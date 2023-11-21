Polis memuru maaş zammı yeniden hesaplanıyor. En düşük memur maaşını 22 bin TL'ye çıkartacak kanun teklifi yarın Meclis Başkanlığı'na sunulacak. Memur zammına sayılı zaman kala Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı memur maaş zamlarıyla ilgili çalışmalarını sürdürüyor. 6 aylık enflasyon rakamları da netleşti. TÜİK verilerine göre, 6 aylık enflasyon yüzde 19,77 oldu. Enflasyon oranlarının belli olmasıyla birlikte memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam oranları da belli olmakta. Emniyet müdürü, emniyet amiri, komiser, polis gibi emniyet görevlileri, kamu çalışanı olduğundan memur maaşlarıyla birlikte maaşları zamlanıyor. Peki polis maaşı Temmuz 2023’te ne kadar olacak? Polis ne kadar zam alacak? İşte polis maaşı zam oranı.