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Ticaret Bakanlığı e-ticarette 'Deprem Yardımlaşma Seferberliği' (e-Seferberlik) başlattı

Ticaret Bakanlığı himayesinde, depremden zarar gören vatandaşların öncelikli ihtiyaç ürünlerinin satılacağı e-Ticarette Deprem Yardımlaşma Seferberliği (e-Seferberlik) başlatıldı. e-Seferberlik nedir, nasıl katılınır? İşte detaylar...

14:47 . 7/02/2023 Salı
Yeni Şafak
e-Seferberlik

e-Seferberlik

Ticaret Bakanlığı, e-ticarette 'Deprem Yardımlaşma Seferberliği' (e-Seferberlik) başlatıldığını duyurdu. Yapılan açıklamada, "Gönüllülük esasına göre yürütülecek e-Seferberliğe ülkemizde faaliyet gösteren elektronik ticaret pazar yerleri, bu platformlarda faaliyet gösteren satıcılar ile kargo ve lojistik işletmecileri katılım sağlayacaktır" denildi.

E-SEFERBERLİK NEDİR?

Merkez üssü Kahramanmaraş olan deprem felaketinden zarar gören vatandaşlara destek olmak amacıyla e-ticarette 'Deprem Yardımlaşma Seferberliği' (e-Seferberlik) başlatıldı.

Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamada, "Gönüllülük esasına göre yürütülecek e-Seferberliğe ülkemizde faaliyet gösteren elektronik ticaret pazar yerleri, bu platformlarda faaliyet gösteren satıcılar ile kargo ve lojistik işletmecileri katılım sağlayacaktır" denildi.

Açıklamada, münhasıran depremde öncelikli ihtiyaç ürünlerinin satışının yapılacağı e-Seferberlik’te, elektronik ticaret pazar yerlerinin satıcılardan herhangi bir komisyon bedeli almayacağı, satıcıların da ürünlerini indirimli fiyatla satışa sunacakları kaydedildi.

Bu sayede, vatandaşların uygun fiyatla satın aldıkları ürünleri ihtiyaç sahiplerine hızlı bir biçimde ulaştırarak yaraların sarılmasına katkı sağlanması hedefleniyor.

Bakanlık açıklamasında, satın alınan ürünlerin deprem bölgesine nasıl gönderileceğine ilişkin olarak, "Vatandaşlarımızın satın aldığı ürünler Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ve AFAD’ın belirleyeceği teslimat noktalarına bakanlığımız koordinasyonunda ilgili platformlar ile kargo ve lojistik işletmecileri tarafından ulaştırılacaktır" bilgisi yer aldı.



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33 dakika önce
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Ticaret Bakanlığı e-ticarette 'Deprem Yardımlaşma Seferberliği' (e-Seferberlik) başlattı
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