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e-yds/2 sınav tarihi
Kahramanmaraş merkezli olarak meydana gelen şiddetli depremler ardından ÖSYM sınav takviminde değişikliğe gidildi. MSÜ ardından 2023 e-YDS/2 sınavı ileri bir tarihe alındı. Peki, 2023 e-YDS/2 ne zaman?
Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) ve e-YDS İngilizce sınavları ertelendi. Sınav merkezi güncelleme veya sınav tercihini değiştirme işlemi 22 Şubat'a kadar yapılabilecek.
ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle sınav takviminde değişikliğe gidildi.
Bu kapsamda, 19 Mart'ta yapılacağı duyurulan 2023-MSÜ Sınavı'nın 2 Nisan'da yapılmasına karar verildi.
2023 Elektronik Yabancı Dil Sınavı 2 başvuruları başladı. Buna göre YDS 2023 başvuru tarihleri 31 Ocak 2023 ve 9 Şubat 2023 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Başvurular https://ais.osym.gov.tr adresinden yapılacak.