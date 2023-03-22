35 yaşındaki Mesut Özil, "Uzun süren düşüncelerin ardından futbolu bıraktığımı açıklıyorum. 17 yıl boyunca profesyonel futbolcu olmak bir ayrıcalıktı. Bu fırsat için kendimi minnettar hissediyorum. Ancak, geçtiğimiz haftalarda ve aylarda uzun süreli sakatlıklar yaşadım. Futbolu bırakmamın zamanının geldiğini hissettim." ifadelerini kullandı. Mesut Özil kariyerinde 645 maça çıkarken 114 gol, 222 asist kaydetti.

Mesut Özil

Mesut Özil ameliyat olmuştu

Deneyimli futbolcu sakatlık sonrası belinden ameliyat oldu. Operasyon sonrası sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Ameliyatım iyi geçti. Mesajlar ve dualar için tekrar teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Mesut Özil geçen sezon Fenerbahçe forması ile gösterdiği performans ile dikkatleri üzerine toplamayı başarmıştı. Sezonun sonlarına doğru istediği süreyi alamayan yıldız isim, transfer sezonunda Medipol Başakşehir'in yolunu tutmuştu. Büyük umutlarla transfer edilen Mesut Özil, bu sezon Süper Lig'de 4 maçta sadece 70 dakika süre alabildi.

Mesut Özil kimdir?

Mesut Özil'in kariyeri

Mesut Özil 15 Ekim 1988'de Gelsenkirchen'de dünyaya geldi. On numara mevkisinde oynayan Türk asıllı Alman futbolcudur.

9 yıl boyunca Almanya forması giymiş ve çıktığı 92 millî maçta 23 gol atıp 40 asist yapmış ve buna ek olarak; Almanya millî takımının 2014 Dünya Kupası’nı kazanmasına da doğrudan katkı sağlamıştır. Diğer organizasyonlar göz önüne alındığında Avrupa Futbol Şampiyonası, FIFA Dünya Kupası, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, Bundesliga, La Liga ve Premier Lig'de asist kralı olan tek oyuncudur.

Schalke'de futbola başladı

Özil, 2006 yılında doğduğu şehrin bir takımı olan ve Bundesliga'da mücadele eden Schalke 04'e transfer olarak profesyonel futbol kariyerine başladı. Ardından 2008 yılında bir başka Bundesliga ekibi Werder Bremen'e transfer oldu.

2010'da Dünya Kupası kazandı

Almanya ile 2010 Dünya Kupası'nda gösterdiği performans ile Ağustos 2010'da La Liga takımlarından Real Madrid'e transfer oldu. 2013 yazında transfer döneminin son gününde Premier League takımlarından Arsenal'in kulüp tarihinde bir oyuncu için ödediği en yüksek bonservis bedeli olan 42,5 milyon £ karşılığında bu takıma transfer oldu. Ayrıca Mesut Özil, bu transferiyle Real Madrid’e tarihindeki en fazla kazanç sağlayan dördüncü futbolcu olmuştur.

Mesut Özil Fenerbahçe

Mesut Özil Fenerbahçe'ye transfer oldu

25 Ocak 2021 tarihinde Fenerbahçe'ye transfer olmuştur. 1.5 sezon Fenerbahçe forması giyen Mesut Özil'in sözleşmesi 11 Temmuz 2022 tarihinde sonlandırıldı. Fenerbahçe kariyeri boyunca 37 maça çıkan Mesut Özil 10 gol, 5 asistlik performans gösterdi.







