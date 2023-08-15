Araç sahibi milyonlarca vatandaşın ek MTV ödemelerini gerçekleştirmesi gerekiyor. Ödemeler ile ilgili Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) sosyal medya üzerinden ödemenin son tarihi ile ilgili açıklama yaptı. GİB, 1. Taksit ödemesi için son tarihi hatırlattı.

MTV İLK TAKSİT ÖDEMESİ İÇİN SON GÜN NE ZAMAN?

2023 yılı motorlu taşıtlar vergisinin ek ödemesinin ilk taksiti için son gün 31 Ağustos. Vergi, araç sahiplerinin 2023 yılında ödedikleri kadar olacak. Bu yıla mahsus ve bir kez ödenecek.

Eylül 2023'te ilk defa kayıt ve tescil edilmiş otomobiller için yıllık motorlu taşıtlar vergisinin yarısı kadar ek vergi alınacak. Ek motorlu taşıtlar vergisini ödemeyenler araçlarını satamayacak ve trafikten çekemeyecek.

Borç yapılandırması

Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı borç yapılandırması için de son tarih 31 Ağustos. Peşin veya taksitli seçeneğini seçip, ilk taksit ödeme süresini geçirip ödemeyenler veya eksik ödeyenler kapsamda olacak. Vergi mükellefleri bu tutarların tamamını geç ödeme zammı ile birlikte ağustos ayı sonuna kadar ödeyebilecek. Katsayı uygulanmaksızın kanundan yararlanılmış olacak. Ancak peşin ödeme indiriminden faydalanılamayacak.











