e-YDS 2023/7 sınav sonuçları nereden öğrenilir?
11 Haziran 2023 Pazar günü Ankara, İstanbul, İzmir ve Adana'da gerçekleştirilen Elektronik Yabancı Dil Sınavı’na giren adaylar sınav sonuçlarını merakla bekliyor. e-YDS 2023/8 sonuçları ne zaman açıklanacak? e-YDS 2023/8 sonuçları nereden öğrenilir? İşte detaylar.
e-YDS 2023/7 İngilizce sonuçları ne zaman açıklanacak?
e-YDS sonuçları sınav ile aynı gün açıklanıyordu. e-YDS 2023/7 sonrası ÖSYM'den "10 Haziran 2023 tarihinde uygulanan Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS 2023/7 İngilizce) sonuçları daha sonra duyurulacaktır." açıklaması yapıldı.
E-YDS 2023/7 sonuçları nasıl öğrenilir?
Adaylar, sınav sonuçlarını ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" internet sitesinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle öğrenebilecek.
e-YDS 2023/7 soruları açıklandı mı?
ÖSYM, e-YDS 2023/7 sınavına ilişkin çıkmış soruları yayımladı.