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Ekonomi Dolar güne kaç liradan başladı?
TÜRKİYE EKONOMİSİ

1 ekim döviz fiyatları: Doların fiyatı kaç lira oldu, euro ne kadara satılıyor?

Dolar güne kaç liradan başladı?

Döviz fiyatlarındaki hareketlilik devam ederken yatırımcılar ise yeni günde doların fiyatının ne kadar olduğunu, kaç liradan alınıp satıldığını, euronun fiyatındaki ise son durumu merak ediyor. Serbest piyasada 1 Ekim döviz fiyatları belli oldu. İşte dolar ve euroda yeni gün rakamları..

Haber Merkezi Yeni Şafak
1 Ekim 2020 döviz fiyatları.
1 Ekim 2020 döviz fiyatları.

Güçlü ABD istihdam verisi ve koronavirüs yardım paketinde ilerleme sağlandığına yönelik açıklamaların yatırımcıların risk iştahını artırmasıyla bir haftanın en düşük düzeyine gerileyen dolar iç piyasada da 7.70 liraya kadar geriledi.

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DOLAR KAÇ LİRA OLDU? (1 EKİM DÖVİZ FİYATLARI)

İstanbul serbest piyasada dolar 7,7090 liradan, avro 9,0580 liradan güne başladı.

Serbest piyasada 7,7070 liradan alınan dolar, 7,7090 liradan satılıyor. 9,0560 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 9,0580 lira olarak belirlendi.

Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 7,7640 lira, avronun satış fiyatı ise 9,0830 lira olmuştu.

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