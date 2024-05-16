İçişleri Bakanlığının "Trafik İdari Para Cezası Karar Tutanaklarının Düzenlenmesinde, Tahsilinde ve Takibinde Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, trafik idari para cezasının yüzde 25 indirimli ödenebildiği süre, cezanın tebliğ tarihinden itibaren 15 günden bir aya uzatıldı. Peki trafik cezası silinme süresi ne kadar? E devletten trafik cezası ne zaman silinir?

E devletten trafik cezası ne zaman silinir?

E-devlet uygulamasına giriş yapan kullanıcılar için ceza sorgulaması ya da ödeme işlemleri için farklı kanallara ulaşılabilmesi mümkündür. Banka ya da vergi dairesi üzerinden trafik cezaları ödenebilir. E-devlete cezanın düşmesi için yaklaşık olarak 3-7 gün aralığında bir süre yeterli olur.

Ceza Puanı Kaç Yıl Geçerlidir?

Ceza puanlarının geçerlilik süresi 1 yıldır. Örneğin bugün aldığınız bir trafik cezası puanı 1 sene sonra silinir. Ceza puanları her ne kadar 1 sene sonunda silinse de trafik kurallarına uymak ve ceza puanlarını biriktirmemek her sürücünün sorumluluğundadır.

Ceza Puanı Sorgulama Nasıl Yapılır?

Sürücüler herhangi bir devlet kurumuna başvurmadan, e-devlet üzerinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile giriş yaparak kolayca ceza puanlarını öğrenebilirler. Siz de www.turkiye.gov.tr adresine girip “Sürücü Belgesi ve Şahıslara Yazılan Ceza Sorgulama” ekranını seçerek sürücü belgenize ait tüm cezaları görüntüleyebilirsiniz.

Ceza Puanı ve Ehliyet İptali

Sürücülerin ceza puanlarını dikkate almaları, ehliyetlerini kaybetmemeleri açısından oldukça önemlidir. Eğer aynı yıl içinde üçüncü defa 100 ceza puanını doldurursanız sürücü belgeniz elinizden alınarak süresiz olarak iptal edilir. Ayrıca ölüme sebebiyet veren trafik kazalarında da sürücünün asli olarak kusurlu olması durumunda sürücü belgesi 1 yıllık süre ile geri alınır.

Ceza Puanı Uygulama Nedir?

Karayolları Trafik Kanun'un suç saydığı bir fiilden dolayı haklarında ceza uygulanan sürücülere, aldıkları her ceza için esasları yönetmelikte belirlenen ceza puanları verilir. Trafik suçunun işlendiği tarihten geriye doğru bir yıl içinde toplam 100 ceza puanını dolduran sürücülerin sürücü belgeleri (2) ay süre ile geri alınır ve eğitime tabi tutulurlar.

Aynı yıl içinde ikinci defa (100) puanı dolduran sürücülerin sürücü belgeleri (4) ay süre ile geri alınarak psiko-teknik değerlendirmeye ve psikiyatri uzmanının muayenesine tabi tutulurlar. Muayene sonucunda sürücülük yapmasına engel hali bulunmayanların belgeleri, süresi sonunda iade edilir. Bir yıl içinde üç defa (100) ceza puanını dolduran sürücülerin sürücü belgeleri süresiz olarak iptal edilir. Ölümle sonuçlanan trafik kazalarına asli kusurlu olarak sebebiyet veren sürücülerin sürücü belgeleri ise (1) yıl süre ile geri alınır.

Sürücü belgeleri geri alınan sürücüler, sürücü belgesine el koyan trafik birimine veya en yakın Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne alıkoyma süresinin bitiminde dilekçe ile başvurarak sürücü belgelerini geri alabilirler.

Ehliyet Ceza Puanı Oranları Nelerdir?

Karayolları Trafik Kanunu’na göre trafikte sergilenen bazı davranışlar açık bir şekilde suç olarak tanımlanır. Bu kanuna aykırı olarak hareket eden sürücülere de birtakım cezalar uygulanır. Uygulanan cezaların ise puan olarak birer karşılığı bulunur. 2024 yılı itibariyle yapılacak kural ihlallerine karşılık gelen ceza puanları şu şekilde belirtilebilir: