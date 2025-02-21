Ege'de korkutan tsunami alarmı geldi: Yarım saat vakit olacak

Ege Denizi'ndeki sismik hareketlilik sürerken uzmanlar, olası bir tsunaminin Türkiye kıyılarına yaklaşık yarım saat içinde ulaşabileceği konusunda uyarıda bulundu. Deprem uzmanları, kıyı bölgelerinde erken uyarı sistemlerinin hayati önem taşıdığına dikkat çekerek, riskli bölgelerde alınması gereken tedbirleri hatırlattı.

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, Ege Denizi'ndeki son depremlerin Santorini Adası'nın kuzeyinde yaşandığına dikkat çekti.

Bu bölgede çok sayıda volkan olduğunu ifade eden Sözbilir, "Geçmişte 5-6 kez püskürmeler gerçekleşmiş, bunları depremler izlemiş ve ardından tsunami ve volkan patlaması gerçekleşmiş." dedi.

BÜYÜK MİKTARDA KÜL VE GAZ YAYILACAK

Santorini'de milattan önce 1600 yılındaki patlamanın 6 büyüklüğünde bir deprem oluşturduğunun tahmin edildiğini, volkanın tekrar patlaması halinde atmosfere büyük miktarda kül ve gaz yayılacağını anlatan Prof. Dr. Sözbilir, bunun hava kirliliğine, tarım alanlarının zarar görmesine ve çeşitli çevresel sorunlara yol açabileceğini kaydetti.

"30 DAKİKA VAKİT VAR"

Sözbilir, Ege Bölgesi'nde yaşanacak bir tsunaminin yaklaşık yarım saat içinde kıyılara ulaşabileceğini belirterek "Önce deprem, ardından tsunami yaşanıyor. İkisi aynı anda olmuyor çünkü tsunaminin bir varış süresi var. Bizim en az yarım saat vaktimiz olacak." açıklamasında bulundu.