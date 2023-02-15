Kahramanmaraş'ta meydana gelen iki yıkıcı depremin ardından depremzedelerin KYK yurtlarına yerleştirilmesine ve üniversitelerde yaz sonuna kadar derslerin uzaktan ve online olarak yapılmasına karar verildi. Online eğitime geçilen üniversitelerde vize, final sınavları online mı yapılacak? Üniversite sınavları çevrimiçi mi, uzaktan mı yapılacak?