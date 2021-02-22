Ekonomi Elon Musk bir yılda otomobilden kazanamadığını bir ayda Bitcoinden kazandı
DÜNYA EKONOMİSİ

​ Elon Musk bir yılda otomobilden kazanamadığını bir ayda Bitcoin'den kazandı

Elon Musk bir yılda otomobilden kazanamadığını bir ayda Bitcoin'den kazandı

Ocak ayında 1.5 milyar dolar değerinde Bitcoin alan Elon Musk'ın sahibi olduğu elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın bir aylık Bitcoin karı, bir yıllık otomobil satışlarını geride bıraktı.

Haber Merkezi Diğer
Elon Musk
Elon Musk

ABD merkezli elektrikli otomobil şirketi Tesla, geçtiğimiz ay yaptığı Bitcoin yatırımınının meyvelerini toplamaya başladı.

Geçtiğimiz yıl 721 milyon dolar net kâr elde eden Tesla, ocak ayında 1.5 milyar dolar değerinde Bitcoin almıştı.

ABD basınında yer alan haberlere göre, şirket sadece bu yatırımından 3 haftada 970 milyon dolar kazanç elde etti.

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Başka bir deyişle Tesla kripto para yatırımından 3 haftada geçen yıl elde ettiği toplam net kardan fazlasını elde etti.

Yatırımın yapıldığı dönemde şirketten yapılan açıklamada, “Tesla olarak yakın gelecekte Bitcoin’i ödeme aracı kullanmayı bekliyoruz” ifadeleri kullanılmış, açıklamanın ardından Bitcoin’in değeri 44 bin 300 dolara çıkmıştı.

  • Bitcoin ocak sonunda 34 bin dolar bandında işlem görüyordu. Bitcoin’in güncel değeri 55 bin doların üzerinde.

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