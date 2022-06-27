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Bekçilik alımı sınavı: 2022 EGM sınav giriş belgesi yayınlandı mı?

"Bekçi alımı sınavı ne zaman?" sorusu adayların gündeminde yer almaya devam ediyor. Polis Akademisi Başkanlığı tarafından gerçekleşecek olan bekçilik alımında, ön sağlık kontrolü ve şahsen müracaatların alınmaya başlandığı bildirilmişti. Sonraki süreçte yapılan değerlendirme sonrası sonuçları olumlu olan adaylar, bekçilik yazılı sınavına katılım sağlayacaklar. Bekçi alımı başvurularını bekleyen adaylar 2022 bekçi sınav tarihlerine dair detayları araştırıyor. Peki, bekçilik sınavları ne zaman? İşte detaylar..

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Haber Merkezi Yeni Şafak
EGM PA ile 2022 bekçilik sınavı giriş belgesi nasıl alınır? Bekçilik yazılı sınavı ne zaman?
Bekçilik sınav giriş belgesi 2022

Bekçilik sınavı için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Çarşı ve Mahalle Bekçiliği için 13 Mayıs'ta başvuru sürecinin sona ermesinin ardından sınav gününü beklemeye başlayan adaylar "Bekçi alımı sınavı ne zaman yapılacak? Bekçilik sınavı giriş belgesi nasıl alınır?" gibi soruların yanıtı araştırmaya başladı. İşte bekçilik sınavı hakkında merak edilen soruların yanıtı...

BEKÇİLİK SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

2022/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Yazılı Sınavı 17 Temmuz 2022 Pazar günü saat 10.00’da Ankara, Batman, Elazığ, Erzurum, Gaziantep, İstanbul, İzmir ve Sivas il merkezlerinde yapılacaktır.

BEKÇİLİK SINAVI GİRİŞ BELGESİ YAYINLANDI MI?

18/06/2020 tarihli ve 31159 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7245 sayılı Çarşı ve Mahalle Bekçileri Kanunu ve 02.03.2018 tarihli ve 30348 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Çarşı ve Mahalle Bekçiliğine Giriş Sınavı Yönetmeliğinin ilgili hükümlerinde belirtilen şartları taşıyan en az lise ve dengi okul mezunu erkek adaylar başvuru yapabilecektir.

Bekçilik sınav giriş belgeleri 8 Temmuz 2022 tarihinde www.meb.gov.tr internet adresinden yayımlanacaktır. Sınav giriş belgesi e devlet üzerinden aday T.C kimlik no ile sorgula

BEKÇİLİK SINAVINDA KAÇ SORU SORULACAK?

Sınavda 5 cevap seçeneği yer alacak ve 100 soru için 120 dakika süre verilecek.

BEKÇİLİK SINAVI NASIL YAPILACAK?

Adaylar sınava, sınav giriş belgesi ve üzerinde T.C. kimlik numarası yer alan geçerli kimlik belgelerinden birisi (Nüfus cüzdanı/T.C. kimlik kartı, sürücü belgesi, geçerlik süresi devam eden pasaport) ile gireceklerdir.

Sınav giriş belgesi ve geçerli kimlik belgesi yanında olmayan adaylar sınava alınmayacaktır.

Nüfus cüzdanlarını değiştirmek için Nüfus Müdürlüklerine başvuru yaparak, nüfus cüzdanları Nüfus Müdürlüklerince alınan adaylar, Nüfus Müdürlüklerince kendilerine verilen fotoğraflı, barkodlu-karekodlu T.C.geçici kimlik belgesi ile sınava alınabilecek.

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