1 ekim döviz fiyatları: Doların fiyatı kaç lira oldu, euro ne kadara satılıyor? Dolar güne kaç liradan başladı? Döviz fiyatlarındaki hareketlilik devam ederken yatırımcılar ise yeni günde doların fiyatının ne kadar olduğunu, kaç liradan alınıp satıldığını, euronun fiyatındaki ise son durumu merak ediyor. Serbest piyasada 1 Ekim döviz fiyatları belli oldu. İşte dolar ve euroda yeni gün rakamları..

Haber Merkezi 01 Ekim 2020, 09:38 Son Güncelleme: 01 Ekim 2020, 09:44 Yeni Şafak