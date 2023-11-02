kimdir?, Ebu Ubeyde’nin gerçek adı nedir? İzzeddin el-Kassam Tugayları sözcüsü Ebu Ubeyde nasıl biri, fotoğrafı var mı?

kimdir?, Ebu Ubeyde’nin gerçek adı nedir? İzzeddin el-Kassam Tugayları sözcüsü Ebu Ubeyde nasıl biri, fotoğrafı var mı?

Ebu Ubeyde'nin gerçek adı bilinmemekte ve kişisel detaylarının büyük bir kısmı gizli tutulmaktadır. Yüzünü kaplayan bir keffiyeh giyen tek kişidir. 2014 yılında, İsrail medya kuruluşları, Ebu Ubeyde'ye ait olduğu iddia edilen ve Huzaifa Samir Abdullah al-Kahloot adını taşıdığı belirtilen bir fotoğrafı yayınladı. Ancak El-Kassam Tugayları bu fotoğrafın ve ismin geçerliliğini reddetti. Ubeyde'nin üst düzeyli bir lideri, kim olduğunu sadece az sayıda kişinin bildiğini belirtti.