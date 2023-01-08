Ekonomi 1 milyon kişi saç ektirmeye geldi Türkiye tecrübesiyle öne çıkıyor
TÜRKİYE EKONOMİSİ

1 milyon kişi saç ektirmeye geldi: Türkiye tecrübesiyle öne çıkıyor

Geçen yıl Türkiye’ye saç ektirmek için 1 milyon kişi geldi. Sağlık turizminden elde edilen 4 milyar dolarlık gelirin yarısını saç ektirme hizmeti için gelenler oluşturdu. TÜSATDER Başkanı Dr. Servet Terziler, “Türkiye'nin sağlık altyapısı çok güçlü. Doktorlarımız ve sağlık personelimiz ile kaliteyi üst düzeye çıkardık. İstanbul, dünyanın sağlık turizmi başkenti olma hedefinde” dedi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
1 milyon kişi saç ektirmeye geldi: Türkiye tecrübesiyle öne çıkıyor
Geçen yıl Türkiye’ye saç ektirmek için 1 milyon kişi geldi.

Türk Sağlık Turizm Derneği (TÜSATDER) Başkanı Dr. Servet Terziler, sağlık turizminde yaşanan gelişmeleri değerlendirdi. Sağlık turizmi sektörünün 2022 yılını çok verimli geçirdiğini belirten Terziler, genel hastane hizmetlerinde 4 milyar dolarlık hizmet ihracatı yapıldığını söyledi. Yabancı turistlerin kaplıca turizmine de ciddi ilgi gösterdiğini aktaran Terziler, kaplıca turizminden elde edilen gelirle birlikte 10 milyar doları aşan rakama ulaşıldığını vurguladı.

TURKİSH HAİRLİNES

Genel sağlık hizmetlerinde saç ekiminin lokomotif konumda olduğunu dile getiren Terziler, 2022 yılında elde edilen 4 milyar dolar cironun yarısının saç ekim hizmetlerinden elde edildiğini ifade etti. Terziler, “Ortalama bir hastanın saç ekiminde bıraktığı dövizin 2 bin dolar olduğunu varsayarsak 2022 yılında 1 milyon kişinin saç ekimi için Türkiye'ye geldiğini söyleyebiliriz. Turkish Airlines Turkish Hairlines esprileri yapılmaya başlandı. Yurt dışına uçtuğumuzda sürekli saçı bantlı insanlar görüyoruz. Bunlar gerçekten gurur verici işler. Tabii eğer kaliteli bir hizmet sunabilirsek. Diş hizmetleri noktasında 500 milyon dolar ciroyu geçtiğimizi söyleyebiliriz. Estetik cerrahisinde de 400 milyon doları yakaladık” dedi.

Servet Terziler
Servet Terziler

DİŞ HİZMETLERİ DE YAYGINLAŞIYOR

Terziler, “Diş hizmetleri de yaygınlaşıyor. Türkiye'nin birçok noktasında diş kliniklerinin açıldığını görüyoruz. Hizmet kalitesini artırabilirsek sağlık turizmi sektörü çok daha fazla büyüyecek. Sağlık turizmi sektörünün yakın hedefi 20 milyar dolarlık bir rakama ulaşmak. Çekirdek sağlık hizmeti dediğimiz noktada 2023 yılında 5 milyar dolarlık bir hedefimiz var” diye konuştu.

TÜRKİYE TECRÜBESİYLE ÖNE ÇIKIYOR

  • Terziler, Türkiye'nin salgın döneminde sağlık alanında çok iyi bir kriz yönetimi tecrübesi yaşadığını ifade ederek, şu değerlendirmelerde bulundu: “Türkiye'nin sağlık altyapısı çok güçlü. Doktorlarımız ve yardımcı sağlık personelimiz ile toplam kaliteyi üst düzeye çıkardık. Bütün dünya bunu gözlemleme şansı yakaladı. Şu an Avrupa kıtasından çok ciddi bir talep alıyoruz. Devletlerarasında sigorta anlaşmaları yapılarak yabancıların ülkemizde sağlık hizmeti alması noktasında çalışmalar yürütülüyor. İstanbul, dünyanın sağlık turizmi başkenti olma hedefine emin adımlarla ilerliyor. Kovid döneminde geçişlerin mecburi olarak kapatılması ile bir durağanlık yaşamıştık. Fakat o tarihlerde biriken talep 2022 yılında yoğunluğa sebep oldu. 2023 yılından da çok umutluyuz. Ülkemiz her alanda ihracat rekorları kırıyor. Cumhuriyetimizin 100. yılını kutlama arifesinde olmamız hepimize ayrı bir motivasyon ve heyecan veriyor.”

Denetimler sıkılaştırılmalı

Sağlık Bakanlığı tarafından denetimlerin sıkılaştırılması gerektiğini aktaran Terziler, “Merdiven altı işletmelere göz açtırılmaması gerekiyor. Bu tip işletmeler hem ülkemizin imajını bozuyor hem şu an olumlu olarak esen rüzgarı tersine çeviriyor. Özellikle saç ekiminde bunu çok görüyoruz. Çantacı diye tabir edilen bir kesim var. Ülkemiz dışına gidip kaçak bir şekilde saç ekimi yapıp Türk doktorlarının hemşirelerinin adını lekeliyorlar. Biz hizmet kalitesinin artırılması amacıyla dernekler aracılığı ile eğitimleri başlattık. Kliniklerde ve hastanelerde eğitim süreçleri sürdürülüyor. Sıkıntılar ancak eğitimle aşılabilir. Türkiye'de şu an robotla saç ekimi yaşanmaya başladı. Dünya çapında işler yapmaya başladık. Teknoloji ve inovasyon ile sağlık hizmetlerinin kalitesini yukarı taşıyabiliriz” dedi.

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