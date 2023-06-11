Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından düzenlenen YÖKDİL 2 sınavı için geri sayım başladı. YÖKDİL/2 sınav başvuruları 11- 17 Temmuz 2023 tarihlerinde yapılabilecek. YÖKDİL geç başvuruları ise 25 Temmuz'da sonlanacak. Sınav sonuçları sınavın gerçekleştirildiği tarihten itibaren 5 (beş) yıl süreyle geçerli olacak. Peki YÖKDİL hangi tarihte yapılacak? YÖKDİL/2 sınavı ne zaman? İşte, YÖKDİL/2 sınav tarihi ve konuyla ilgili bilgiler.