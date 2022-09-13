TOKİ başvuru için gerekli belgeler neler? TOKİ sosyal konut ve arsa başvuru şartları

TOKİ başvuruları için heyecanlı bekleyiş sürerken, sosyal konut projesinin başvuru şartları belli oldu. Uygun fiyatlı 100 bin arsa ve 250 bin konut Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından satışa çıkarılıyor. TOKİ başvuruları ise e-Devlet üzerinden gerçekleştiriliyor. Peki E-Devlet TOKİ başvuru: TOKİ başvuruları ne zaman başlıyor, şartları neler, kimler başvurabilir? TOKİ sosyal konut projesi gerekli belgeler neler?

TOKİ sosyal konut başvurusu için istenen belgeler neler?

Başvuru sahipleri,

Kimlik Fotokopisi,

• Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri, kredi kullanım durumuna göre T.C. Emekli Sandığından alacakları "Hak Sahipliği Belgesi"

• Engelli vatandaşlarımız, Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından verilen kimlik kartının fotokopisi veya tam teşekküllü bir devlet hastanesinden alınmış sağlık heyet raporunu (en az % 40 engelli olduğuna dair),

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• Emekli vatandaşlarımız, Sosyal Güvenlik Kurumundan alınan Emekli Kimlik Belgesini veya belgesi henüz çıkmadı ise emekli olduğunu gösteren belge veya yazıyı ibraz edeceklerdir.

TOKİ kuraları ne zaman çekilecek?

• Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimlerine kuraya girmeden konut alma hakkı tanınacak, ancak bu kişilerin konutları öncelikli olarak kura ile belirlenecektir.

• Engelli vatandaşlarımıza konut sayısının %5'i kadar kontenjan ayrılacak ve hak sahipleri kura ile belirlenecektir. Kura sonucu bu kategoriden hak sahibi olamayan başvuru sahipleri diğer alıcılar kategorisindeki başvuru sahipleri ile birlikte tekrar kuraya tabi tutulacaktır.

• Emekli vatandaşlarımıza konut sayısının %25'i kadar kontenjan ayrılacak ve hak sahipleri kura ile belirlenecektir.

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• Diğer başvuru sahipleri, İdaremiz genel uygulamalarında olduğu üzere başvuru sayısına göre gerektiği takdirde kura ile belirlenecektir.

Kura çekim işlemleri belirlenen kategori önceliğine göre gerçekleştirilecektir.

• Sırada Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimlerin konutları,

• Sırada Engelli Vatandaşlarımızın konut Alma hakkı ve konut belirleme kurası

• Sırada Emekli Vatandaşlarımızın Konut Alma Hakkı ve Konut Belirleme kurası,

• Sırada Diğer başvuru sahiplerinin Konut Alma Hakkı ve Konut Belirleme kurası

E-Devlet TOKİ başvuru TIKLAYIN

TOKİ sosyal konut başvuru şartları neler?

TOKİ aracılığıyla inşa edilecek konutlara, proje ili sınırları içerisinde en az 1 yıl ikamet eden veya proje il nüfusuna kayıtlı, kendisi, eşi ve velayeti altındaki çocukları üzerine ülke sınırları içinde tapuda kayıtlı konutları bulunmayan, daha önce TOKİ aracılığıyla ev satın almamış 18 yaşını doldurmuş Türk vatandaşları başvuru yapabilecek.

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Sosyal konutlar için bir haneden tek başvuru alınabilecek.

Yeni sosyal konutlarda gençler, emekliler, şehit yakınları ve gaziler ile engellilere kontenjan ayrılacak. Genç kategorisine 1991 Eylül ayından sonra doğanlar müracaat edebilecek.

Şehit aileleri, harp ve vazife malulleri ile bunların dul ve yetimleri hariç başvuruda bulunacaklarda, aylık hane halkı gelirinin İstanbul için en fazla net 16 bin lira, yurt genelinde ise en fazla 14 bin lira olması şartı aranacak.

Konutların aylık taksitleri asgari ücretlilerin ödeyebileceği tutarda olacak. Ödeme, toplam hane gelirinin yüzde 30'unu aşmayacak, 240 aya kadar vade imkanı getirilecek.

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TOKİ arsa satın alma şartları neler?

Kimler TOKİ’den arsa satın alacak, arsa satın almak için şartlar neler? Proje kapsamında satışa sunulacak 100 bin arsa, elektrik, su ve doğal gaz altyapıları tamamlanmış, imar planları bulunan ve inşaat yapmaya hazır şekilde teslim edilecek. Başvuru bedeli 500 lira olarak belirlenen kampanyadan faydalanmaya hak kazananlar bu arsalar üzerine kendi evlerini yapabilecek. Başvuru şartlarını taşıyanlar arasında kura çekilecek

Arsa satışı başvurularında şu şartlar aranacak:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

Yoksul ve dar gelirli olmak,

Kendisinin, eşinin veya ergin olmayan çocuğunun herhangi bir belediye sınırı içerinde ev yapmaya müsait arsaya veya herhangi bir yerde bir ev veya apartmanın ayrı bir dairesinin karşılığı olan arsa payına sahip olmamak, Daha önce 775 sayılı Gecekondu Kanunu ve Uygulama Yönetmeliği hükümlerine tabi uygulamalardan faydalanmamış olmak.

TOKİ sosyal konutları hangi illerde yapılacak?

TOKİ sosyal konut projesi hangi illerde? TOKİ evleri 81 ilde, arsalar ise 7 bölgede olacak. En fazla konut İstanbul’a yapılacak. TOKİ iller şu şekilde;

Adana, Afyonkarahisar, Aksaray, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bitlis, Bursa, Çanakkale, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Karaman, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Nevşehir, Osmaniye, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Tokat, Uşak, Van ve Zonguldak illerinde yer alıyor.

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TOKİ aylık ödeme ne kadar olacak?

TOKİ konutlarının aylık taksitlerinin asgari ücretlilerin ödeyebileceği bir tutar olacağınının altını çizen Bakan Kurum, "Ödemelerin toplam hane gelirinin yüzde 30'unu aşmaması gerekiyor'' ifadelerini kullanmıştı. Bakan Kurum tarafından açıklanan hane halkının gelirinin yüzde 30'u sınırı dikkate alındığında İstanbul'da ödenecek en yüksek aylık taksit 4.800-9.600 TL, diğer illerde ise 4.200-8.400 TL olacak.

TOKİ evleri nasıl olacak?

- Yerel ve yatay mimari

- 5 katı geçmeyecek

- Sıfır atık uyumlu

- Enerji verimli

- İklim dostu malzemeler

- Yenilenebilir enerji sistem

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