Dolar güne kaç liradan başladı?

Çalışma Genel Müdürü Nurcan Önder, \"İkinci toplantımızda belli analizler yapılmıştı. Komisyon olarak hesabı burada yaptık. Hacettepe parametreleriyle karşılaştırdık. Türk-İş ve TİSK'in itirazları var. 'Daha farklı ücretler belirliyoruz' deniyor Türk-İş tarafından... TİSK 3.100 TL olarak uygun buluyor. Türk-İş '3 bin 900 liranın altına düşmez' diyor. Asgari ücret teşvik konusunda komisyon önerisinde mutabakata varıldı. TİSK gerçekleşmiş enflasyonu önerdi, Türk-İş ise 'refah payı ekleyelim' dedi\" açıklamasını yaptı Türk-İş Genel Sekreteri Nazmi Irgat, \"İçinde bulunduğumuz şartlar içinde sıkıntıların giderileceği bir asgari ücret olsun istedik. Geldiğimiz nokta aynı değil. İşverenle uyuşmazlıkları gideremedik. Son bir buçuk ayda anormal şekilde artan enflasyon ve günlük fiyatların 2 defa değişmesi dar gelirli insanlarımızı zora sokuyor. Büyümeden de refah payı alacak asgari ücret bekliyoruz\" diye konuştu.