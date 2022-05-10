Bakan Nebati'den konut kredisi mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kabine toplantısı sonrası müjdesini verdiği konut sektörüne ilişkin destek paketleriyle ilk konutunu alacak vatandaşların uygun maliyetli kredi imkanıyla konuta erişimlerinin artırılması, Liralaşma Stratejisi'nin desteklenmesi, tamamlanmamış inşaatların bitirilerek konut arzının artırılması ve destek alan firmaların konut fiyatlarını sabit tutması amaçlanıyor.
Hazine ve Maliye Bakanlığı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile istişareler doğrultusunda "İlk evim Konut Finansman Paketi", "Genişletilmiş Konut Finansman Paketi", "İnşaat Sektörüne Özel Kredi Garanti Paketi" olmak üzere 3 çözüm paketi oluşturdu.
Konuya ilişkin ayrıntıları Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati Twitter hesabından paylaştı.
"İlk evim Konut Finansman Paketi" ile ilk ve tek konutunu alacak vatandaşlar için birinci el konutlarda uygulanmak üzere, kamu bankaları tarafından 2 milyon lira değerine kadar konutlar için, 10 yıla kadar vadeli, aylık yüzde 0,99 faizli konut kredisi verilecek.
TL'YE DÖNENE UYGUN FAİZLİ KREDİ DESTEĞİ
"Genişletilmiş Konut Finansman Paketi" ile döviz ve altın tasarrufu olan vatandaşların TL'ye dönüşünün teşvik edilerek uygun faizle ev sahibi yapılması amaçlanıyor.
Bu pakette ikinci el konutlar da kapsam içine alınırken konut değerinin en az yüzde 50'si 1 Nisan 2022 tarihinden önce açılmış döviz hesaplarının veya hurda altının Merkez Bankası'na satımı ile karşılanması şartı aranacak ve kamu bankaları üzerinden 2 milyon lira değerine kadar konutlar için 10 yıla kadar vadeli, aylık yüzde 0,89 faizli konut kredisi sağlanacak.
İNŞAAT ŞİRKETİNE KREDİ GARANTİ PAKETİ
KOBİ ve KOBİ dışı inşaat firmalarının yararlanabileceği İnşaat Sektörüne Özel Kredi Garanti Paketi ile ise 1 Mayıs 2022 tarihi itibarıyla asgari yüzde 40’ı tamamlanmış ve yüzde 50'si satılmamış inşaat projesi sahibi KOBİ ve KOBİ dışı inşaat şirketlerinin tamamlanmayan inşaatlarını tamamlamaları hedefleniyor. Söz konusu finansman paketi için 20 milyar lira kaynak ayrıldı.
Söz konusu işletmeler bu destekten yararlanmak için 1 yıl boyunca konut satış fiyatlarını sabit tutmayı taahhüt edecek, bu fiyatları internet sitesinde kamuoyu ile paylaşacak ve kredi veren kuruluşa bildirecek.
3 başlıkta duyurduğumuz Konut Finansmanı Projesi kapsamında ilk konutunu alacak vatandaşlarımızın çok uygun maliyetli kredi imkanıyla konuta erişimlerini artırmak için İlk Evim Konut Finansman Paketi'ni devreye alıyoruz.
3 başlıkta duyurduğumuz Konut Finansmanı Projesi kapsamında ilk konutunu alacak vatandaşlarımızın çok uygun maliyetli kredi imkanıyla konuta erişimlerini artırmak için İlk Evim Konut Finansman Paketi'ni devreye alıyoruz.— Dr.Nureddin NEBATİ🇹🇷 (@NureddinNebati) May 10, 2022
Bakan Nebati şu ifadeleri kullandı:
"Üç başlıkta duyurduğumuz Konut Finansmanı Projesi kapsamında ilk konutunu alacak vatandaşlarımızın çok uygun maliyetli kredi imkanıyla konuta erişimlerini artırmak için İlk Evim Konut Finansman Paketi'ni devreye alıyoruz.
Böylelikle; birinci el konutlarda uygulanmak üzere, 2 milyon TL değerine kadar konutlar için, 10 yıla kadar vadeli, aylık yüzde 0,99 faizli konut kredisini vatandaşlarımızın hizmetine sunuyoruz."
'Aylık yüzde 0,89 faizli konut kredisi'
İkinci başlığımız olan Genişletilmiş Konut Finansman Paketi'nde ise “Liralaşma stratejimizi" destekleyecek biçimde konut değerinin en az yüzde 50’si 01.04.2022 tarihinden önce açılmış DTH’ın yahut hurda altının TCMB’ye satımı ile karşılanması şartıyla devreye alınacaktır.
Bu kapsamda; birinci el ve ikinci el konutları da kapsayacak biçimde, 2 milyon TL değerine kadar konutlar için, 10 yıla kadar vadeli, aylık yüzde 0,89 faizli konut kredisi vatandaşlarımızın hizmetine sunulacaktır.
'İnşaat Sektörüne Özel Kredi Garanti Paketi'
Son olarak, 1 yıl boyunca konut satış fiyatlarını sabit tutmayı taahhüt ederek bu fiyatları internet sitesinde kamuoyu ile paylaşan ve kredi veren kuruluşa da bildiren, KOBİ ve KOBİ dışı inşaat firmalarına yönelik İnşaat Sektörüne Özel Kredi Garanti Paketi'ni devreye alıyoruz.
Böylelikle, 01.05.2022 tarihi itibarıyla asgari %40’ı tamamlanmış ve %50’si satılmamış inşaat projelerinin tamamlanmasını desteklemek için 20 milyar liralık bir kaynak ayrılmış olup, belirli bir rakama kadar 36 ay vade imkanı sunulacaktır."