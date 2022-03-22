EFT ve Havale nedir? EFT ve Havale arasındaki fark

Telefon üzerinden EFT ve havale işlemleri para transferinde kullanılan iki temel yöntem olarak söyleyebiliriz. Hem pratik hem de kolaylıkla mobil üzerinden halledebileceğiniz iki yöntem arasındaki fark nedir? EFT ve Havale nedir? EFT ve Havale aralarındaki fark nelerdir? İşte bütün detaylar...

EFT nedir?

EFT, paranızı farklı bankalar arasında bir hesaptan diğerine aktarabildiğiniz bir yöntem olarak tanımlanıyor. Aslen farklı bankacılık kurumlarının arasında gerçekleşen para değişimi olan EFT; “Elektronik Fon Transferi (FON)” ifadesinin kısaltması olarak kullanılıyor.

Havale nedir?

Havale işlemi ise aynı bankanın farklı şubeleri arasında ya da aynı şubedeki farklı hesaplar arasında yaptığınız para transferi olarak tanımlanıyor. Yani her iki yöntem de bir hesaptan başka bir hesaba para göndermenizi sağlıyor, sadece paranın farklı bir bankaya gönderilip gönderilmemesi açısından farklılık gösteriyor.

ise aynı bankanın farklı şubeleri arasında ya da aynı şubedeki farklı hesaplar arasında yaptığınız para transferi olarak tanımlanıyor. Yani her iki yöntem de bir hesaptan başka bir hesaba para göndermenizi sağlıyor, sadece paranın farklı bir bankaya gönderilip gönderilmemesi açısından farklılık gösteriyor. Havale işlemlerinde, paranız bankanızın hesapları arasında yer değiştiriyor. Bir başka deyişle sizinle aynı bankayı kullanan bir kişiye ya da kuruma, havale işlemiyle hızlı ve kolay bir şekilde para gönderebiliyorsunuz. Alıcının hesap numarası ya da IBAN numarası ile birlikte isim ve soyismi belirtilerek havale işlemi yapılabiliyor. Benzer şekilde EFT işlemleri de alıcı kişinin ya da kurumun adı, banka şubesi ve hesap numarası yazılarak, ya da alıcının adı soyadı ve IBAN numarası belirtilerek yapılabiliyor. Ayrıca Kolay Adres (KOLAS) ile de IBAN veya hesap bilgilerine ihtiyaç duymadan, cep telefonu numarası, e-posta adresi, T.C. Kimlik numarası vb. gibi bilgiler ile kolay bir şekilde para transferi yapılabiliyor.

EFT ve Havale ne zaman yapılabilir?

Havale ve EFT saatleri birbirinden farklıdır. EFT işlemleri resmi tatil günleri dışında her gün uygulanabiliyor. Bu zaman dilimi dışında gerçekleştirilen işlemler ertesi günün mesai saatinin başlamasıyla işleme alınarak transfer sağlanabiliyor. Öte yandan, havale işlemi İnternet bankacılığı kullanılarak 7/24 yapılabiliyor. Ayrıca, havale talimatınızı verdikten hemen sonra gerçekleşirken, EFT’nin gerçekleşmesi kısa da olsa havaleye göre biraz daha zaman alabiliyor.

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