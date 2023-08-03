Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV), Ocak ve Temmuz aylarında iki taksit şeklinde yapılan ödemelerdir. Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), son ödeme tarihi 31 Temmuz olan Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin 2. taksit ödemesine ilişkin kritik bir açıklamada bulundu. Yapılan bu açıklama, "2023 MTV 2. taksit ödemesi uzatıldı. Peki 2023 MTV 2. taksit son ödeme tarihi ne zaman? İşte detaylar.

MTV taksit ödeme süresi uzatıldı mı?

Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV), Ocak ve Temmuz aylarında iki taksit şeklinde yapılan ödemelerdir.

Ek MTV ne zaman ödenecek?

Ek motorlu taşıtlar vergisi ödemeleri ise iki taksit halinde ödenecek. Buna göre ilk taksit ödemeleri Ağustos sonuna kadar, ikinci taksit ödemeleri ise Kasım ayı sonuna kadar gerçekleştirilecek.

Motorlu Taşıtlar Vergisi en son ne zaman ödeniyor?

Kanunun yayımı itibarıyla MTV mükellefi olan kişilere, 2023 için tahakkuk ettirilen MTV'nin tamamı kadar ek vergi tahakkuk ettirilecek. Ek MTV'nin taksiti kanunun yayımlandığı ayı izleyen ayın yani ağustos sonuna kadar, ikinci taksiti ise kasım sonuna kadar ödenecek.

İkinci MTV taksit ödemesi ne zaman bitecek?

Gelir İdaresi Başkanlığından yapılan açıklamaya göre 2. taksit MTV ödemesi tarihi değişti. 31 Temmuz 2023 tarihli ve 158 sıra nolu Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile 31 Temmuz 2023 günü sonuna kadar ödenmesi gereken bu yılki gelir vergisinin 2. taksiti, motorlu taşıtlar vergisinin 2. taksitinin ödeme süresi, 7440 sayılı Kanunun peşin ve 1. ile 2. taksitlerinin ödeme süresi ile verilmesi gereken 2023/Haziran dönemine ilişkin "Form Ba" ve "Form Bs" bildirimlerinin verilme süresi 4 Ağustos günü sonuna kadar uzatıldı. Buna göre, 7440 Sayılı Kanunun peşin ve 1. ile 2. taksit, Gelir Vergisi 2. taksit ve MTV 2. taksidinin ödeme süresi 4 Ağustos 2023'e kadar uzatıldı.

Motorlu taşıtlar vergisini nasıl ödeyebilirim?

MTV ödemesi nasıl yapılacak? İnteraktif Vergi Dairesi (https://ivd.gib.gov.tr/) ve Dijital Ödeme Noktasında “Hızlı Ödeme” bölümünde yer alan MTV Ödeme alanına şifre girişi yapmadan; plaka, TC Kimlik Numarası ile “Tescil Tarihi” veya “Sahiplik Belge Tarihi” bilgilerinden birini girerek MTV borçlarını görüntüleyebilir ve ödeyebilirsiniz.

Motorlu Taşıtlar Vergisi ödemelerinizi;

İnteraktif Vergi Dairesinden veya mobil uygulamasından (Google Play, App Store, Huawei AppGallery) 02.00-23.45 saatleri arasında anlaşmalı bankaların banka kartı/kredi kartı, banka hesabından havale yöntemi, yabancı ülkede faaliyet gösteren bankalara ait kartlar ile,

Vergi tahsiline yetkili bankalar aracılığıyla,

Vergi dairesi vezneleri aracılığıyla,

PTT şubelerine yapabilirsiniz.

İnternet üzerinden yapılacak ödemelerde herhangi bir mağduriyetin oluşmaması için, tarayıcıya www.gib.gov.tr adresi ya da bankaların resmi internet adresleri yazılarak giriş yapılmasına dikkat edilmesi gerekmektedir.

MTV banka kartı ile ödenir mi?

İnternet Bankacılığıyla MTV Ödemesi yapılmakta. İnternet bankacılığıyla MTV borcunu ödemek için: Güvenlik bilgileriniz ile internet bankacılığına giriş yapın. Ödemek istediğiniz bankanın ara yüzüne göre "Ödemeler" seçeneğinden "Vergi ödemesi" butonlarına tıklayın. Ödeme aracı olarak kredi kartını ya da banka kartını seçin.

E-Devlet'ten motorlu taşıtlar vergisi ödenir mi?

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi - Motorlu Taşıt Verginizi e-Devlet Kapısı Üzerinden Ödeyebilirsiniz.

2023 Motorlu Taşıtlar Vergisi ne kadar?

Bir defaya mahsus yapılacak ek MTV ödemesi, 2023 yılı için belirlenen tutar kadar ödenecek yani Ocak ayında 1060 TL MTV ödemesi yapar bir vatandaş, temmuzda 1060 TL daha ödeyecek.

Sıfır araç MTV kim öder 2023?

Eğer 1 Temmuz tarihinden önce bir tarihte almışsanız, genellikle aracı aldığınız bayi tarafından ilk 6 aylık vergi borcu ödenir. Ödenmediği takdirde bayi ile iletişime geçerek bu sorunu halledebilirsiniz. Fakat 1 Temmuzdan sonraki vergi gelirleri araç sahibi tarafından uygulanmaktadır.

MTV’si en yüksek araç hangisi?

Motor gücü bin 600 ile bin 800 cc arasındaki araçlarda, en düşük MTV tutarı 7 bin 178 lira, en yüksek 7 bin 834 lira olacak. Motor gücü bin 800 ile 2 bin cc arasındaki araçlardan ise en düşük 11 bin 309 lira, en yüksek 12 bin 340 lira MTV tahsil edilecek.

Elektrikli araç MTV var mı?

Çevre dostu otomobillerin sokaklarda yaygınlaşması adına MTV oranları elektrikli araçlarda dörtte bir oranına düşüyor. Bu sayede elektrikli araçlar geleneksel araçlara kıyasla fiyat avantajı sağlıyor. Ancak tamamen elektrikli pek çok araç, yüksek motor gücü nedeniyle en üst seviyeden MTV dilimine giriyor.

TOGG MTV’si kaç TL?

Türkiye'nin en çok satan otomobili Fiat Egea Sedan'ın MTV'si 8 bin 870 TL'yi bulurken, Renault Clio için araç sahiplerinin 5 bin 90 TL ödeme yapması gerekecek. Togg için ödenecek toplam MTV tutarı ise 12 bin 906 TL'ye ulaşacak.



