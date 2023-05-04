Edirne seçim sonuçları
Edirne seçim sonuçları, Türkiye 14 Mayıs Genel Seçim ve Cumhurbaşkanı seçim sonuçları dahilinde açıklanacak. Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimlerine ilişkin anlık sonuçları ile Türkiye geneli seçim sonuçları Yenişafak seçim sayfasında yer alacak.
Yüksek Seçim Kurulu tarafından duyurulan seçim takvimi işlemeye devam ediyor. YSK Başkanı Ahmet Yener yaptığı bilgilendirmede seçimlerde oy kullanacak seçmen sayısının yurt içerisinde 60 milyon 843, toplamda ise 64 milyon 113 bin 941 olduğunu duyurdu. Siyasi partiler de milletvekili seçim listelerini teslim etti. 2023 seçimleri 14 Mayıs Pazar günü gerçekleştirilecek. 2018'de yapılan seçimde 4 milletvekili çıkarabilen Edirne ilinin 2 milletvekili CHP’ye, 1 milletvekili AK Parti’ye, 1 milletvekili ise İyi Parti'ye gitti. Bu seçime katılım %88,45 oranlarında gerçekleşmişti. İşte Edirne seçim sonuçlarına ilişkin haberin detayları.
AK PARTİ EDİRNE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
1 FATMA AKSAL
2 TARIK HATİPLER
3 ERDİNÇ ÇEKİÇ
4 SEVDA NUR KURBAN
CHP EDİRNE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
1 EDİZ ÜN
2 AHMET BARAN YAZGAN
3 UFUK KANIŞKAN
4 AHMET ERKEN
İYİ PARTİ EDİRNE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
1 MEHMET AKALIN
2 DİLEK KIRMIZI
3 HASAN HAKAN ŞAHİN
4 HÜSEYİN ERKİN
MHP EDİRNE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
1 ALİ ÖZER
2 AYVAZ YALAZA
3 HATİCE SER
4 HÜLYA BALKAN
MEMLEKET PARTİSİ EDİRNE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
1 ERDEM BİRCAN
2 OKTAY BOZKURT
3 SAMİ ÇAKIRLAR
4 ŞEYDANUR AKÇA
2023 seçimleri Edirne seçim sonuçları ne zaman açıklanacak?
14 Mayıs 2023 Edirne cumhurbaşkanı ve milletvekili seçim sonuçları YSK'nın yayın yasağını kaldırmasıyla birlikte bu sayfada anlık olarak açıklanacaktır. 14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılan seçimlerin ardından seçilecek olan 28. Dönem Edirne milletvekilleri burada yer alacaktır.
Edirne Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları (2018)
2018 Edirne cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına göre, Muharreme İnce oyların yüzde 55,6’sını alırken, Edirne Cumhurbaşkanı seçim sonucuna göre Recep Tayyip Erdoğan oyların yüzde 31,4’ünü aldı. Meral Akşener ise oyların yüzde 10,4’ünü, Selahattin Demirtaş oyların yüzde 1,7’sini, Temel Karamollaoğlu da oyların yüzde 0,6’sını, Doğu Perinçek ise oyların yüzde 0,3’ünü aldı.
Edirne milletvekili genel seçim sonuçları (2018)
Edirne Milet İttifakı oy oranı % 62.1 olurken, CHP 2, İYİ Parti 1 milletvekili çıkardı. Cumhur İttifakı Edirne oy oranı yüzde 33,6’sını aldı. AK Parti Edirne’de 1 milletvekili çıkardı.
Edirne milletvekilleri
24 Haziran 2018 milletvekili seçim sonuçlarına göre, Edirne milletvekilleri şunlardır:
- Okan Gaytancıoğlu (CHP)
- Erdin Bircan (CHP)
- Fatma Aksal (AK Parti)
- İmren Çakırlar (İYİ Parti)
Edirne’de hangi parti ne kadar oy aldı? Edirne’de hangi parti kazandı?
Edirne 2018 milletvekili genel seçim sonuçlarına göre, partilerin aldıkları oy oranları şu şekilde:
- CHP % 45,4
- AK Parti % 28,6
- İYİ Parti % 15,6
- MHP % 5
- HDP % 3,7
Şırnak Edirne seçim sonuçları (2019 belediye seçim sonuçları)
CHP Edirne Belediye başkan adayı Recep Gürkan oyların % 44,87’sini alırken, AK Parti adayı Koray Uymaza ise oyların % 40,81’ini aldı.
Recep Tayyip Erdoğan yüzde kaç oyla cumhurbaşkanı oldu?
Seçim 2018 tablosunda Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın oy oranının yüzde 53, Muharrem İnce’nin oy oranının yüzde 26, Meral Akşener’in oy oranının yüzde 12, Selahattin Demirtaş’ın oy oranının yüzde 7, Temel Karamollaoğlu’nun oy oranının yüzde 1 ve Doğu Perinçek’in oy oranının yüzde 1 olduğu görüldü.
Şu anda AK PARTİ MHP CHP HDP İP TİP partilerin kaç milletvekili var?
24 Haziran 2018 milletvekili seçim sonuçlarına göre Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) partilerin sandalye sayıları:
ADALET VE KALKINMA PARTİSİ 285
CUMHURİYET HALK PARTİSİ 134
HALKLARIN DEMOKRATİK PARTİSİ 56
MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ 48
İYİ PARTİ 36
TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ 4
BAĞIMSIZ MİLLETVEKİLİ 4
DEMOKRAT PARTİ 2
MEMLEKET PARTİSİ 2
SAADET PARTİSİ 1
YENİLİK PARTİSİ 1
ZAFER PARTİSİ 1
BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ 1
DEMOKRASİ VE ATILIM PARTİSİ 1
DEMOKRATİK BÖLGELER PARTİSİ 1