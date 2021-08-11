EDHO'nun Hayriye'si Sabina Toziya neden vefat etti? Sabina Toziya kimdir, kaç yaşındaydı?

Sabina Toziya kimdir, kaç yaşındaydı? Sabina Toziya son olarak Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Hayriye Çakırbeyli rolünü canlandırmıştı. Acı haberi de EDHO'nun senaristi Bahadır Özdener duyurdu. EDHO'da Hızır Çakırbeyli'yi canlandıran Oktay Kaynarca da usta sanatçı Sabina Toziya için duygusal bir paylaşım yaparak "Uğurlar olsun canımın içi nurlar içinde uyu" dedi.

SABİNA TOZİYA'NIN VEFAT NEDENİ NEDİR?

'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 'Hayriye'si Sabina Toziya, yılbaşı tatilinde ülkesi Makedonya'ya gitmişti. Toziya, Türkiye'ye dönüş hazırlığı yaptığı esnada bayılmış ve hastaneye kaldırılmıştı.

Beyninde tümör tespit edilen Toziya acil olarak ameliyata alınmıştı. Makedonya Sağlık Bakanı Venko Filipce'nin yaptığı, yaklaşık 10 saat süren operasyon sonrası Toziya'nın beynindeki tümör tamamen temizlendiği duyurulmuştu. Toziya'nın kesin ölüm nedeni henüz açıklanmadı.

SABİNA TOZİYA KİMDİR?

Sabina Toziya, 17 Nisan 1946 yılında Üsküp'te dünyaya gelmiştir. Tam olarak adı; Sabina Ajrula Tozija'dır. Sabina Toziya, Üsküp Devlet Tiyatrosunda oyunculuk eğitimi almıştır. Üsküp, Makedonya ve Yugoslavya'da oyunculuk yapan Sabina Toziya Türkiye'de ilk kez Star TV ekranlarında yayınlanan Muhteşem Yüzyıl dizisi ile televizyon ekranlarında yer almaya başlamıştır. Sabina Toziya ayrıca ülkemizde 1976 yılı yapımlı Öyle Olsun ve 2016 yapımı Annemin Yarası isimli filmlerde de rol almıştır.

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Şimdilerde Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Hayriye Çakırbeyli karakterine hayat veren Sabina Toziya, 1.65 metre boyunda, 73 kilo ve Koç burcudur.

Sabina Toziya'nın rol aldığı diziler ve filmler:

2018 – Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (Hayriye Çakırbeyli) (TV Dizisi)

2016 – Annemin Yarası (Mevlide) (Sinema Filmi)

2015 – Muhteşem Yüzyıl Afife Hatun (TV Dizisi)