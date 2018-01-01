10 bin kişi ​kesintisiz elektrik için çalıştı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Türkiye'deki elektrik konusunda herhangi bir kesinti veya kısıntı olmadığını belirterek, "Sahada yaklaşık 10 bin arkadaşımız var, gerek TEİAŞ gerek elektrik dağıtım şirketleri bünyesinde. Tüm Türkiye’de mühendisinden teknisyenine kadar tüm arkadaşlarımız teyakkuz halinde ülkemizin yeni yıla kesintisiz, kısıntısız, güvenlikli ve güzel bir şekilde girmesi için fedakarca çalışıyorlar." dedi.

CANLI BAĞLANTI

Albayrak, Ümraniye’de bulunan Türkiye Elektrik İletim AŞ’ye (TEİAŞ) 4. Bölge Müdürlüğünde, Türkiye’deki yük tevzi merkezleri ve diğer bölge müdürlükleriyle canlı bağlantı yaparak elektrikteki durum hakkında bilgi aldı.

Türkiye’deki 22 yük tevzi merkezi ve 9 trafo merkeziyle canlı bağlantı gerçekleştirdiklerini ifade eden Albayrak şöyle konuştu:

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“Tüm Türkiye’de herhangi bir kesinti veya kısıntı olmadan, elhamdülillah, sahadaki arkadaşlarımız elektrik altyapısını kesintisiz mükemmel bir şekilde devam etmesi için çalışıyor. Sahada yaklaşık 10 bin arkadaşımız var, gerek TEİAŞ gerek elektrik dağıtım şirketleri bünyesinde. Tüm Türkiye’de mühendisinden teknisyenine kadar tüm arkadaşlarımız teyakkuz halinde ülkemizin yeni yıla kesintisiz, kısıntısız, güvenlikli ve güzel bir şekilde girmesi için fedakarca çalışıyorlar. Bu vesileyle bütün ülkemize, milletimize yeni yılının hayırlar, güzellikler getirmesini, ülkemizin birliğine ve dirliğine, güçlü ve dimdik bir şekilde, 15 Temmuz ruhuna yakışır bir şekilde girmesi için Cenab-ı Allah’tan niyaz ediyoruz. Bizlerin ve hükümetimizin daha çok çalışarak, milletimizin duasıyla da çok büyük güzelliklere vesile olmasını niyaz ediyorum.”

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