Ebu Ubeyde kimdir?
Ebu Ubeyde kimdir?
Ebu Ubeyde'nin gerçek adı bilinmemekte ve kişisel detaylarının büyük bir kısmı gizli tutulmaktadır. Yüzünü kaplayan bir keffiyeh giyen tek kişidir. 2014 yılında, İsrail medya kuruluşları, Ebu Ubeyde'ye ait olduğu iddia edilen ve Huzaifa Samir Abdullah al-Kahloot adını taşıdığı belirtilen bir fotoğrafı yayınladı. Ancak El-Kassam Tugayları bu fotoğrafın ve ismin geçerliliğini reddetti. Ubeyde'nin üst düzeyli bir lideri, kim olduğunu sadece az sayıda kişinin bildiğini belirtti.
İzzeddin el-Kassam Tugayları sözcüsü Ebu Ubeyde ismine neden kullanıyor?
Ebu Ubeyde ilk kez 2006 yılında İsrailli asker Gilad Şalit'in yakalandığını duyurduğu zaman ortaya çıktı.