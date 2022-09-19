TOKİ başvurusundan nasıl vazgeçilir? Sosyal konut başvuru iptali nasıl yapılır?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ayrıntılarını açıkladığı sosyal konut projesi kapsamında 500 bin sosyal konut, 250 bin konut arsası ve 50 bin iş yeri yapılacak. Projenin ilk etabında yapımına başlanacak 250 bin sosyal konut, 2 yıl içinde tamamlanacak.

E devlet TOKİ başvurular "şehit aileleri, terör, harp ve vazife malulleri", "en az yüzde 40 engelli vatandaşlar", "emekliler", "18-30 yaş arasındaki gençler" ve "diğer alıcı adayları" olmak üzere 5 kategoride kabul edilecek. Başvurular 14 Eylül 2022 Çarşamba günü bankalar aracılığıyla ve e-devlet aracılığıyla alınmaya başlandı. TOKİ sosyal konutları son başvuru tarihi ise 31 Ekim 2022. TOKİ'nin sosyal konut projesine yoğun ilgi devam ediyor.

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E devlet TOKİ başvurusu: Milyonları buldu

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Saat 09.00 itibarıyla başvuru sayısı tam olarak 3 milyon 466 bin 250" açıklamasında bulundu. TOKİ sosyal konut başvuru şartlarını yerine getiremeyen vatandaşlar ise TOKİ başvurusunu iptal etmek istiyor. Peki TOKİ başvuru iptali nasıl yapılır? TOKİ başvurusu iptal edilince para iadesi yapılır mı?

TOKİ başvurusu iptal edilebilir mi, TOKİ başvuru iptali nasıl yapılır?

TOKİ başvurusunu iptal etmek için sözleşmeyi imzalamamak yeterli oluyor. Sözleşmenin imzalanmasının akabinde taksitlerin ödenememesi durumunda ise evin satışı için TOKİ ile iletişim halinde olmak gerekiyor.

Sözleşme imzalamayan, banka komisyonu ve damga vergisi ödemeyen ve ayrıca konut tesliminde KDV yatırmayan hak sahiplerinin ise konut alma hakları da iptal ediliyor. Yine gerçeğe uygun beyanda bulunmayanların da konut alma hakları iptal edilecek.

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TOKİ başvuru yaptıktan sonra vazgeçersem ne olur? Başvuru ücretini geri alabilir miyim?

Haklarınız iptal edilir. Başvuru bedeli ödeyenlere bu bedel geri ödenir. Ancak, talep örgütlenmesi çerçevesindeki uygulamalarda ihale işlemleri talebe göre başlatılacağı için başvuruda bulunduktan sonra vazgeçenlere başvuru bedeli geri ödenmemektedir. Yine talebin fazla olduğu bazı projelerde de vazgeçenlere başvuru bedelinin geri ödenmeyeceğine dair hüküm sözleşmeye konulabilmektedir.

TOKİ’nin emekliler için satışa sunacağı konutlara sadece Bireysel Emeklilik ile emekli olan vatandaşlar başvuru yapabilir mi?

Hayır. TOKİ’nin emekliler için satışa sunacağı konutlara başvuru yapabilmek için Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan emekli olma şartı aranır.

TOKİ başvuru işlemlerini benim adıma başkası yapabilir mi?

Sizin adınıza bir başkası vekaletname yoluyla başvuruda bulunabilir.

TOKİ vekaletnamesinde hangi konuların yer alması gerekiyor?

TOKİ Başkanlığı’nca satışa sunulan konutlardan satın almak üzere başvuruda bulunmaya, Konut seçmeye, Gayrimenkul satış sözleşmesi imzalamaya, Satın almış olduğum konutun peşinatını ödemeye ve borçlanmaya, Taksitlerini yatırmaya, Konutu teslim almaya, Damga Vergisi, KDV, banka komisyonu ve diğer masrafları yatırmaya, Konut seçim, konut teslim tutanağı, konut tespit föyünü ve bu husustaki tüm evrakları imzalamaya yetkilidir hükümlerinin bulunması gerekir.

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TOKİ'den satın alacağım konutu seçebilecek miyim?

Konut hakkı ve konut belirleme kurası birlikte yapılmaktadır. Ancak başvuruların konut sayısından fazla olmaması halinde kuraya gidilmemekte, konut seçim hakkı, başvuru sırasına göre kullandırılmaktadır.

Başvuracağım/satın aldığım konut inşaat aşamasında ise konutların bitmiş haliyle ilgili nasıl bilgi edinebilirim?

Konut tipi, kat planları, blok ön görünümleri ve yerleşim planı, İdarenin internet sitesinde , duyurularla birlikte yayınlanmaktadır.

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TOKİ başvuru şartları neler?

Projeye başvuru yapabilmek için, başvuru sahibinin;

T.C. vatandaşı olması,

Proje il sınırları içerisinde en az 1 yıl ikamet etmesi veya proje il nüfusuna kayıtlı olması,

Başvuruda bulunanların kendileri, eşleri ve velayetleri altındaki çocukları üzerine T.C. sınırları içinde tapuda kayıtlı konutlarının bulunmaması; TOKİ’den daha önce ev sahibi olmama

İstanbul için aylık hane halkı gelirinin, en fazla net 18.000 TL, yurt genelinde 16.000 TL olması (Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile bunların Dul ve Yetimleri Hariç)

Bir hane halkı adına, tek başvuru yapılması

Başvuruları yapacak vatandaşlarımızın; 18 yaşını tamamlamaları gerekmektedir.

Genç kategorisine 14/09/1992 tarihinden sonra doğan vatandaşlarımız müracaat edebilecektir.

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