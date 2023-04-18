E5000 elektrikli lokomotif nedir, özellikleri neler?

Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii A.Ş'nin (TÜRASAŞ) Eskişehir fabrikasında yerli ve milli imkanlarla geliştirilen E5000 tip elektrikli lokomotif, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla düzenlenecek toplu açılış töreninde raylara indirilecek.

E5000 NEDİR?

E5000, yerli ve milli imkânlarla üretilen Türkiye’nin TSI sertifikasına sahip ilk elektrikli anahat lokomotifidir.

E5000 ELEKTRİKLİ LOKOMOTİF NE ZAMAN RAYLARA İNECEK?

Tasarım, analiz ve alt sistem üretimleri tamamlanan milli elektrikli lokomotifin ilk hareketi, bugün akşam saatlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Eskişehir'deki toplu açılış töreninde canlı bağlantıda vereceği komutla gerçekleştirilecek.

E5000 ELEKTRİKLİ LOKOMOTİF TEKNİK ÖZELLİKLERİ NELER?

E5000, minimum 5000 kW güce sahip, AC-AC tahrik sistemli, TSI sertifikasyonlu ve 140 km/s hıza sahip yeni nesil bir lokomotiftir. Cer Sistemi, TKYS, Trafo, APU, Konvertör Ünitesi başta olmak üzere yüksek oranda yerli ve milli olarak tasarlanarak üretilmektedir.





Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryollarının (TCDD) ihtiyaçlarına uygun olarak geliştirilen 5 megavat (MW) gücündeki E5000, Avrupa Birliği (AB) demir yollarında Karşılıklı İşletilebilirlik Teknik Şartnamesi (TSI) sertifikasına sahip olmasıyla dikkati çekiyor.

Yük ve yolcu taşımacılığı yapabilecek E5000, saatte 140 kilometre hıza sahip yeni nesil bir elektrikli ana hat lokomotif olarak benzerlerinden ayrılıyor.

E5000 elektrikli ana hat lokomotifi hem kendi sınıfı hem de Türkiye'nin raylı sistemler serüveni için birçok ilki barındırıyor.

Bu elektrikli lokomotifte, ana hat lokomotifler için yerli olarak tasarlanmış ilk araç gövdesi, ilk buji, ilk tren kontrol ve yönetim sistemi, en yüksek güçlü elektrikli motoru, en yüksek güçlü cer konverteri, en güçlü cer transformatörü ve en güçlü yardımcı güç ünitesi bulunuyor.





E5000 için geliştirilen tüm ana bileşenler ayrı birer ürün olarak ihraç edilebilir kritik teknolojiye sahip olmaları açısından önem taşıyor. Bu ürünler, TCDD Ulaşım AŞ bünyesindeki mevcut lokomotiflerde de hem yedek parça hem de modernizasyonları kapsamında kullanılabilecek.





Söz konusu lokomotifle Türkiye'nin gelecek 10 yıl içinde ihtiyaç duyduğu 500 adet lokomotif ihtiyacına cevap verilecek ve bu sayede en az 2 milyar avroluk satın alma maliyetinin de önüne geçilecek. Buna ek olarak tasarımları da Türk mühendisler tarafından gerçekleştirilen lokomotifle kritik sistemlerin bakım ve onarım süreleri çok daha kısa hale gelecek.

Bakım ve onarım maliyetleri de oluşturulan insan kaynağı ve ekosistem ile çok daha düşük bedellere karşılanabilecek. Bu sayede yine en az 2 milyar avro daha ülkede kalacak.

Tasarım, analiz ve alt sistem üretimleri tamamlanan milli elektrikli lokomotifin ilk hareketi, bugün akşam saatlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Eskişehir'deki toplu açılış töreninde canlı bağlantıda vereceği komutla gerçekleştirilecek.

E5000 NE KADAR TASARRUF SAĞLAYACAK?

Söz konusu lokomotifle Türkiye'nin gelecek 10 yıl içinde ihtiyaç duyduğu 500 adet lokomotif ihtiyacına cevap verilecek ve bu sayede en az 2 milyar avroluk satın alma maliyetinin de önüne geçilecek. Buna ek olarak tasarımları da Türk mühendisler tarafından gerçekleştirilen lokomotifle kritik sistemlerin bakım ve onarım süreleri çok daha kısa hale gelecek.

Bakım ve onarım maliyetleri de oluşturulan insan kaynağı ve ekosistem ile çok daha düşük bedellere karşılanabilecek. Bu sayede yine en az 2 milyar avro daha ülkede kalacak.

MUSTAFA VARANK: “İLK DEFA BİR ANA HAT LOKOMOTİFİNİ TÜRKİYE'DE ÜRETMİŞ OLDUK”





Bakanlıkların ve kurumların ortak çalışmaları sonucunda Türkiye’de ilk kez üretilen yerli ve milli elektrikli ana hat lokomotifinin ülkemiz açısından çok büyük bir değere sahip olduğunu belirten Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, “Değerli arkadaşlar bugün yine Türkiye Yüzyılı’nın nişanelerinden bir tanesi olacak, Türkiye’ye ekonomik anlamda büyük katkılar getirecek önemli bir proje vesilesiyle Eskişehir’deyiz. Enerji ve tabii kaynaklar bakanımız önümüzdeki dönemde Eskişehir milletvekili olacak inşallah. Vatandaşlarımızın teveccühleriyle Eskişehir milletvekili adayımız Fatih Dönmez’in burada misafiriyiz. Sayın Cumhurbaşkanımız bugün Eskişehir’e teşrif edecek. Yapacağı önemli açılışların yanında Türkiye’de ilk kez üretilen elektrikli ana hat lokomotifini de raylara indirmiş olacak. Bu proje Ulaştırma Bakanlığı’yla, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın, TÜBİTAK TURE ile TÜRASAŞ’ın bir araya gelerek Türkiye’nin ihtiyaçlarına dönük olarak geliştirdiği, oldukça önemli ve stratejik bir proje. Bunu bugüne kadar yurt dışından tedarik ettiğimiz elektrikli ana hat lokomotiflerini artık Türkiye’de üretmeyi başardık. Bundan önce manevra lokomotifleri üretiyorduk. Ama ilk defa bir ana hat lokomotifini Türkiye’de üretmiş olduk. Bu lokomotif insan taşımacılığı yanında yük taşımacılığı da gerçekleştirecek. Tabii bu projenin önemli başlıkları var. İlk defa Türkiye’de bu boyutta bir elektrik motoruna sahip bir ana hat lokomotifi üretilmiş oldu. İlk defa bir ana hat elektrikli lokomotifin tasarımı tamamlanmış oldu. Burada kullanılan cer sistemleri, bujiler bunlar da yerli ve milli olarak geliştirildi. Bu kadar güce sahip cer sistemleri, konvertör, transformatör ilk defa bu boyutta üretilmiş oldu. Tabii raylı sistemler oldukça önemli standartların uygulandığı sistemler. Bu lokomotifi raylarda kullanabilmemiz, hatta Avrupa Birliği’nde kullanabilmemiz için gerekli sertifikasyonları almamız gerekiyor” ifadelerini kullandı.







