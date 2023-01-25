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RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin’in hayatı

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Ebubekir Şahin'in 2 yıllık görev süresinin dolması sebebiyle Başkanlık ve Başkan Vekilliği seçimi yapıldı. Oylama sonucu, RTÜK Başkanı üçüncü kez Ebubekir Şahin oldu. Peki Ebubekir Şahin kimdir? Ebubekir Şahin nereli kaç yaşında, hangi görevlerde bulundu? İşte Ebubekir Şahin’in hayatı.

13:59 . 25/01/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin kimdir?

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin kimdir?

RTÜK'ten yapılan açıklamaya göre, Üst Kurul, Başkanlık seçimi gündemiyle toplandı. Toplantıda, RTÜK Başkanı Şahin'in 2 yıllık görev süresinin dolması sebebiyle Başkanlık ve Başkan Vekilliği seçimi yapıldı. Oylama sonucu, RTÜK Başkanı üçüncü kez Ebubekir Şahin oldu. Başkanın görevde bulunduğu süreyle sınırlı Başkan Vekilliği için gerçekleştirilen oylamada da Orhan Karadaş yeniden seçildi.

Ebubekir Şahin kimdir?

1974 yılında Rize Çayeli’nde doğdu. İlköğrenimini Rize’de, lise eğitimini Sakarya’da tamamladı. 1995 yılında Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü’nden mezun oldu. 2002 yılında da Gazetecilik Anabilim Dalı’nda Yüksek Lisans yaptı.


Sırasıyla, İçişleri Bakanlığı, TBMM, Adalet Bakanlığı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, RTÜK, Başbakanlık gibi birçok kurumda yöneticilik yaptı. Anadolu Ajansı’nda Genel Müdür Yardımcılığı görevinde bulundu. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığında Müsteşar Yardımcısı ve Müsteşar olarak görev yaptı.


6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanunun 35'inci maddesi uyarınca Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunun 16.10.2017 tarihli ve 8'inci Birleşiminde yapılan seçim sonucunda Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Üyeliğine seçilmiştir.


Üye olarak bir süre görev yaptıktan sonra 23.01.2019 tarihinde yapılan seçimle Üst Kurul Başkanı olan Şahin, evli ve Zeynep Melike ile Ahmet Burak’ın babasıdır. Ebubekir ŞAHİN, İngilizce bilmektedir.



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RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin’in hayatı
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