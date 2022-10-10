TOKİ 100 bin konut arsa başvurusu başladı! İşte sosyal konut arsa başvuru şartları ve ödeme planı

TOKİ arsa başvurusu nasıl, nereden yapılır? TOKİ konut arsa başvuru şartları neler, kimler başvurur, başvuru bedeli ne kadar?

TOKİ İlk Evim Arsa Projesi ile arsa ve iş yeri sahibi olmak isteyenler için başvurular bugün başlıyor. TOKİ sosyal konut projesi kapsamında arsa ve iş yeri başvurusu bugün itibarıyla başladı. Elektrik, su ve stabilize yol altyapıları tamamlanmış, imar planı yapılmış ve inşaat yapmaya hazır 1 milyon arsa ile 10 bin iş yeri için başvuru 7 Kasım'a kadar sürecek. TOKİ iş yeri başvurusu e-Devlet ve banka üzerinde yapılabilecek, TOKİ arsa başvurusu sadece Ziraat Bankasından yapılacak. Peki TOKİ arsa başvurusu nasıl yapılır? TOKİ arsa başvuru şartları nelerdir? TOKİ arsa başvurusu nereden yapılıyor?

TOKİ arsa başvurusu ne zaman?

100 bin konut arsası için başvuru yapmayı bekleyenler 10 Ekim'den itibaren TOKİ arsa başvurusu yapabiliyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İlk Evim İlk İş Yerim projemizde yarın YENİ BİR GÜN! 1 MİLYON arsa 10 BİN iş yeri için başvurularımız başlıyor. Kendi işini kurmak, arsaya kendi evini yapmak isteyenler 7 Kasım’a kadar başvurabilir. Detayları Cumhurbaşkanımız Kabine toplantımız sonrası duyuracak." ifadelerini kullandı.

İlk Evim İlk İş Yerim projemizde yarın YENİ BİR GÜN!



1 MİLYON arsa

10 BİN iş yeri için başvurularımız YARIN başlıyor.



Kendi işini kurmak,

arsaya kendi evini yapmak isteyenler

7 Kasım’a kadar başvurabilir.



Detayları Cumhurbaşkanımız Kabine toplantımız sonrası duyuracak. pic.twitter.com/eE5Afv64ic REKLAM October 9, 2022

TOKİ arsa başvurusu nasıl yapılır?

Vatandaşlar TOKİ arsa başvurularını e devlet ya da Ziraat Bankası'ndan yapabilecek. TOKİ ARSA BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYIN

TOKİ arsa taksitleri ne kadar?

Arsa tahsis bedelinin 1/10'u peşin geriye kalanı 9 yılda 9 eşit taksitle ve faizsiz olarak ödenecek. Arsa tahsisi yapıldıktan sonra, 1/10 arsa tahsis bedeli peşinatı ödenecek, noter taahhütnamesi imzalanarak arsa tahsis bedelinin geriye kalan 9 taksitin 9 yılda 9 eşit taksite bölünecek. Toplu Konut İdaresini (TOKİ) izafeten Ziraat Bankası A.Ş. ile borçlanma sözleşmesi imzalanmasının ardından da arsa tahsisi kesinleşmiş olacak.

TOKİ arsa ödemeleri ne zaman yapılacak?

TOKİ arsa ödemeleri ne zaman başlayacak? Taksit ödeme tarihi; peşinat bedeli ödendikten sonra, sözleşme imza tarihinden itibaren 1 yıl sonraki tarih olarak belirlenecek. Tahsis sahibi peşinat tutarı yatırıldıktan 1 yıl sonra başlamak üzere, taksitler aylık ya da yıllık eşit taksitler halinde ödeyebilecek. Ancak sözleşme aşamasında aylık ya da yıllık sözleşme tiplerinden sadece biri tercih edilebiliyor. Kesinleşen arsa tahsisi sonrasında tahsis sahibinin yükümlülüklerini yerine getirmesini teminen taahhütname alınır. 3 ay içerisinde ipotekli ve takyitli olarak tapu devri yapılır.

TOKİ arsalara inşaatlar ne zaman başlayacak?

Tahsis edilen müstakil arsalar üzerine; arsa tahsis tarihinden itibaren ilk yıl içerisinde konut inşaatına başlanması, 2 yılda nüve (çekirdek) kısmının tamamlanması gerekiyor. İmar planlarına göre toplu yapılaşmaya uygun olan (müstakil arsa tahsisi yapılamayacak) taşınmazlar taliplilerce bankaya müracaat edildiğinde bu taşınmazlar için diğer başvuru sahipleri ile müşterek müracaat etmiş sayılır.

TOKİ arsa başvurusu müşterek oluyor mu?

Kura sonrası bu taşınmazlardaki hak sahipleri de müşterek müracaatları sebebiyle aynı arsa içerisindeki diğer ortakları ile 775 sayılı Kanun ve Uygulama Yönetmeliğinde belirtilen inşaat yapma şartlarına uymayı peşinen kabul ve taahhüt eder. Müşterek parseller için kura çekimi yapıldıktan sonra parsel bazlı ortaklar (7 ve üzeri ortaklar için), 3 ay içinde konut yapı kooperatifi kuracak olup, bu taşınmazdaki yapım süreci kooperatif kanuna göre yürütülecek. Bu kooperatiflerden ayrılanların olması halinde, bunların yerine kurada belirlenmiş olan yedek listeden hak sahipleri üye olarak alınacak. Müşterek asa için müracaat edenler, tapu senedinin tarihinden itibaren en geç bir yıl içinde konutunu yapmaya başlamaları ve önceden tespit edilen plana göre tüm bloklar için zemin kat taban döşeme seviyesini en geç 2 yıl içinde bitirmeleri şart. Bu şarta uymayanlardan tahsis edilen arsalar, hiçbir hüküm alınmasına gerek olmaksızın ödemiş olduğu bir bedel var ise yüzde 10'u kesilerek kalan meblağ iade edilerek geri alınır. Bu kanun hükümlerine dayanılarak yapılan tüm işlemler her türlü vergi, resim ve harçtan muaf. Tapu devri esnasında döner sermaye harcı, tahsis sahibi tarafından ödenir. Arsa tahsisi için yapılan müracaat sayısının tahsis edilecek arsa sayısından fazla olması halinde, arsa sayısı kadar asil ve asil sayısı kadar yedek hak sahipleri noter kurası ile belirlenecek. Noter kurası ve diğer duyurular, www.toki.gov.tr internet adresinde yayımlanacak ve tahsis sahiplerine kısa mesaj yolu ile iletilecek. İmar planı çalışmaları sonucu arsaların belirlenmesi ve altyapı çalışmalarının (elektrik, su, kanalizasyon) tamamlanmasını müteakiben inşaat yapımına ait süreler başlayacak.

TOKİ arsa başvuru şartları neler?

T.C. Vatandaşı olmak. 18 yaşını doldurmuş olmak. O Belediye sınırları içerisinde ikamet etmek. Tahsis edilecek arsalar, Büyükşehir Merkez ilçelerden herhangi birisinde ise Merkez ilçelerden herhangi birisi sınırı içinde ikamet etmek.

TOKİ arsa başvuru gelir durumu nedir?

Diğer Belediyelerde ise arsa tahsisi öngörülen Belediye sınırları içerisinde ikamet etmek. Aylık Gelir Durumu 16 binin altında olması. Arsa tahsis edilecek kimselerin, kendisinin veya eşinin veya ergin olmayan çocuğunun herhangi bir belediye sınırı içinde ev yapmaya müsait arsaya veya her hangi bir yerde bir ev veya apartmanın ayrı bir dairesine karşılık olan arsa payına sahip olmaması şart. 775 sayılı Gecekondu Kanunu ve Uygulama Yönetmeliği hükümleri uyarınca yapılmış olan uygulamalardan daha önce faydalanmamış olmak.

TOKİ arsa başvuru ücreti ne kadar?

Başvuru bedeli olarak 500 TL olarak belirlendi. (Noter kurası sonucu kendilerine asıl ve yedek olarak arsa isabet etmeyenler ile arsa tahsisinden yararlanmaktan vazgeçen ve yedek listede sırası gelmeyenlerin başvuru bedeli iade edilecektir. Kendilerine arsa tahsis edilenlerin ödemiş oldukları başvuru bedeli peşinat bedeline dahil edilecek.)

ÖZGÜN TOKİ satılık arsa listesi 2022! İşte TOKİ arsa yerleri, fiyatları ve ödeme planı