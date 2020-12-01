Altın yeniden yükselişe geçti

Altın fiyatlarında 1 Aralık rakamları belli olurken yatırımcılar gram altının fiyatının ne kadar olduğunu, çeyrek altının kaç liradan alınıp satıldığını merak ediyor. Güncel piyasalarda altın fiyatları güne yükselişle başlarken gram altının fiyatı 449 liradan, çeyrek altın ise 738 liradan işlem görüyor. Peki, gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını fiyatı ne kadar? İşte, 1 Aralık altın fiyatları...

GRAM ALTIN NE KADAR?

1 Aralık Salı 2020 günü altının gramı 449,22 liradan işleme alınıyor. Dün gram altının fiyatı ise 447 liradan işlem görüyordu. Altında hafif bir yükseliş söz konusu.

ÇEYREK ALTIN KAÇ TL?

Çeyrek altın alış fiyatı bugün 729,20 lirada bulunurken aynı dakikalarda satış fiyatı ise 738,40 lirada konumlanmış durumda.

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YARIM ALTIN FİYATI

Yarım altın alış fiyatı bugün 1.460,70 lirada bulunurken aynı dakikalarda satış fiyatı ise 1.486,40 lirada konumlanmış durumda.

1 ARALIK CUMHURİYET ALTINI FİYATI

Hem alış hem de satış fiyatı 3 bin liranın altına gerileyen cumhuriyet altını ise bugün 2.920,40 liradan alınırken 2.949,10 liradan da satışa sunuluyor.

ALTIN FİYATLARI DÜŞER Mİ, YÜKSELİR Mİ?

Altın fiyatları son 6 ayın en düşük rakamlarını görüyor. Günlerdir düşüş modunda seyreden altın fiyatlarında 1 Aralık Salı itibarıyla bir hareketlilik yaşanıyor. Bu hareketliliğin gün içinde yukarı doğru olup olmayacağı merak ediliyor. Geçtiğimiz haftalarda 500 lirayı aşan gram altın bugün 440 bandına kadar çekildi.

Uzmanlara göre altın fiyatları biraz daha düşebilir ancak yükseliş söz konusu olursa satış için bir fırsat niteliğinde değerlendirilebilir.

FOTOĞRAF 6 Son on gün içerisinde altın fiyatlarının hızla düşmesi ile vatandaşların altına olan ilgisi yeniden arttı. İleriye dönük olarak yatırım yapmayı düşünerek altın almak isteyen ancak yüksek fiyatları nedeniyle beklemeye geçen vatandaşlar, düşen altın fiyatları sonrası kuyumculara koştu. Ellerindeki birikimleri yatırıma dönüştürmek isteyenleri uyaran İzmitli kuyumcular ise elinde altın olanların paniğe kapılmamasını, en güvenilir yatırımın altın olduğunu söylediler. Altın fiyatlarının para politikaları toplantısında çıkacak kararla göre şekilleneceğini ifade eden kuyumcu işletmecisi Faruk Mamik, “Bir faiz artırımı olup olmayacağı ile ilgili bir beklenti var piyasalarda. Tabi altında da ciddi anlamda çıkış ve düşüşler yaşandı bu on gün içerisinde 565'a kadar altın fiyatları yükseldi. Daha sonra 530'lere kadar gerileme oldu. Eğer faizde artış olursa altında da gerileme olacağını düşünüyoruz. Türkiye de en güvenilir liman altın bunu göz ardı etmemek lazım dedi. Altın her zaman uzun vadede kazandırıyor​​ <br> <br>Altın fiyatlarının düşmesi sonrası vatandaşların altına olan talebinin arttığını belirten Mamik, “Fiyatların yükselişinde de ciddi bir talep oluyor. Düşüşünde de panik halinde olduğu için vatandaşlarımız altınlarını bozmaya çalışıyorlar. Bir kuyumcu olarak şunu söylemek isterim çok paniğe kapılmamak lazım, sabırlı olmak lazım. Altın her zaman uzun vadede kazandırıyor, kısa vadede de vatandaşların altınlarını bozdurmalarını tavsiye etmiyoruz. Dolara, Euro'ya yatırımdansa altına yatırım yapmalarını tavsiye ediyorum diye konuştu. Fiyat farkı kuyumcuyu da vatandaşları da olumsuz etkiliyor​​ <br> <br><br> <br>Fiyat yükselişlerinden memnun olmadıklarını söyleyen Mamik, “Bu aralar çok fazla altın alımı oluyor. Altına talep fazla oldu. Altın fiyatlarının düşüş ve yükselişlerinden vatandaşlarımızın hiç biri memnun değil. Ciddi anlamda bir fiyat farkları oluşuyor. Bu fiyat farkı da hem kuyumculuk sektörünü hem de vatandaşları da zor durumda bırakıyor. Pandemi nedeniyle düğünlerin olmaması satışımızın yüzde 50, yüzde 60'ını etkiledi şeklinde konuştu. Altın fiyatlarının düştüğünü duyunca kuyumcuya koştu​​ <br> <br>Fiyatlar düşmesini değerlendirmek amacıyla altın almaya geldiğini belirten Atamer Cambazlar ise, Evlilik yıl dönümümüz var. Eşime hediye almak için geldim. Altın fiyatlarının düştüğünü duydum, onun için altın almaya karar verdim. Bu ara altın fiyatları düştü ileriye dönük yatırım yapmak için hem de hediye almak güzel bir fikir bence. Şu an sun'i indirimde olduğunu altın fiyatlarının yükseleceğini düşünüyorum ifadelerini kullandı. Fiyatları hızla düşen altına rağbet her geçen gün artıyor Altın fiyatlarında yaşanan hızlı düşüş sonrasında vatandaşların altına olan ilgisini arttırdı. Yatırım yapacak olanları uyaranlara önerilerde bulunan kuyumcular, en güvenli yatırımın altın olduğunu söyledi.





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FOTOĞRAF 7 1960 dolar seviyelerini gören ons fiyatı ve dolar kurundaki yükselişin etkisiyle 540 lirayı gören altın yaşanan gelişmelerle yönünü aşağı çevirdi. Samsun Kuyumcular Odası Başkanı Salih Özman sert düşüşler sonrası 465 liradan devam eden altının piyasaya etkisini değerlendirdi. Altındaki alım satım hareketlerinin kuyumculara olumlu yansıdığını ancak önemli bir gelir sağlamadığını kaydeden Salih Özman, “Piyasada hareket olduğu zaman bizde de hareket oluyor. Yani hem düşüşte hem yükselişte vatandaşlar kendi pozisyonlarını koruyabilmek için ya az zarar etmek ya daha çok kar etmek için mağazalarımızı ziyaret ediyor. Ama önemli olan tabii ki bizde kalıcı alışverişler yapmak. Sezon itibariyle işlerimiz son derece durgun ama bizim için önemli olan kalıcı yatırımcı ya da tüketim maksadıyla altın alınması. Biz de kış sezonuna girdik malumunuz önce okul masrafları başladı. Şimdi yakacak masrafları derken kış sezonunda vatandaşlarımızın da harcamaları arttığı için çok öyle altının yüzüne bakan olmuyor işin doğrusunu söylemek gerekirse. Yani tüketim için kimse altın almıyor. Gram atın ve bozdurmalarda bizim cirolarımızı yükseltse bile işin doğrusu kayda değer bir gelir, kar bırakmıyor. Çünkü bunları herkes yatırım için alıyor zarar etmeyeceği ürünler diye satılıyor dolayısıyla bu hareketlerin bizim kuyumculuk sektörüne çok bir faydası yok” dedi. Altın ve dolarda yaşanan düşüşlerin altında yatan nedenleri anlatan Başkan Özman, “Bugün baktığınızda yeni bir Türkiye’de yeni bir ekonomi yönetimi işin başına geldi. Hem Merkez Bankası hem bakan bu ikisinin yapacaklarını destekleyeceğini açıklayan bir de hükümetin başında Cumhurbaşkanımız var. Bunun da çok net ifadeleri ve bu iki kurumun arkasında durduğunu beyan etmesi, gerekli tedbirlerin acı da olsa alınacağını ifade etmesi ekonomiye olan güveni artırdı ve bu iyimser havayla birlikte döviz kurları da düştü. Altın için bambaşka bir durum var. Altın uluslararası piyasada ons değeri dolar üzerinden hesaplanıyor. Dolara göre de maliyet, Türk Lirası karşılığı belirleniyor. Şu anda dolar kurunda düşüş olduğu için altında da düşüş var. Yalnız altında ikinci bir düşüş sebebi de oldu. Genellikle dolar düştüğü zaman altında bir miktar yükseliş veyahut da sabit kalma söz konusuydu. Amerika’daki seçimler neticesinde Trump’ın seçimi kaybettiğinin belli olması, Biden’ın seçimi kazandığının garantilenmesiyle birlikte Biden’ın konuştukları önemsenmeye başladı. Müstakbel başkanda ‘Biz İran’la olan ilişkileri yumuşatacağız’ mealinde bir açıklama yaptı. İkinci olarak Çin’le olan ticaret savaşlarını biraz daha askıya alması ve o konuda iyimser tavırlar. Herkesle kavgalı bir ABD’den masada uzlaşabilecek bir ABD’ye dönünce tabi dünyadaki gerginlik ortadan kalktı ve altına olan talep azaldı” diye konuştu. Altın yatırımından vazgeçilmemesi gerektiğine değinene Özman, “Bundan dolayı ’güvenli liman’ dediğimiz altına en azından kısa süreliğine ihtiyaç kalmadı gibi gözüküyor. Acaba dünya normale mi dönüyor diye altın fiyatlarında bir miktar gevşeme oldu. Ama bu koronayla ilgili olumsuzluk devam ettiği sürece normal artık eski normal olmayacak bunu herkes söylüyor. Yeni normal dünkünden farklı olacağı için her zamankinden belki de daha fazla altına olan ihtiyaç artacak. Altına olan güven artacak. Kısa süreli bu söylemlerle bir düşüş ki yukarı doğru gidecektir. Altındaki geri çekilmenin de çok geçici olduğuna inanıyorum. Bir müddet sonra yine fiyatlar toparlanacaktır” şeklinde konuştu. Altın yatırımcısına kritik uyarı: Altındaki geri çekilme geçici Altında yaşanan sert düşüşlerle ilgili konuşan Samsun Kuyumcular Odası Başkanı Salih Özman, “Altındaki geri çekilmenin çok geçici olduğuna inanıyorum. Bir müddet sonra yine fiyatlar toparlanacaktır" dedi. BiP'te paylaş

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