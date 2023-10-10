‘Eden Hazard futbolu bıraktı mı, neden bıraktı?’ sorusu birçok futbolseverin gündeminde yer alıyor. Kariyerine Lille'de başlayan ve kısa sürede dünya yıldızları arasına giren Eden Hazard 32 yaşında futbolu bıraktığını açıkladı. Hem Belçika milli takımında hem de İngiltere’de üst düzey performans gösteren Hazard, son yıllarda üst üste yaşadığı sakatlıklar nedeniyle forma şansı bulmakta zorlanmış ve bu sezon için bir takımla anlaşamamıştı. Peki, Eden Hazard futbolu neden bıraktı? İşte sorunun cevabı.

EDEN HAZARD FUTBOLU BIRAKTI MI, NEDEN BIRAKTI?

Dünyaca ünlü futbolcu Eden Hazard, 32 yaşında kariyerini noktaladığını açıkladı.

Son olarak Real Madrid forması giyen ve geçtiğimiz temmuz ayından bu yana boşta olan Hazard, sosyal medya hesabında yayınladığı duyuruda "Doğru zamanda dur demeyi bilmelisiniz. 16 yıllık kariyerimin ve oynadığım 700'den fazla maçın ardından profesyonel futbolculuk kariyerime son verme kararı aldım." ifadelerini kullandı.

Futbol kariyerinde Lille, Chelsea ve Real Madrid formalarını giyen Hazard, son yıllarda üst üste yaşadığı sakatlıklar nedeniyle forma şansı bulmakta zorlanmış ve bu sezon için bir takımla anlaşamamıştı.

EDEN HAZARD’IN KARİYERİ

623 maçta 167 gol 157 asist

Kaptanlığını da üstlendiği Belçika Milli Takımı'nda 126 maçta 33 gole imza atan Hazard, kendi neslinin en teknik orta saha oyuncuları arasında gösteriliyordu.

İngiltere'de 2015'te yılın futbolcusu seçilen Eden Hazard, Real Madrid formasıyla 2021-22 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu da yaşamıştı.

Hazard, profesyonel kulüp kariyeri boyunca çıktığı 623 karşılaşmada 167 gol ve 157 asistlik performans sergiledi.

Hazard, Premier Lig’de 7 sezonda Chelsea formasıyla oynadığı 245 maçta 85 gol, 61 asistlik bir performans sergileyerek, 115 milyon Euro bonservis bedeliyle Real Madrid’e transfer olmuştu. İspanya kariyerinde birçok sakatlık problemi yaşayan Belçikalı yıldız, toplamda 500 günden fazla sakatlık sebebiyle formasından uzak kaldı.

Eden Hazard, son olarak geçtiğimiz sezon İspanya La Liga’nın 34. haftasında Getafe karşısında forma giyerken, 61 dakika sahada kaldı.







