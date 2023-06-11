|
Özgün

e-YDS sonuçları hakkında ÖSYM’den açıklama geldi

2023 Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS 2023/7 İngilizce) 10 Haziran'da gerçekleştirildi. Sınavda adaylara çoktan seçmeli 80 sorudan oluşan test uygulandı. Adaylar 180 dakika soruları cevaplandırdı. Sınava katılım sağlayanlar e YDS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusunun cevabına odaklandı. e-YDS 2023/7 sonrası ÖSYM'den "10 Haziran 2023 tarihinde uygulanan Elektronik Yabancı Dil Sınavı sonuçları daha sonra duyurulacaktır." açıklaması yapıldı. İşte ÖSYM.gov.tr sonuç sorgulama ekranı.

16:17 . 11/06/2023 Pazar
Yeni Şafak
e-YDS 2023/7 sınav sonuçları nereden öğrenilir?

e-YDS 2023/7 sınav sonuçları nereden öğrenilir?

11 Haziran 2023 Pazar günü Ankara, İstanbul, İzmir ve Adana'da gerçekleştirilen Elektronik Yabancı Dil Sınavı’na giren adaylar sınav sonuçlarını merakla bekliyor. e-YDS 2023/8 sonuçları ne zaman açıklanacak? e-YDS 2023/8 sonuçları nereden öğrenilir? İşte detaylar.

e-YDS 2023/7 İngilizce sonuçları ne zaman açıklanacak?

e-YDS sonuçları sınav ile aynı gün açıklanıyordu. e-YDS 2023/7 sonrası ÖSYM'den "10 Haziran 2023 tarihinde uygulanan Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS 2023/7 İngilizce) sonuçları daha sonra duyurulacaktır." açıklaması yapıldı.

E-YDS 2023/7 sonuçları nasıl öğrenilir?

Adaylar, sınav sonuçlarını ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" internet sitesinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle öğrenebilecek.

e-YDS 2023/7 soruları açıklandı mı?

ÖSYM, e-YDS 2023/7 sınavına ilişkin çıkmış soruları yayımladı.

#e-YDS
#ösym
#ösym sonuç ekranı
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Fenerbahçe’den yeni sezon forma sürprizi: Formalar ön satışa ne zaman çıkacak?