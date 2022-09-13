TOKİ başvuru ekranı: E-devlet'ten TOKİ'ye nasıl başvurulur? (turkiye.gov.tr...)

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son dakika açıklaması şöyle; Bu devasa sosyal konut projemizin ilk etabını oluşturan 250 bin konutu 2 yılda bitirerek hak sahiplerinin kullanımına sunmayı planlıyoruz. Projemizin bu ilk etabı dahi cumhuriyet tarihimizin en büyük sosyal konut atılımıdır. 50 binini İstanbul'da, 18 binini Ankara'da 12 bin 500'ünü İzmir'de 8 bin 650'sini Bursa'da, 7 bin 500'ünü Konya'da inşa edeceğiz. Diğer illerimizde de değişen sayılarda konut sayısı paylaşacağız. Şehit yakınları ve gazilere 12 bin 500 konut, engelli vatandaşlarımıza 12 bin 500 konut, emekli vatandaşlarımıza ise 50 bin konut kontenjan ayırıyoruz. Gençlerimiz için de bir kontenjan oluşturduk. 50 binini de gençlerimize tahsis ettik.

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TOKİ İSTANBUL SOSYAL KONUT BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Başvuru yarın başlayacak, ekim sonuna kadar sürecek. 2023-2028 yılları arasında 500 bin konut inşa edilecek.

E-DEVLET ÜZERİNDEN TOKİ'YE NASIL BAŞVURU YAPILIR?

TOKİ Sosyal Konut Projesi 250 bin konut detayları Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklandı. Alt ve orta gelirli vatandaşları ev sahibi yapacak olan Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı İdaresi Başkanlığı TOKİ başvuruları e-Devlet sistemi üzerinden gerçekleştiriliecek.

TOKİ SOSYAL KONUT FİYATLARI VE AYLIK TAKSİTLER NE KADAR?

Cumhurbaşkanı Erdoğan; Böylesi bir yatırım, ülkenin tamamında ev ve kira fiyatlarını düşürecek, vatandaşlarımızın konuta erişimini de kolaylaştıracaktır.

Vatandaşlarımız toplam 608 bin lira fiyata sahip, 2 artı 1 konutlarımıza aylık 2 bin 280 liradan başlayan taksitlerle, 240 ay vadeyle sahip olabilecekler.

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850 bin fiyata sahip 3+1 konutlar 3 bin 780 kliradan başlayan taksitlerle 240 ay vade ile yapılabilecektir.

OYNAT 02:04 Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstanbul'da hane geliri 18 bin liranın diğer illerde 16 bin liranın altında olan her vatandaşımız başvurabilecektir Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhuriyet Tarihinin En Büyük Sosyal Konut Projesi Tanıtım Töreni'nde konuşuyor. Erdoğan, ''Maliyet fiyatı üzerinden yüzde 40 indirim yaparak belirlediğimiz fiyatlar da şu şekilde olacaktır. Toplamda 608 min lira fiyata sahip 2-1 konutlarımıza 2 bin 280 liradan başlayan taksitlerle 240 ay sahip olabileceklerdir. Aynı şekilde toplam 850 bin lira fiyata sahip 3+1 konutların ödemesi 3 bin 187 liradan başlayan taksitlerle 240 ay vade ile yapılabilecektir. Bu kampanyamıza İstanbul'da hane geliri 18 bin liranın diğer illerde 16 bin liranın altında olan her vatandaşımız başvurabilecektir. Bedelin yüzde 10'u peşin alınacak. Taksitler ise sözleşmenin imzalanmasıyla başlayacaktır. Bu projeleri ticari kazanç kaynağı haline getirmek isteyenlere de fırsat vermeyeceğiz. Kendi aklınca devleti kandırarak hak etmediği halde TOKİ'den ev almaya çalışanların hem ödedikleri parayı hem evlerini kaybedecekleri sıkı bir denetim mekanizması kuracağız. Tek derdimiz imkanı kısıtlı ailelerimizi uygun şartlarla ev sahibi yapmaktır. Konutlarımızın şimdiden içinde yaşayacak ailelerimize hayırlı olmasını diliyorum'' dedi. BiP'te paylaş

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