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Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) 10 bin personeli ılımı yapacak: Erdoğan imzayı attı Resmi Gazete’de yayımlandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre Emniyet Genel Müdürlüğü için 10 bin 102 kadro oluşturuldu. İşte EGM alımları branş ve kadro dağılımı.

09:01 - 21/11/2023 Salı
Yeni Şafak
EGM polis alımları olacak mı?

EGM polis alımları olacak mı?

'de yayımlanarak yürürlüğe giren Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'ne göre Emniyet Genel Müdürlüğüne (EGM) 10 bin 102 kadro ihdas edildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) alımları branş kadro dağılımı

Karara göre ihdas edilen kadro şu şekilde;

-Merkez teşkilatına 10 emniyet müdürü, 90 başmüfettiş ve 500 polis memuru kadrosu,

-Taşra teşkilatına ise 9 bin 500 polis memuru,

-Moral Eğitim Merkezine bir müdür ve müdür yardımcısı.

Kararla, Emniyet Genel Müdürlüğü'ne toplam 10 bin 102 yeni kadro ihdası gerçekleştirilmiş oldu.


Polis, emniyet müdürü, emniyet amiri, komiser maaşı temmuz zammı 2023
Polis, emniyet müdürü, emniyet amiri, komiser maaşı temmuz zammı 2023

Polis memuru maaş zammı yeniden hesaplanıyor. En düşük memur maaşını 22 bin TL'ye çıkartacak kanun teklifi yarın Meclis Başkanlığı'na sunulacak. Memur zammına sayılı zaman kala Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı memur maaş zamlarıyla ilgili çalışmalarını sürdürüyor. 6 aylık enflasyon rakamları da netleşti. TÜİK verilerine göre, 6 aylık enflasyon yüzde 19,77 oldu. Enflasyon oranlarının belli olmasıyla birlikte memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam oranları da belli olmakta. Emniyet müdürü, emniyet amiri, komiser, polis gibi emniyet görevlileri, kamu çalışanı olduğundan memur maaşlarıyla birlikte maaşları zamlanıyor. Peki polis maaşı Temmuz 2023’te ne kadar olacak? Polis ne kadar zam alacak? İşte polis maaşı zam oranı.


#EGM alımları
#resmi gazete
#polis alımı
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