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Emniyet Genel Müdürlüğü personel atama, özlük, kıdem ve terfi işlemleri yapıldı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatı doğrultusunda, deprem bölgesinde görev yapan ve deprem nedeniyle mağduriyet yaşayan emniyet teşkilatı mensuplarının talepleri alındı. EGM’den yapılan açıklamada, başka bir ile tayin isteyen 10 bin personelin işlemleri tamamlandı. Emniyet mensubu personelin atama, özlük, kıdem ve terfi işlemleri de yapıldığı bildirildi. Peki polis tayin atama sonuçları nasıl öğrenilir? İşte EGM 2023 polis tayin sonucu sorgulama ekranı.

14:13 . 5/04/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
EGM 2023 polis tayin sonucu sorgulama ekranı

EGM 2023 polis tayin sonucu sorgulama ekranı

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen ve tayin talebinde bulunan 10 bin emniyet personelinin ataması yapıldı.

Polis tayinleri yapıldı mı?

Bu kapsamda eş, çocuk, anne, baba ve kardeş vefatı, ikametinin yıkılması veya zarar görmesi, depremin etkisini psikolojik olarak atlatamaması ile deprem bölgesinde ikamet eden eşinin ailesinin vefatı gibi konulardan dolayı başka bir ile tayin isteyen 10 bin personelin işlemleri tamamlandı. Öte yandan, personelin atama, özlük, kıdem ve terfi işlemleri de yapıldı.

Polis tayin sonuçları

Polis tayin sonuçları nasıl, nereden öğrenilir?

Emniyet şark tayin sonuçları, başvuruda bulunan polislerin cep telefonuna SMS üzerinden gönderilecek. Ayrıca sonuçlar, POLNET sistemi üzerinden de görüntülenebilecek. Ataması yapılan personel Pol-Net sisteminden kullanıcı adı ve şifresini girerek atama bilgisine ulaşabilecek. 2. sınıf, 3. sınıf ve 4. sınıf emniyet müdürü ile emniyet amiri rütbelerindeki personelin atama ve yer değiştirme işlemleri ise Yüksek Değerlendirme Kurulu toplantısının tamamlanmasının ardından yapılacak. Yüksek Değerlendirme Kurulunun çalışmaları ise sonraki haftalarda gündeme gelecek.


#EGM
#Emniyet Genel Müdürlüğü
#Atama
#özlük
#kıdem
#terfi sorgulama
#EGM 2023 polis tayin sonucu
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