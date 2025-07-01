EHLİYET YENİLEME SON GÜN 2025: Ehliyet yenileme ücreti 2025 ne kadar, nasıl yapılır? İşte ehliyet yenileme için gerekli belgeler

Eski tip sürücü belgelerini yenilemeyenler için tanınan süre bir kez daha uzatıldı. Daha önce 31 Aralık 2022 olarak duyurulan son başvuru tarihi, geçtiğimiz yıl 2024 sonuna kadar ertelenmişti. Ancak alınan yeni kararla birlikte ehliyet yenileme süresi 31 Aralık 2025 tarihine kadar uzatıldı. Nüfus müdürlüklerinden alınacak randevularla yapılan başvurularda gerekli belgeler ve 2025 yılı için geçerli yenileme ücretleri de yeniden belirlendi. Peki, ehliyet yenileme işlemi nasıl yapılır, gerekli belgeler neler?
Eski tip ehliyetlerini henüz yenilemeyen milyonlarca vatandaş, “Son tarih uzatıldı mı?” sorusuna yanıt arıyor. İçişleri Bakanlığı'nın kararıyla daha önce 2024 sonuna kadar uzatılan yenileme süresi, yoğunluk nedeniyle 31 Aralık 2025’e kadar bir kez daha ertelendi. Yenileme işlemleri Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü üzerinden randevulu şekilde yürütülüyor. Peki 2025’te ehliyet yenileme başvurusu nasıl yapılır, hangi evraklar gerekiyor, ücret ne kadar oldu?
EHLİYET YENİLEME SON GÜN NE ZAMAN?
Eski tip ehliyetleri yenileme süresi 31 Temmuz'da sona eriyor.
Karayolları Trafik Yönetmeliği'nin geçici 10. maddesi uyarınca, eski tip sürücü belgelerinin yenilenmesi için belirlenen süre 31 Temmuz 2025 tarihinde sona erecek. Bu tarihten sonra eski tip sürücü belgeleri geçersiz sayılacak.
Sürücü Belgesi Randevusu Nasıl Alınır?
Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Alo 199 Çağrı merkezinden ya da randevu.nvi.gov.tr web portalı üzerindeki sürücü belgesi Randevu Sisteminden randevu alınarak yapılmaktadır. Sürücü belgelerinde kullanılacak fotoğrafın kişinin son halini göstermesi bakımından son altı ay içinde çekilmiş ve Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatı (ICAO) tarafından belirlenen standartlara uygun olarak biyometrik olması gereklidir.
EHLİYET YENİLEME İÇİN GEREKLİ BELGELER
Kimlik Belgesi
Sürücü Sertifikası (Elektronik ortamda sistemden kontrol edilmektedir.)
Öğrenim Belgesi, yurtdışından alınan öğrenim belgelerinin noter tasdikli tercümesi
Sürücü Sağlık Raporu
Sürücü belgesi değerli kâğıt ve harç bedeli, vakıf payı
1 adet biyometrik fotoğraf
Kan grubunu belirtir belge veya yazılı beyan
Adli Sicil Belgesi (Elektronik ortamda sistemden kontrol edilmektedir.)
EHLİYET YENİLEME ÜCRETİ NE KADAR?
Eski sürücü belgelerinin yenilenmesi için 31 Temmuz'a kadar yalnızca 15 lira ödenmesi gerekirken 1 Ağustos itibarıyla bu ücret B sınıfı sürücü belgesi için 7 bin 438 liraya çıkacak.