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TÜİK verilerine göre ekim ayı enflasyon rakamları belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) her ay enflasyon oranını paylaşıyor. Emekli ve memur maaş zamlarını yakından ilgilendiren aylık enflasyon rakamları, çeşitli kalemleri de etkiliyor. TÜİK Ekim ayı enflasyon oranı merakla bekleniyor. Eylül ayında tüketici fiyatları yüzde 4,75 oranında yükselmiş ve yıllık enflasyon 2,59 puan artarak yüzde 61,53 olmuştu. Peki, Ekim ayı Enflasyon oranı açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte TÜİK Ekim ayı enflasyon rakamlarına ilişkin bilgiler...

09:20 - 3/11/2023 Cuma
Güncelleme: 10:31 - 3/11/2023 Cuma
Yeni Şafak
Ekim enflasyon rakamı

Ekim enflasyon rakamı

Ekim ayı enflasyon oranı TÜİK tarafından duyurulacak. Tüketici ve üretici enflasyonu ekim ayındaki artışları gösterecek. Peki, Ekim 2023 enflasyon oranı ne kadar, yüzde kaç olacak? Ekim ayı enflasyon rakamları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

Ekim ayı enflasyon rakamları açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ekim ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Ekim ayında TÜFE yüzde 3,43 artarken, yıllık bazda TÜFE yüzde 61,36 artış gösterdi.

Eylül 2023 enflasyon oranı yüzde kaçtı?

Eylül 2023 enflasyon oranı TÜFE yıllık yüzde 61.53, olurken aylık ise 4.75 oldu. ÜFE ise yıllık yüzde 47.44 aylık ise yüzde 3,40 olarak açıklandı.

Ekim ayı enflasyon beklentisi nasıldı?

AA Finans'ın anketinde ekonomistlerin ekim ayı enflasyon beklentisi yüzde yüzde 4,08 düzeyindeydi.

Ekonomistler yıllık enflasyonun yüzde 62,36'ya çıkacağı hesaplanıyordu.

Çekirdek enfasyon olarak nitelenen işlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'deki değişim, bir önceki aya göre yüzde 3,48, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 67,61 olarak gerçekleşti.


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