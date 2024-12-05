Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS) 2024/12 sınavı için başvurular başladı. e-YDS İngilizce sınavı 4 ilde yapılacak. Peki e-YDS sınavı ne zaman?

e-YDS başvuruları ne zaman yapılacak?

Sınava başvurular, 3-12 Aralık 2024 tarihleri arasında olup adaylar başvurularını 3 Aralık 2024 tarihinde saat 14.00'dan itibaren ÖSYM’nin https://odeme.osym.gov.tr adresinden yapabilecektir.

e-YDS) 2024/12 sınavı ne zaman?

e-YDS 2024/12 İngilizce alanında 21 Aralık 2024 tarihinde Ankara, İstanbul, İzmir ve Adana’daki e-Sınav Uygulama Binalarında yapılacak. Adaylar saat 13.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

e-YDS kontenjanı ne kadar?

Sınava alınacak aday sayısı, e-Sınav Uygulama Binalarının kapasitesiyle sınırlı olacağından bu sınav için kontenjan; Ankara’da 4376, İstanbul’da 455, İzmir’de 120 ve Adana’da 316 olarak belirlenmiştir. Adaylar, sınav ücretini ödeme sırasına göre kontenjana dâhil edilecektir. Kontenjan dolduğu takdirde adayların sınav ücretini yatırması sistem tarafından engellenecek ve e-YDS için sınav ücreti ödeme süreci sonlandırılacaktır.

E-YDS nedir?

E-YDS bir “elektronik” sınavdır. YDS yani Yabancı Dil Sınavı’nın bir türüdür ve elektronik ortamda gerçekleştirilir. E-YDS İngilizce, Rusça, Almanca, Arapça gibi yabancı dil sınavı için puan almak isteyenler adına ek olarak düzenlenen bir sınav sistemidir. E-YDS sınavında, adayların yabancı dil bilgisi ve yeterliliği ÖSYM tarafından test edilir. ÖSYM tarafından yapılan sınavlar, sınav merkezlerinde yapılır.

E-YDS’ye kimler başvurabilir?