Dolar güne kaç liradan başladı?

İstanbul serbest piyasada dolar 13,7870 liradan, avro 15,5870 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 13,7850 liradan alınan dolar 13,7870 liradan satılıyor. 15,5850 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 15,5870 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 13,8060 lira, avronun satış fiyatı ise 15,6040 lira olmuştu.
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Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2022 asgari ücret zammını belirlemek için dün üçüncü kez toplandı. İşçi, işveren tarafı yeni ücret hesaplamasında baz alınacak enflasyon tutarlarında anlaşma sağlayamadı.
TİSK, Türkiye İstatistik Kurumu'nun enflasyon rakamlarının dikkate alınmasını isterken, Türk-İş yaşanan enflasyonun yüzde 50'nin üzerinde olduğu gerekçesiyle buna itiraz etti. TÜİK asgari geçim tutarını açıklamadı, Hacettepe Üniversitesi'nin bir çalışanın günlük dengeli beslenme parametresine göre hesaplama yapıldı. Çalışma Genel Müdürü Nurcan Önder, \"TİSK asgari geçim tutarını 3100 TL uygun buluyor , Türkİş 3900 liranın altına düşmesini istemiyor\" dedi.
TARAFLAR ÜÇ BAŞLIKTA MUTABIK<br><br>Taraflar dördüncü kez bir araya gelecek. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in Türk-İş ve TİSK başkanları ile görüşerek önerileri değerlendirdiği öğrenildi. Komisyon görüşmelerinde, taraflar üç konuda mutabakata vardı.
Sosyal Güvenlik Kurumu işçi primlerinin 5 puan olarak revize edilerek yüzde 14'ün 9 olarak düzenlenmesi, birinci vergi diliminin brüt asgari ücret miktarına çekilmesi konusunda uzlaşı sağlandı. Ayrıca, 5 yıldır uygulanan asgari ücret işveren desteğinin toplu iş sözleşmeli yerlerde yüzde 6 olarak uygulanması toplu sözleşme olmayan yerlerde yüzde 3 olarak uygulanması konusunda görüş birliği oluştu.<br>
ASGARİ GEÇİM TUTARI 3.567 LİRA<br><br>TÜİK bu yıl komisyon toplantısında asgari geçim tutarını açıklamadı. Hacettepe Üniversitesi'nin bir çalışanın günlük dengeli beslenme parametresine göre hesaplama yapıldı.<br><br>Komisyon hesaplamasında asgari geçim tutarı hafif işler için 2.879 lira, ağır işler için de 3.597 lira oldu. .
Çalışma Genel Müdürü Nurcan Önder, \"İkinci toplantımızda belli analizler yapılmıştı. Komisyon olarak hesabı burada yaptık. Hacettepe parametreleriyle karşılaştırdık. Türk-İş ve TİSK'in itirazları var. 'Daha farklı ücretler belirliyoruz' deniyor Türk-İş tarafından... TİSK 3.100 TL olarak uygun buluyor. Türk-İş '3 bin 900 liranın altına düşmez' diyor. Asgari ücret teşvik konusunda komisyon önerisinde mutabakata varıldı. TİSK gerçekleşmiş enflasyonu önerdi, Türk-İş ise 'refah payı ekleyelim' dedi\" açıklamasını yaptı Türk-İş Genel Sekreteri Nazmi Irgat, \"İçinde bulunduğumuz şartlar içinde sıkıntıların giderileceği bir asgari ücret olsun istedik. Geldiğimiz nokta aynı değil. İşverenle uyuşmazlıkları gideremedik. Son bir buçuk ayda anormal şekilde artan enflasyon ve günlük fiyatların 2 defa değişmesi dar gelirli insanlarımızı zora sokuyor. Büyümeden de refah payı alacak asgari ücret bekliyoruz\" diye konuştu.
ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?<br><br>ASGARI ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten 5'er temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Komisyon, yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında dört kez toplanıyor. Bakanlıktaki ilk toplantının ardından Komisyon, işçi, işveren ev sahipliğindeki toplantıların ardından son toplantısını tekrar bakanlıkta yapıyor. Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp, oy çokluğuyla karar veriyor.
İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI YÜKSELİYOR<br><br>İŞÇİ memur tüm kesimleri ilgilendiren, borçlanma primlerinden işsizlik ödeneklerine, kıdem tazminatından AGİ'ye kadar tüm kalemler asgari ücrete göre belirlenecek. Asgari ücretle birlikte çalışanların ihbar ve kıdem tazminatları, işsizlik ödenekleri de artacak.
Evde bakım ve 65 yaş aylığında asgari ücretin 3'te birinden az, engelli bakım aylığında üçte ikisinden az olması gerekiyor. Asgari ücretteki artışın yüksek olması durumunda bu ödemelerden daha fazla vatandaş yararlanacak.<br>
AKANSEL KOÇ: ENFLASYONA EZDİRMEYECEĞİZ<br><br>TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç, çalışanların korunacağını ifade ederek, \"Asgari ücretli çalışan arkadaşlarımız olmak üzere hiçbiri için farklı tavrımız olmayacak. Enflasyona ezdirmeyeceğiz. TÜİK'in açıkladığı rakamlar bizim için geçerlidir. Üç konuda mutabakata vardık; 5 puanlık işveren desteğinin çalışanlara da sağlanması, birinci vergi diliminin yıllık asgari ücret dilimine çekilmesi. İşveren desteğinin toplu sözleşmeli yerlerde yüzde 6, toplu sözleşme olamayan yerlerde yüzde 3 olarak uygulanması. Çalışan enflasyona karşı korunacak\" dedi.
Çalışan herkesi ilgilendiriyor: İhbar ve kıdem tazminatı yükseliyor
Asgari ücret tespit komisyonu perşembe günü 2022'de geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında üçüncü kez bir araya geldi. Asgari Ücret Tespit Komisyonunun üçüncü toplantısı TİSK ev sahipliğinde yapıldı. İşveren asgari geçim tutarının 3.100 TL, işçi 3.900 TL olduğunu savundu. Komisyonda işçi-işveren enflasyon konusunda anlaşamadı. Karar dördüncü toplantıya kaldı. Peki asgari ücret ne kadar olur? Bununla birlikte ihbar ve kıdem tazminatı ne kadar olacak? İşte konu ile ile ilgili merak edilen tüm detaylar...
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Altın gram fiyatı Eylül ayının ortasında başlayan yükseliş trendini güçlendirerek sürdürüyor. 17 Eylül tarihinde 480 liradan işlem gören gram altın fiyatları yeni tarihi zirve dikkate alındığında, yatırımcısına gram başına 315 TL kazandırarak, yüzde 65 getiri sağladı. Öte yandan yurt içinde altın yatırımcılarının gözü kulağı ons altın fiyatlarında…
Ons altın fiyatı için odak noktası Fed oldu. Bununla beraber altın ons fiyatı 2021 yılı zirvesinden yaklaşık 110 dolar uzakta 1800 dolar psikolojik bandının altında işlem görüyor. Kapalıçarşı'da çeyrek, yarım, tam altın ve Cumhuriyet altını fiyatı en çok merak edilenler arasında yer alıyor. Peki altın fiyatları ne kadar?<br><br>
GRAM ALTIN NE KADAR?<br><br>ALIŞ(TL) 788,57<br>SATIŞ(TL) 788,71
ÇEYREK ALTIN KAÇ TL?<br><br>ALIŞ(TL) 1.252,00<br>SATIŞ(TL) 1.282,00<br>
YARIM ALTIN FİYATI<br><br>ALIŞ(TL) 2.507,00<br>SATIŞ(TL) 2.572,00
CUMHURİYET ALTINI FİYATI<br><br>ALIŞ(TL) 5.010,00<br>SATIŞ(TL) 5.114,00
ALTIN ONS FİYATI FED SONRASI BASKI ALTINA GİRDİ<br><br>Ons altın fiyatları son dönemde ortaya çıkan Omicron varyantına ilişkin haber akışıyla beraber güvenli liman etiketiyle destek bulsa da, bu yeni varyantın öldürücülüğünün azaldığı bilgisi öne çıktı. Bu duruma Fed Başkan Powell'ın açıklamaları eklenince 16 Kasım'da 1877 dolar seviyesini gören ons altın fiyatı Aralık ayında baskılanarak 1800 dolar psikolojik bandının altına çekildi.
ALTIN YATIRIMCILARININ GÖZÜ KULAĞI FED'DE OLACAK<br><br>Fed Başkanı Powell'ın varlık alım azaltımını daha erken bitirilebileceği yönündeki verdiği mesajın etkisiyle ons altın fiyatı geçtiğimiz hafta 1760 dolara kadar çekildi.<br><br>Özellikle Fed Başkanı Powell'ın açıklamalarına duyarlılık gösteren altın fiyatları için ABD yönünden gelecek haber akışının belirleyici olmaya devam edeceğini açıkladı.<br><br>ABD'nin tarım dışı istihdam, işsizlik oranı ve ortalama saatlik kazançlar verilerinin ons altın fiyatı için oynaklığı artırabileceğini vurgulayan analistler, 1.755 doların destek, 1.792 dolar düzeyinin direnç konumunda olduğunu bildirdi.<br><br>
ONS ALTIN FİYATI GRAM ALTIN İÇİN NEDEN ÖNEMLİ?<br><br>Yurt içinde gram altın fiyatlamasında önemli olan ons tarafı yerli yatırımcıların radarında bulunuyor.<br><br>Ons altın son dönemde varlık alım sürecinde azalım sürecine giren Fed Başkanı Powell'ın açıklamaları, beklenenden önce faiz artırımı olabileceğinin sinyalini verdi. Bu durum ons altın fiyatı için baskılayıcı olan yegane unsur olarak dikkat çekti.
ALTIN GRAM FİYATI 2021'DE 11 AYDA YÜZDE 70'İN ÜZERİNDE KAZANDIRDI<br><br>Gram altın fiyatları yeni haftada 795 lira düzeyine kadar tırmanarak yeni rekorunu kırdı. 2021 yılına 454 liradan başlayan gram altın fiyatları 795 lira zirve seviyesi dikkate alındığında yatırımcısına yüzde 70'in üzerinde kazanç sağladı.
Kasım ayındaki rakamlarla hesaplandığında gram altın yüzde 40'ın üzerinde yükseliş kaydederek yatırımcısını sevindirdi.<br><br>Eylül ayındaki yükseliş trendi dikkate alındığında ise gram altın 315 TL birden yükselerek yatırımcısında yüzde 65 kazandırdı.<br><br>Ons altın tarafında ise yılbaşından buna kayıp yaklaşık 110 dolar olarak dikkat çekiyor.
GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TEKNİK GÖRÜNÜM<br><br>Gram altın tarafında yukarıda 800 TL psikolojik direnç düzeyi dikkat çekiyor. Aşağıda ise 760-740-720 lira öne çıkıyor. Bu seviyenin altında ise 680 liranın gündeme gelebileceği bildirilirken, 650 liranın da önemli destek olduğu ifade ediliyor.
Yatırımcılar dikkat, yeni rekor mu geliyor? Altın fiyatları yükselmeye devam edecek mi?
Son dönemde altın fiyatları rekor üstüne rekor kırmaya devam ediyor. Zirve seviyeleri gören sarı metal özellikle yatırımcıların gündemindeki yerini alıyor. Gün içerisinde “10 Aralık Bugün Cumhuriyet, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?” soruları yanıt arıyor. Ayrıca 'Altın fiyatları düşer mi, altın yükselmeye devam eder mi?' sorularının yanıtı merak ediliyor. İşte Kapalıçarşı ve serbest piyasalardan gelen altın fiyatları son dakika gelişmeleri ve güncel rakamlar...