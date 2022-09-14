TOKİ BAŞVURU EKRANI (turkiye.gov.tr e-Devlet Sosyal Konut ve İşyeri Başvurusu)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, cumhuriyet tarihimizin en büyük sosyal konut atılımı olan TOKİ projesinin detaylarını duyurdu. 50 binini İstanbul'da, 18 binini Ankara'da 12 bin 500'ünü İzmir'de 8 bin 650'sini Bursa'da, 7 bin 500'ünü Konya'da inşa edilecek TOKİ başvuruları bugün başladı. E-devlet üzerinden TOKİ başvurusu yapılacak.

TOKİ İSTANBUL SOSYAL KONUT BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Başvurular bugün 14 Eylül itibariyle başladı, Ekim ayı sonuna kadar sürecek. 2023-2028 yılları arasında 500 bin konut inşa edilecek.

E-DEVLET ÜZERİNDEN TOKİ'YE NASIL BAŞVURU YAPILIR?

TOKİ Sosyal Konut Projesi 250 bin konut detayları Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklandı. Alt ve orta gelirli vatandaşları ev sahibi yapacak olan Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı İdaresi Başkanlığı TOKİ başvuruları e-Devlet sistemi üzerinden gerçekleştiriliecek.

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BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

TOKİ sosyal konut projesi başvuru ücreti, 500 TL olarak belirlendi.

TOKİ BAŞVURUSU İÇİN E-DEVLET ŞİFRESİ NASIL ALINIR?

Şifreyi Nereden/ Nasıl Alabilirim? Şifreyi; şahsen başvuru ile yurt içinde PTT işyerlerinden veya yetkili acentelerinden, yurt dışında ise Dışişleri Bakanlığı'na bağlı elçilik ve konsolosluklardan temin edebilirsiniz.

TOKİ SOSYAL KONUT FİYATLARI VE AYLIK TAKSİTLER NE KADAR?

Cumhurbaşkanı Erdoğan; Böylesi bir yatırım, ülkenin tamamında ev ve kira fiyatlarını düşürecek, vatandaşlarımızın konuta erişimini de kolaylaştıracaktır.

Vatandaşlarımız toplam 608 bin lira fiyata sahip, 2 artı 1 konutlarımıza aylık 2 bin 280 liradan başlayan taksitlerle, 240 ay vadeyle sahip olabilecekler.

850 bin fiyata sahip 3+1 konutlar 3 bin 780 kliradan başlayan taksitlerle 240 ay vade ile yapılabilecektir.

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BAŞVURULAR T.C.KİMLİK NUMARASININ SON HANESİNE GÖRE YAPILACAK

Çevrim içi başvuruda yaşanabilecek yoğunluğun hizmete erişime engel olmasını önlemek amacıyla başvurular kademeli olarak alınacak. T.C. Kimlik Numarasının son hanesi;

0 olan vatandaşlar 14 Eylül 2022 Çarşamba,

2 olan vatandaşlar 15 Eylül 2022 Perşembe,

4 olan vatandaşlar 16 Eylül 2022 Cuma,

6 olan vatandaşlar 17 Eylül 2022 Cumartesi,

8 olan vatandaşlar 18 Eylül 2022 Pazar,

19 Eylül 2022 Pazartesi gününden itibaren herhangi bir sınırlama olmaksızın tüm vatandaşlar söz konusu hizmeti kullanarak başvurularını iletebilecek.

ÖZGÜN TOKİ başvuru ücreti nasıl yatırılır?

ÖZGÜN TOKİ ilk taksiti ne zaman, ödemeler ne zaman başlayacak?