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EBA Canlı Ders Yayın Akışı 15-21 Şubat! EBA TV ilkokul, ortaokul, lise canlı ders programı yayın saatleri

Pandemi sürecinde alınan tedbirler kapsamında öğrencilerin EBA canlı ders yayın akışı belli oldu. Merakla beklenen EBA canlı yayın ders programı açıklandı. Öğrenciler EBA canlı dersim şeklinde aramalarını sürdürüyor. Bununla birlikte 15 Şubat 2021 Pazartesi tarihinde ikinci yarıyılın başlayacak olması ile beraber EBA TV'de canlı yayın akışları yayınlanmaya devam edecek. İşte, 15-21 Şubat 2021 EBA canlı ders yayın akışı...

Haber Merkezi Yeni Şafak
EBA Canlı Ders Yayın Akışı 15-21 Şubat! EBA TV ilkokul, ortaokul, lise canlı ders programı yayın saatleri

EBA Canlı Ders Yayın Akışı 15-21 Şubat! EBA TV ilkokul, ortaokul, lise canlı ders programı yayın saatleri

EBA canlı yayın ders programı belli oldu. Tüm ülkede yarı yıl tatili sona eriyor. 15 Şubat 2021 Pazartesi günü ikinci yarı yıl başlıyor. Pandemi nedneiyle alınan tedbirler kapsamında bazı sınıf ve okullarda yüzyüze eğitime geçilse de bazı sınıflar için ise EBA canlı ders yayınları devam edecek.

EBA UZAKTAN EĞİTİM İLKOKUL CANLI DERS PROGRAMI İÇİN TIKLAYIN.

EBA UZAKTAN EĞİTİM ORTAOKUL CANLI DERS PROGRAMI İÇİN TIKLAYIN.

EBA UZAKTAN EĞİTİM LİSE CANLI DERS PROGRAMI İÇİN TIKLAYIN.

EBA ÖĞRENCİ GİRİŞİ ŞİFREMİ UNUTTUM, YENİ ŞİFRE ALMA

EBA GİRİŞ EKRANI İÇİN TIKLA.

EBA Giriş" ekranında Öğrenci → EBA yolunu izle.

Açılan ekranda yer alan “Şifremi Unuttum” linkine tıkla.

TC Kimlik Numaranı gir.

Bir doğrulama yöntemi seç. e-Postayı seçtiysen:

Sisteme kayıtlı e-posta adresini gir ve “Gönder” butonuna bas (Sisteme kayıtlı e-posta adresin yoksa öğretmeninden veya velinden tek kullanımlık şifre edinerek ve “Öğrenci olarak EBA şifremi nasıl oluştururum” bölümünden yardım alarak şifreni yeniden oluşturabilirsin).

e-Postana gelen doğrulama kodunu gir ve “Gönder” butonuna bas.

Yeni şifreni belirle ve “Kaydet” butonuna tıkla.

TRT EBA CANLI YAYIN DERSLER

Aşağıda yer alan bağlantılara tıklayıp EBA canlı ders katılımını gerçekleştirebilirsiniz.

TRT EBA TV İLKOKUL CANLI YAYIN İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN.

TRT EBA TV ORTAOKUL CANLI YAYIN İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

TRT EBA TV LİSE CANLI YAYIN İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

EBA TV canlı yayın türksat frekans kanal bilgileri:

eba tv canlı yayın türksat frekans kanal bilgileri
eba tv canlı yayın türksat frekans kanal bilgileri

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