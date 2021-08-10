Ekonomi Altın fiyatları dibi gördü
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Altın fiyatları dibi gördü

Altın fiyatları yaşadığı ani iniş ve çıkışlarla gündem olmaya devam ediyor. Küçük ve büyük ölçekli yatırımcı fark etmeksizin fiyatlardaki bu hareketliliği canlı ve güncel rakamlarla takip ediyor. Öte yandan gün içerisinde "Cumhuriyet, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar?" soruları yanıt arıyor. Altın fiyatlarından gelen son dakika verilerine göre; 10 Ağustos bugün sabah saatlerinde altının gram fiyatı düşüşe geçti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
10 Ağustos altın fiyatlarında düşüş devam edecek mi? Bugün gram altın ne kadar çeyrek altın kaç TL?
Altın fiyatları merak ediliyor.

Kapalıçarşı altın fiyatları ile ilgili son dakika hareketliliği bugün de devam ediyor. Yatırımlarını bu yönde değerlendirmek isteyen vatandaşlar güncel ve canlı rakamları merak ediyor. Son günlerde anlık değişiklikler gözlemlenirken gram altın fiyatının 500 TL'nin altına düşmesi piyasaları oldukça hareketlendiriyor. Öte yandan cumhuriyet altını 3 bin 199 lira civarında işlem görüyor.

GRAM ALTIN NE KADAR?

ALIŞ(TL) 483,77

SATIŞ(TL) 483,89

ÇEYREK ALTIN KAÇ TL?

ALIŞ(TL) 786,00

SATIŞ(TL) 803,00

Altın fiyatları çok sert düştü
EKONOMİ
Altın fiyatları çok sert düştü

YARIM ALTIN FİYATI

ALIŞ(TL) 1.571,00

SATIŞ(TL) 1.606,00

10 AĞUSTOS CUMHURİYET ALTINI FİYATI

ALIŞ(TL) 3.138,00

SATIŞ(TL) 3.199,00

Altına yatırım yapanlar dikkat: Fiyatlardaki düşüşle ilgili uzman isimden önemli açıklama geldi
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ABD tarım dışı istihdam verisinin ardından altında yaşanan düşüş sonrasında altın yatırımcıları tedirgin olurken Nevşehir’de hizmet veren Döviz ve Sarrafiye Genel Müdürü Nurullah Uzer, değer kaybının telafi olacağını söyledi.
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Uzer, Altın dün ABD’de açılan tarım dışı istihdam verilerinden sonra bir miktar geri çekilme yaşadı. Bu geri çekilmelerin az da olsa biraz daha devam edeceğini düşünüyoruz. Ancak onstaki düşüşü dolardaki yükseliş süspansiyon ettiği için genel bazda altında çok ciddi kayıpların yaşanacağını düşünmüyoruz...
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Ancak altının kısa bir süre de olsa 480 ila 490 arasına çekileceğini tahmin ediyoruz. Bugün altında güncel fiyatımız 493 lira civarında. Hafta başında belki 3 ila 5 lira arasında bir değer kaybı yaşayabilir. Ama bu değer kaybını tekrar telafi edeceğini düşünüyorum.
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“Altın yatırımcıları tedirgin olmasın” <br><br> Uzer Döviz ve Sarrafiye Genel Müdürü Nurullah Uzer, orta ve uzun vadede altını yatırım aracı olarak görenlerin tedirgin olmalarını gerektiren bir durumun söz konusu olmadığını ifade etti.
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Uzer, “Bence altın yatırımcılarının tedirgin olmalarına gerek yok. Altın her zaman dediğimiz gibi orta ve uzun vadeli yatırım aracıdır...
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Yatırımcılarımız sabrettiği sürece ve yatırımlarını orta ve uzun vade düşündükleri sürece altından hiçbir şekilde tedirgin olacakları bir durum yok” diye konuştu.
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Altına yatırım yapanlar dikkat: Fiyatlardaki düşüşle ilgili uzman isimden önemli açıklama geldi
Altın fiyatları, ABD tarım dışı istihdam verisi sonrasında bir ayın en düşük seviyesine gerilemesinin ardından uzmanlar altın yatırımcılarının tedirgin olacağı bir durumun olmayacağını söyledi.

Altın fiyatlarındaki düşüş kuyumcuları hareketlendirdi
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Kuyumcular bugünlerde piyasalarda önceki senelere göre yüzde 70 seviyelerinde bir canlanma yaşandığını belirtirlerken, özellikle altının gram fiyatındaki düşüşün talebi artırdığını söylediler.
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Kuyumculardan Zekeriya Tonyalı vatandaşın, altını yatırım aracı olarak gördüğünü ve altın fiyatının da düşmesi altına talep arttığını ifade ederek şunları söyledi:
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Yurt dışında çalışan vatandaşlarımız iki yıldır gelmedikleri için bugünlerde piyasada bir hareketlenme var. İşlerimiz şükürler olsun iyidir. Dolayısıyla en hareketli günlerimizi yaşıyoruz. Allah onlardan razı olsun. Düğün ayları olduğu için gelenler genellikle yöremizin modası olan burma bilezik, hasır bilezik, beşli gibi ürünleri daha çok tercih ediyor. Vatandaşımız altını yatırım aracı olarak gördüğü için 'şu anda altına bayağı rağbet var' diyebiliriz.
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Vatandaşımıza tavsiyemiz, altının düşük çıkmasına bakmaksızın daha çok işçiliksiz ürünleri almalarını öneririz. Çünkü altının fiyatları böyle kalmayacak yıl sonuna kadar altının fiyatında iyi bir yükselme olacağını tahmin ediyoruz. Altın fiyatlarının bu aylarda düşük olmasının en büyük sebepleri yurt dışında çalışan vatandaşlarımızın, gurbetçilerimizin bol miktarda döviz getirmelerinden dolayı altında nispi de olsa düşme oluyor. Şükürler olsun bu günlerde piyasa epeyce canlandı. Geçen 2 seneye rağmen bu sene çok iyi. Yüzde 60-70 seviyelerinde bir canlanma var. İki üç ay öncesine göre altın fiyatları 520-525 TL'ye kadar çıkmıştı şu anda da 490'lar seviyesinde. Dolayısıyla vatandaşımız altını tercih ediyor. Milletimiz en iyi yatırım aracı altını görüyor.
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Kuyumculardan Erhan Şakar da, altın fiyatlarındaki düşüşün piyasayı hareketlendirdiğini ifade ederek, Yaz sezonunun gelmesi, düğünlerin artması, altın fiyatlarının da düşüşte olması altına olan talebi artırdı. Altındaki fiyat düşüklüğü zaten bekleniyordu. Okullar açılana kadar piyasanın hareketliliği süreceğini tahmin ediyoruz diye konuştu.
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Altın fiyatlarındaki düşüş kuyumcuları hareketlendirdi
Son günlerde altının gram fiyatlarında yaşanan düşüş dolayısıyla kuyumcularda belirgin bir hareketlenme gözleniyor. Özellikle pandemi sonrası ilk kez gurbetçilerin yoğun bir şekilde memleketlerine gelmesi ile piyasalar tekrar eski hareketli günlerine döndü.

Dolardaki düşüş sonrası dibe vurdu: İşte altında son fiyatlar
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Altının gram fiyatı, düşüş eğilimini üst üste üçüncü güne taşımasının ardından 484,1 lira seviyesinde işlem görüyor.
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Dün dolar kurundaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü önceki kapanışın yüzde 1,3 altında 487 liradan tamamladı.
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Altının gram fiyatı, yeni güne de değer kaybıyla başlayarak 482,9 lira ile 7 Mayıs'tan bu yana en düşük seviyesini görmesinin ardından, saat 11.10 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,6 azalışla 484,1 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 795 lira, Cumhuriyet altını da 3.250 liradan satılıyor.
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Analistler, ABD tahvillerine yönelik artan talebin altının ons fiyatını baskıladığını kaydederek, dolar kurundaki gerilemenin de yurt içinde altın fiyatlarındaki düşüşte etkili olduğunu bildirdi.
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Çeyrek altın fiyatları 3 Ağustos Salı günü saat 08.30'da kaydedilen verielre göre 777 lira alış ve 794 lira satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.
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SPOT ALTIN TLGR FİYATI Alış: 486,17 - Satış: 486,26
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ALTINONS ($) FİYATI Alış: 1.811,86 - Satış: 1.812,11
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CUMHURİYET ALTINI FİYATI Alış: 3.111,51 - Satış: 3.170,40
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YARIM ALTIN FİYATI Alış: 1.550,90 - Satış: 1.590,06
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ZİYNET ALTINI FİYATI Alış: 3.111,51 - Satış: 3.170,40
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14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI Alış: 266,31 - Satış: 319,91
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22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI Alış: 438,45 - Satış: 469,41
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ATA ALTIN FİYATI Alış: 3.190,00 - Satış: 3.267,00
Dolardaki düşüş sonrası dibe vurdu: İşte altında son fiyatlar
Gram altın fiyatları dolar kurundaki düşüşle birlikte gerilemeye başladı. Yatırımcılar yaşanan düşüş sonrası gram altının fiyatının kaç lira olduğunu, çeyrek altının ise ne kadardan satıldığını merak ediyor. İşte altın fiyatlarında son durum.


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Aşı olmayan<br> giremeyecek

Aşı olmayan
giremeyecek

​Türkiye Futbol Federasyonu, stadyumlara giriş şartlarını değiştirdi.

​Milas yangını kontrol altına alındı.

​İki doz aşısını yaptıranların sayısı 30 milyona ulaştı.

​Yunanistan'a yardım için iki uçak gönderilecek.

​TYT'de 140, AYT ve YDT'de 170 olarak uygulanacak.
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