak sahipliği başvuru süreciyle ilgili duyuru paylaştı. Yapılan duyuruda; “60 günlük hak sahipliği başvuru dönemi 30 Mayıs 2023 tarihi itibariyle baslamış olup, 30 temmuz 2023 tarihi itibariyle son bulacaktır.

Siz değerli afetzedelerimizin E-devlet üzerinden başvurularını yapmaları önem arz etmektedir.

60 günlük yasal süre dışında başvuru kabul edilmeyecektir. Aşağıdaki linkten e-devlet sistemine giriş yaparak işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz." ifadelerine yer verildi.

Afetzede Hak Sahipliği nedir?

Afetzede Hak Sahipliği, afetzedelerin yıkılan veya ağır hasar gören binalarla olan mülkiyet ilişkilerini ve yeniden yapılacak binalardan veya verilecek inşaat kredisinden yararlanabilme durumlarını bildirmektedir.

Afetzede Hak Sahipliği Başvuru şartları nelerdir?

Afetzede hak sahipliği başvuruları için gerekli şartlar AFAD tarafından açıklandı. İşte o şartlar;

  1. Konut, iş yeri ve ahırları ağır-yıkık ve orta derecede hasar gören mülk sahipleri afetten önce ve afet tarihinde mülkiyeti ebeveynine ait hasarlı ikinci ve üçüncü konutta oturanlar,
  2. İştirak ve müşterek maliki oldukları konut veya iş yeri hasar görenler,
  3. Hak sahiplerine bina yaptırılmak üzere tespit edilip konutları istimlak edilen aileler.

Afetzede Hak Sahipliği başvurusu nasıl, nereden yapılır?

Afetzede hak sahipliği başvuruları, e-devlet sistemi üzerinden yapılmaktadır.

Aşağıda verdiğimiz linke tıkladıktan sonra açılan ekran sizi AFAD'ın sayfasına yönlendirecektir. AFAD'a kayıt yaptırdıktan sonra afetzede hak sahipliğinden faydalanabilirsiniz.

Memur maaşları Temmuz zammı 2023: Memur ve emeklilerin zam oranı belli oluyor
Memur maaşları Temmuz zammı 2023: Memur ve emeklilerin zam oranı belli oluyor

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