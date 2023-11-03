Yapılan kanuna karşılık geçmişte sadece tek sefer uygulanan enflasyon muhasebesi bilhassa son iki yılda yaşanan fiyat gelişmelerine binaen 2024 yılında tekrar uygulanmaya başlayacak. Konuyla ilgili Reuters’e açıklama yapan Hazine ve Maliye Bakanlığı, bilançolarda enflasyon muhasebesi sonucu oluşan kâr ya da zararın 2024 ve sonrasında sonra vergi matrahını etkileyeceğini belirterek, bu dönemde enflasyon düzeltmesinin sektörler ve şirketlerde vergi matrahını artırıcı veya azaltıcı etkisi olabileceğini