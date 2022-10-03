Eylül ayı enflasyon rakamlarına göre Ekim ayı kira artış oranı yüzde kaç oldu?

2022 Eylül TÜİK enflasyon rakamları Ekim ayının ilk haftasında açıklanıyor. Enflasyon rakamlarının bugün açıklanmasıyla birlikte kira artış oranları da belli olacak. Eylül ayı kira artış zammı nasıl hesaplanır?

EKİM AYI ENFLASYON ORANI AÇIKLANDI MI?

Tüketici fiyat endeksi yıllık yüzde 83,45, aylık yüzde 3,08 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2022 yılı Eylül ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre, tüketici fiyat endeksindeki (TÜFE) değişim 2022 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 3,08, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 52,40, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 83,45 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 59,91 olarak gerçekleşti.

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Bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup yüzde 30,76 ile haberleşme oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 117,66 ile ulaştırma oldu.

EKİM AYI KİRA ARTIŞ ORANI YÜZDE KAÇ OLDU

11 Haziran 2022 ile 1 Temmuz 2023 tarihleri arasında yenilenen sözleşmelerde, kiracıya yüzde 25’in üzerinde zam yapılamayacak. Bu ay sözleşme yenileyen işyeri kiracıları için geçerli olan TÜFE oranı ise

aylık yüzde 3,08 oranına göre yapılacak.

EYLÜL AYI 2022 KİRA ARTIŞ ORANI HESAPLAMA

KONUT ÖRNEK HESAP

Mevcut Kira Bedeli: 3.000,00 TL

Kira Artışı Yapılacak Ay: Eylül 2022

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Girdiğiniz Artış Oranı: %25

Kira Artış Tutarı: 750,00 TL

Aylık Yeni Kira Tutarı: 3.750,00 TL

Yıllık Yeni Kira Tutarı: 45.000,00 TL

İŞYERİ ÖRNEK HESAP

Mevcut Kira Bedeli: 5.000,00 TL

Kira Artışı Yapılacak Ay: Eylül 2022

Girdiğiniz Artış Oranı: %54,69

Kira Artış Tutarı: 2.734,50 TL

Aylık Yeni Kira Tutarı: 7.734,50 TL

Yıllık Yeni Kira Tutarı: 92.814,00 TL

KONUTLAR İÇİN KİRA SÖZLEŞMESİ DETAYI

Konuyla ilgili olarak geçtiğimiz aylarda Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Meclis'ten geçen kira artışlarıyla ilgili düzenlemenin detaylarını açıklamıştı. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "1 Temmuz 2023’e kadar yenilenecek kira sözleşmelerinde bir önceki kira yılının yüzde 25’ini geçmemek koşuluyla yapılacak artışların geçerli olduğuna dair bir geçici hüküm, Adalet Komisyonu’nda Borçlar Kanunu’na eklenecek. Böylelikle konut kiralarında bir yıl süreyle bir önceki yılın kira bedelinin yüzde 25’ini geçmeyecek şekilde artış yapılabilme imkanı getiriliyor" dedi.

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