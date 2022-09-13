TOKİ başvuru ekranı: E-devlet'ten TOKİ'ye nasıl başvurulur? (turkiye.gov.tr...)

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son dakika açıklaması şöyle; Bu devasa sosyal konut projemizin ilk etabını oluşturan 250 bin konutu 2 yılda bitirerek hak sahiplerinin kullanımına sunmayı planlıyoruz. Projemizin bu ilk etabı dahi cumhuriyet tarihimizin en büyük sosyal konut atılımıdır. 50 binini İstanbul'da, 18 binini Ankara'da 12 bin 500'ünü İzmir'de 8 bin 650'sini Bursa'da, 7 bin 500'ünü Konya'da inşa edeceğiz. Diğer illerimizde de değişen sayılarda konut sayısı paylaşacağız. Şehit yakınları ve gazilere 12 bin 500 konut, engelli vatandaşlarımıza 12 bin 500 konut, emekli vatandaşlarımıza ise 50 bin konut kontenjan ayırıyoruz. Gençlerimiz için de bir kontenjan oluşturduk. 50 binini de gençlerimize tahsis ettik.
TOKİ İSTANBUL SOSYAL KONUT BAŞVURULARI NE ZAMAN?
Başvuru yarın başlayacak, ekim sonuna kadar sürecek. 2023-2028 yılları arasında 500 bin konut inşa edilecek.
E-DEVLET ÜZERİNDEN TOKİ'YE NASIL BAŞVURU YAPILIR?
TOKİ Sosyal Konut Projesi 250 bin konut detayları Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklandı. Alt ve orta gelirli vatandaşları ev sahibi yapacak olan Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı İdaresi Başkanlığı TOKİ başvuruları e-Devlet sistemi üzerinden gerçekleştiriliecek.
TOKİ SOSYAL KONUT FİYATLARI VE AYLIK TAKSİTLER NE KADAR?
Cumhurbaşkanı Erdoğan; Böylesi bir yatırım, ülkenin tamamında ev ve kira fiyatlarını düşürecek, vatandaşlarımızın konuta erişimini de kolaylaştıracaktır.
Vatandaşlarımız toplam 608 bin lira fiyata sahip, 2 artı 1 konutlarımıza aylık 2 bin 280 liradan başlayan taksitlerle, 240 ay vadeyle sahip olabilecekler.
850 bin fiyata sahip 3+1 konutlar 3 bin 780 kliradan başlayan taksitlerle 240 ay vade ile yapılabilecektir.