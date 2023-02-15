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ÖSYM e-YDS 2023/2 İngilizce sınavını 4 Mart'a erteledi

Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen iki depremin ardından okul ve üniversite tatilleri uzatıldı. Üniversiteler uzaktan eğitime hazırlanırken 71 ilde de okullar 20 Şubat'ta açılacak. Bu hafta yapılması planlanan e-YDS/2 sınavının ise ertelendiği duyuruldu. Peki, 2023 e-YDS/2 ingilizce sınavı ne zamana ertelendi?

11:09 . 15/02/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
e-yds/2 sınav tarihi

e-yds/2 sınav tarihi

Kahramanmaraş merkezli olarak meydana gelen şiddetli depremler ardından ÖSYM sınav takviminde değişikliğe gidildi. MSÜ ardından 2023 e-YDS/2 sınavı ileri bir tarihe alındı. Peki, 2023 e-YDS/2 ne zaman?

e-YDS/2 SINAVI ERTELENDİ Mİ?

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) ve e-YDS İngilizce sınavları ertelendi. Sınav merkezi güncelleme veya sınav tercihini değiştirme işlemi 22 Şubat'a kadar yapılabilecek.

ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle sınav takviminde değişikliğe gidildi.

Bu kapsamda, 19 Mart'ta yapılacağı duyurulan 2023-MSÜ Sınavı'nın 2 Nisan'da yapılmasına karar verildi.

E-YDS BAŞVURULARI BİTTİ Mİ?

2023 Elektronik Yabancı Dil Sınavı 2 başvuruları başladı. Buna göre YDS 2023 başvuru tarihleri 31 Ocak 2023 ve 9 Şubat 2023 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Başvurular https://ais.osym.gov.tr adresinden yapılacak.



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#2023 e-yds
37 dakika önce
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ÖSYM e-YDS 2023/2 İngilizce sınavını 4 Mart'a erteledi
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