ÖSYM'nin resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre, 17-18 Haziran 2023 tarihlerinde gerçekleştirilen YKS sınavı sonuçları, 20 Temmuz 2023 Perşembe günü ilan edildi. Tercih sonuçlarına göre ise üniversite kayıtları yapılacak. Peki, 2023 üniversite kayıt tarihleri belli oldu mu?

2023 ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

2023 YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri geçtiğimiz yıl 22-26 Ağustos 2022 tarihleri arasında yapılmıştı. Elektronik kayıtlar ise 22-24 Ağustos 2022 tarihleri arasında sona ermişti.

Üniversite kayıt işlemlerinin bu yıl da ağustos ayının sonlarına doğru başlaması bekleniyor.

E-DEVLET ÜNİVERSİTE KAYITLARI NASIL YAPILIR?

Kayıt için adayların yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu üniversiteye, belirtilen süre içerisinde başvurmaları gerekiyor.

Elektronik kayıt yapan adaylar, üniversiteleri tarafından duyurulan belgelere ve tarihe göre işlem yapacak.

ÜNİVERSİTE KAYITLARI İÇİN GEREKLİ BELGELER NELER?

a) Adayın mezun olduğu ortaöğretim kurumundan aldığı diplomanın aslı veya onaylı örneği ya da yeni tarihli mezuniyet belgesi

b) Yükseköğretim kurumlarına kayıt işlemlerinde öğrencinin YÖKSİS veri tabanında başka bir yükseköğretim kurumunda kayıtlı olduğunun tespit edilmesi halinde aynı düzeyde örgün bir programa kayıt yaptırmaması halinde ortaöğretim diplomasının aslı olmadan da kaydı yapılarak daha önce kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumundan bu bilgi teyit edilecek.

c) Aday ek puandan yararlanarak yerleştirilmiş ancak alanı diplomasında veya mezuniyet belgesinde belirtilmemişse, hangi okul ve alandan mezun olduğunu gösterir resmî belge (METEM programlarından mezun olanların diplomalarında okul adı olarak, diplomayı düzenleyen merkezin adı yazıyor)

ç) Yükseköğretim kurumları tarafından talep edilmesi durumunda 12 adet 4,5 cm x 6 cm boyutunda fotoğraf

d) Katkı payının/öğretim ücretinin ödenmesi ile ilgili belge

e) Kayıttan önce belirlenip üniversite tarafından ilan edilecek diğer belgelerin aslı veya üniversite onaylı suretleri

YKS TERCİH KILAVUZU YAYINLANDI MI?

YKS tercih kılavuzu ÖSYM'nin resmi internet sitesinde yayımlandı.

YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

2023 ÖSYM tkavimine göre YKS tercihleri 27 Temmuz-8 Ağustos tarihleri arasında yapılacak. Adaylar YKS tercihlerini ÖSYM AİS aracılığıyla elektronik ortamda gerçekleştirecek.

YKS TABAN PUANLARI

YKS taban puanları ve başarı sıralamalarını inceleyerek adaylar tercih listesini hazırlayacaklar. En son 2022 yılının taban puanları ve başarı sıralamaları açıklandı.







