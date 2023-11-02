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Ebu Ubeyde kimdir?

Ebu Ubeyde, Hamas'ın askeri kanadı olan İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın sözcüsü olan Filistinli bir mücahittir. İşte Ebu Ubeyde savaşçısı Ebu Ubeyde’nin hayatı.

14:11 - 2/11/2023 Thursday
Yeni Şafak
Ebu Ubeyde kimdir?

Ebu Ubeyde kimdir?

Ebu Ubeyde
, İsrail’in, Gazze’de yaptığı katliam sonrası yaptığı açıklamalar ile gündeme gelmekte. Hamas'ın silahlı kanadı
İzzeddin el-Kassam Tugayları sözcüsü olan Ebu Ubeyde
kimdir?, Ebu Ubeyde’nin gerçek adı nedir? İzzeddin el-Kassam Tugayları sözcüsü Ebu Ubeyde nasıl biri, fotoğrafı var mı?

Ebu Ubeyde kimdir?

Ebu Ubeyde'nin gerçek adı bilinmemekte ve kişisel detaylarının büyük bir kısmı gizli tutulmaktadır. Yüzünü kaplayan bir keffiyeh giyen tek kişidir. 2014 yılında, İsrail medya kuruluşları, Ebu Ubeyde'ye ait olduğu iddia edilen ve Huzaifa Samir Abdullah al-Kahloot adını taşıdığı belirtilen bir fotoğrafı yayınladı. Ancak El-Kassam Tugayları bu fotoğrafın ve ismin geçerliliğini reddetti. Ubeyde'nin üst düzeyli bir lideri, kim olduğunu sadece az sayıda kişinin bildiğini belirtti.

İzzeddin el-Kassam Tugayları sözcüsü Ebu Ubeyde ismine neden kullanıyor?

Takma ad muhtemelen sahabeden olan ve 7. yüzyılda Yermük Muharebesi ve Kudüs Kuşatması sırasında Raşidun Halifelik güçlerinin komutanı olan
Ebu Ubeyde bin Cerrah
'a atıfta bulunuyor.

Ebu Ubeyde ilk kez 2006 yılında İsrailli asker Gilad Şalit'in yakalandığını duyurduğu zaman ortaya çıktı.



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#Ebu Ubeyde bin Cerrah
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