Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen liselerin 9. sınıf öğrencilerine yönelik yapılan Yetenek Sınavı sonuçları ve kayıt tarihi belli oldu. Güzel sanatlar, spor liseleri ve Anadolu imam hatip liseleri gibi müzik, görsel sanatlar, spor projeleri/programları olan okullara yerleşmek isteyen binlerce öğrenci e-okul sisteminden yetenek sınavı sonuçlarını araştırıyor. İşte MEB e-okul yetenek sınavı sonuçları sorgulama ekranı.

2023 YETENEK SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI MEB

Merkezî yerleştirme sonuçlarına göre yetenek sınavıyla öğrenci alan okullara kayıt yaptırmaya hak kazanan adaylar belli oldu. 2023 MEB e-Okul yetenek sınav sonuçlarını adaylar e-Okul sayfasından kendi bilgileriyle “ e-okul.meb.gov.tr ” web adresinden sorgulayabiliyor.

YETENEK SINAVIYLA ÖĞRENCİ ALAN OKULLARA KESİN KAYIT TARİHLERİ

Güzel sanatlar liseleri ve spor liseleri ile mûsikî, geleneksel ve çağdaş görsel sanatlar ve spor projesi/programı uygulayan Anadolu imam hatip liselerinin 9. sınıflarına öğrenci alınmasına ilişkin 10-16 Temmuz tarihleri arasında yapılan yetenek sınavında başarılı olan öğrencilerin yerleştirme sonuçları ilan edildi.

Bu kapsamda, merkezî yerleştirme sonucunda asıl listeden kayıt hakkı kazananlar, 17-19 Temmuz tarihleri arasında kesin kayıtlarını yaptıracak. Boş kalan kontenjanlara merkezî birinci yerleştirme sonuçlarına göre asıl ve yedek listeler 19 Temmuz, boş kalan kontenjanlara merkezi ikinci yerleştirme sonuçlarına göre asıl ve yedek listeler de 20 Temmuz'da ilan edilecek.

Merkezî birinci yerleştirme sonuçlarına göre kesin kayıtlar 20 Temmuz, merkezî ikinci yerleştirme sonuçlarına göre kesin kayıtlar da 21 Temmuz'da yapılacak. Ek yerleştirme sürecinde boş kalan kontenjanlar 7 Ağustos'ta ilan edilecek. Bu kapsamda tercihler 7-11 Ağustos'ta alınacak, 14 Ağustos'ta da boş kontenjanlara yerleştirme sonuçları açıklanacak.

Deprem bölgesine tanınan kontenjan kapsamındaki öğrenciler ve "çocuklar için özel gereksinim raporu (ÇÖZGER)" kapsamındaki öğrenciler ise okul müdürlüklerince kendilerinden istenen belgelerle birlikte kayıt yaptıracakları okula giderek işlemlerini gerçekleştirecek. Süreçler, e-Okul üzerinden takip edilecek.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR NELER?

1- T.C. Kimlik Kartı

2- Kesin Kayıt Dilekçesi (Okuldan alınacaktır)

3- Okul-Veli-Öğrenci Sözleşmesi (Okuldan alınacaktır)

4- 2 Top Fotokopi Kağıdı

5- 1 Adet Büyük Boy Dosya Klasörü

6- 1 Paket Telli Dosya

7- 1 Paket Şeffaf Dosya

EK YERLEŞTİRME NE ZAMAN?

Kazanamayan veya başvuruyu kaçıran adaylar için Eylül ayında ek yerleştirme sınavı yapılacak.







