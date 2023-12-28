EGM polis alımları olacak mı?
'de yayımlanarak yürürlüğe giren Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'ne göre Emniyet Genel Müdürlüğüne (EGM) 10 bin 102 kadro ihdas edildi.
Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) alımları branş kadro dağılımı
Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) alımları branş kadro dağılımı
Karara göre ihdas edilen kadro şu şekilde;
-Merkez teşkilatına 10 emniyet müdürü, 90 başmüfettiş ve 500 polis memuru kadrosu,
-Taşra teşkilatına ise 9 bin 500 polis memuru,
-Moral Eğitim Merkezine bir müdür ve müdür yardımcısı.
Kararla, Emniyet Genel Müdürlüğü'ne toplam 10 bin 102 yeni kadro ihdası gerçekleştirilmiş oldu.
#EGM alımları
#resmi gazete
#polis alımı
2 saat önce