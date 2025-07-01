EHLİYET YENİLEME SON GÜN 2025: Ehliyet yenileme ücreti 2025 ne kadar, nasıl yapılır? İşte ehliyet yenileme için gerekli belgeler

Eski tip ehliyetlerini henüz yenilemeyen milyonlarca vatandaş, “Son tarih uzatıldı mı?” sorusuna yanıt arıyor. İçişleri Bakanlığı'nın kararıyla daha önce 2024 sonuna kadar uzatılan yenileme süresi, yoğunluk nedeniyle 31 Aralık 2025’e kadar bir kez daha ertelendi. Yenileme işlemleri Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü üzerinden randevulu şekilde yürütülüyor. Peki 2025’te ehliyet yenileme başvurusu nasıl yapılır, hangi evraklar gerekiyor, ücret ne kadar oldu?