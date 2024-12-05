Elektronik Yabancı Dil Sınavı için başvuru süreci başladı. e-YDS 2024/12 İngilizce sınavı Ankara, İstanbul, İzmir ve Adana’daki e-Sınav Uygulama Binalarında yapılacak. Peki Elektronik Yabancı Dil Sınavı ne zaman?
Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS) 2024/12 sınavı için başvurular başladı. e-YDS İngilizce sınavı 4 ilde yapılacak. Peki e-YDS sınavı ne zaman?
e-YDS başvuruları ne zaman yapılacak?
Sınava başvurular, 3-12 Aralık 2024 tarihleri arasında olup adaylar başvurularını 3 Aralık 2024 tarihinde saat 14.00'dan itibaren ÖSYM’nin https://odeme.osym.gov.tr adresinden yapabilecektir.
e-YDS) 2024/12 sınavı ne zaman?
e-YDS 2024/12 İngilizce alanında 21 Aralık 2024 tarihinde Ankara, İstanbul, İzmir ve Adana’daki e-Sınav Uygulama Binalarında yapılacak. Adaylar saat 13.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacak.
e-YDS kontenjanı ne kadar?
Sınava alınacak aday sayısı, e-Sınav Uygulama Binalarının kapasitesiyle sınırlı olacağından bu sınav için kontenjan; Ankara’da 4376, İstanbul’da 455, İzmir’de 120 ve Adana’da 316 olarak belirlenmiştir. Adaylar, sınav ücretini ödeme sırasına göre kontenjana dâhil edilecektir. Kontenjan dolduğu takdirde adayların sınav ücretini yatırması sistem tarafından engellenecek ve e-YDS için sınav ücreti ödeme süreci sonlandırılacaktır.
E-YDS nedir?
E-YDS bir “elektronik” sınavdır. YDS yani Yabancı Dil Sınavı’nın bir türüdür ve elektronik ortamda gerçekleştirilir. E-YDS İngilizce, Rusça, Almanca, Arapça gibi yabancı dil sınavı için puan almak isteyenler adına ek olarak düzenlenen bir sınav sistemidir. E-YDS sınavında, adayların yabancı dil bilgisi ve yeterliliği ÖSYM tarafından test edilir. ÖSYM tarafından yapılan sınavlar, sınav merkezlerinde yapılır.
E-YDS’ye kimler başvurabilir?
E-YDS’ye pek çok alanda kişi başvurabilir. Bunlardan birkaçı; KPSS ön lisans adayları, üniversite son sınıfta okuyan öğrenciler, KPSS lisans adayları, kamu personelleri, yüksek lisans adayları, araştırma görevlisi olmak isteyenler, doktora adayları, okutman olmak isteyenler, yurt dışında bir yükseköğretim programından mezun olan ve “denklik” almak isteyen adaylar da E-YDS’ye başvurabilir.