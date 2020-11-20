İhracat zirvesi

TİM heyetini kabulünde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’nin yeni küresel, siyasi ve ekonomik düzende gücünü ve etki alanını genişletmek için her türlü fırsata, imkana ve altyapıya sahip olduğunu belirtti. Erdoğan, “Geçtiğimiz 18 yılda ülkemizi demokrasi ve kalkınma temelli politikalarla geliştirmiştik. Şimdi önümüze çıkan fırsatları değerlendirmek için yine aynı yolu kullanacağız.” dedi.

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TÜM DÜNYAYI ZORLADI

Türkiye’nin bölgesel ve küresel krizler arasında kendine yeni bir gelecek inşa etme mücadelesi verdiği bir dönemden geçtiğini söyleyen Erdoğan, bölgedeki güç mücadelelerinde siyasi, diplomatik, ekonomik ve askeri gücü en etkin şekilde kullanarak iyi bir yere gelindiğine inandığını belirtti. Erdoğan, “Koronavirüs salgınının, Avrupa başta olmak üzere, dünyanın tamamıyla birlikte bizi zorladığını görmeli ve bilmeliyiz.” diye konuştu. Son kabine toplantısının ardından birtakım yeni tedbirleri kamuoyuyla paylaşmak durumunda kaldıklarını aktaran Erdoğan, şöyle devam etti:

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SALGINI GELİŞMİŞ ÜLKELERDEN İYİ YÖNETİYORUZ

“Her şeye rağmen salgın sürecini gelişmiş ülkelerin dahi önünde bir şeklide yönettiğimiz açıktır. Milletimizin sağlığı ile ekonomimizin ihtiyaçları arasındaki en ideal dengeyi bularak yolumuza devam etmeye çalışıyoruz. Bu süreçte yaşadığımız bir diğer önemli değişim de ekonomi yönetimimizde oldu. Üretim, ihracat, büyüme ve istihdam odaklı bir anlayışla ekonomimizi güçlendirmeyi hedefliyoruz. Hem salgının yol açtığı sıkıntılar hem attığımız siyasi ve askeri adımların sebep olduğu rahatsızlıklar bizi çok daha dikkatli ve aynı zamanda kararlı politikalar izlemeye yöneltiyor”

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100 YILDA BİR GÖRÜLEBİLECEK DEĞİŞİM YAŞANIYOR

Küresel, siyasi ve ekonomik güç dengelerinde ancak 100 yılda bir görülebilecek bir değişimin yaşandığını artık herkesin kabul ettiğini dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan şöyle devam etti: Türkiye, yeni küresel, siyasi ve ekonomik düzende gücünü ve etki alanını genişletmek için her türlü fırsata, imkana ve altyapıya sahiptir. Geçtiğimiz 18 yılda ülkemizi demokrasi ve kalkınma temelli politikalarla geliştirmiştik. Şimdi önümüze çıkan fırsatları değerlendirmek için yine aynı yolu kullanacağız. Demokrasimizi, hak ve özgürlükleri, hukuku güçlendirerek yatırımları canlandıracak, ekonomimizi büyütecek, istihdamı artıracağız.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TİM Başkanı İsmail Gülle ve beraberindeki heyeti Vahdettin Köşkü'nde kabul etti. Gerçekleşen görüşmede İsmail Gülle tarafından bir sunum gerçekleştirildi. Görüşmeye ayrıca Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da katıldı.

YENİ BİR YÜKSELİŞ TRENDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerli ve uluslararası yatırımcıların önlerindeki engelleri kaldırdıklarını ifade ederek, “Beklentileri tespit ederek, eksikleri tamamlayarak, yanlışları düzelterek yeni dönemin ihtiyaçlarını karşılayacak, düzenlemeleri ve uygulamaları hayata geçirerek Türkiye’yi yeni bir yükseliş trendine sokacağız. Bunu da ülkemizdeki her kesimle en başta da iş dünyamızla yakın diyalog, iş birliği ve uyum içinde gerçekleştireceğiz.” diye konuştu. Erdoğan, yeni ekonomi yönetiminin koordinasyonunda tüm süreçleri hızlı ve etkin bir şekilde yürüteceklerine işaret ederek, konuşmasını şöyle tamamladı:

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2023 HEDEFLERİNE ULAŞACAĞIZ