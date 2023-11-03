Ekim enflasyon rakamı
Ekim ayı enflasyon oranı TÜİK tarafından duyurulacak. Tüketici ve üretici enflasyonu ekim ayındaki artışları gösterecek. Peki, Ekim 2023 enflasyon oranı ne kadar, yüzde kaç olacak? Ekim ayı enflasyon rakamları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?
Ekim ayı enflasyon rakamları açıklandı
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ekim ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Ekim ayında TÜFE yüzde 3,43 artarken, yıllık bazda TÜFE yüzde 61,36 artış gösterdi.
Eylül 2023 enflasyon oranı yüzde kaçtı?
Eylül 2023 enflasyon oranı TÜFE yıllık yüzde 61.53, olurken aylık ise 4.75 oldu. ÜFE ise yıllık yüzde 47.44 aylık ise yüzde 3,40 olarak açıklandı.
Ekim ayı enflasyon beklentisi nasıldı?
AA Finans'ın anketinde ekonomistlerin ekim ayı enflasyon beklentisi yüzde yüzde 4,08 düzeyindeydi.
Ekonomistler yıllık enflasyonun yüzde 62,36'ya çıkacağı hesaplanıyordu.
Çekirdek enfasyon olarak nitelenen işlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'deki değişim, bir önceki aya göre yüzde 3,48, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 67,61 olarak gerçekleşti.