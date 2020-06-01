Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Ekonomi 10 bin TLlik tatil paketi 6 ay ödemesiz verilecek
TÜRKİYE EKONOMİSİ

10 bin TL'lik tatil paketi: 6 ay ödemesiz verilecek

Kamu bankaları tarafından açıklanan 4 kredi paketi içerisinde tatil paketi de yer alıyor. Söz konusu paket kapsamında seyahat acentelerinden tatil paketi satın alacak müşterilere 10 bin TL'ye kadar 6 ay ödemesiz 36 ay vadeli uygun şartlarda finansman imkanı sunulacak.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Foto/arşiv
Foto/arşiv

Tatil yapmak isteyen ve ilgili banka aracılığı ile maaş alan emekli ve çalışan müşterilerin tatil ve seyahat giderlerinin finansman ihtiyacının uygun şartlarda sağlanmasının yanı sıra, turizm sektörünü desteklemek amacıyla; bankalarla anlaşma yapacak seyahat acentelerine tatil paketi satın almak için başvuran müşterilere 10.000 TL’ye kadar 6 ay ödemesiz 36 ay vade ile uygun şartlarda finansman imkanı sunulacak.

TAKSİT ÖDEMESİ 9 AY SONRA

Söz konusu kredinin 1. ve 2. taksitleri ilgili firma ve banka tarafından ödenecek; müşterilerin taksit ödemesi 9 ay sonra başlayacak. Bu kapsamda müşterilerimizin kullanacağı kredinin faizi aylık yüzde 0,67 oranına denk geliyor.

PEŞİN FİYATINA 18 AY

Seyahat acenteleri ile anlaşmalar yapılacak anlaşmalarla vatandaşlarımıza tatil paketlerini, kredi kartlarıyla 3 ay ödemesiz, devamında 15 taksitle ödeme ile toplam 18 ay peşin fiyatına, faizsiz satın alabilmeleri sağlanacak.

Üye işyeri kampanya anlaşması yapılan firmalar bankaların web sitesinde yayımlanacak.

Tatil Destek Kredi Paketi’ne başvuru tarihi ve kanalı ise bu hafta içerisinde açıklanacak.

Dört farklı kredi paketi açıklandı
EKONOMİ
Dört farklı kredi paketi açıklandı

Abone Ol Google News
Yakınından geçmeyin

Yakınından geçmeyin

​39 derece ateşi çıktı polis caddede yürüyenleri uyardı.
İkinci dalga kontrol altına alındı

İkinci dalga kontrol altına alındı

​Kentte 10 gündür yeni koronavirüs vakası görülmüyor.
PTTde yeni dönem

PTT'de yeni dönem

​ATM'lerden çipli TC kimlik kartıyla çekim imkanı.
22 Haziran'da dağıtılacak

22 Haziran'da dağıtılacak

​LGS'de iki yeni önlem daha alındı.
Konutta<br>30 bin TL'lik avantaj

Konutta
30 bin TL'lik avantaj

​Konut kredi faizleri en düşük seviyelere indi.
Ödemeler başlıyor

Ödemeler başlıyor

Selçuk'tan işsizlik ödeneği ve kısa çalışma ödeneği açıklaması.
İlk uçuş<br>gerçekleşti

İlk uçuş
gerçekleşti

​THY ilk seferini İstanbul'dan Ankara'ya yaptı.
12 ev<br> karantinaya alındı

12 ev
karantinaya alındı

Geçmiş bayram kutlamasına giden şahsın testi pozitif çıktı.
Korona ile beraber, hayata ve ekonomiye devam

Korona ile beraber, hayata ve ekonomiye devam

​Prof. Dr. Ömer Bolat'ın kaleminden yeni normal hayat.
Dört kredi<br>paketi açıklandı

Dört kredi
paketi açıklandı

Konut, taşıt, tatil ve mobilya için hazırlandı.
Yerli motorlu<br>zırhlılar 2021'de

Yerli motorlu
zırhlılar 2021'de

​TÜMOSAN çalışmalara hız kesmeden devam ediyor.
Ağzında jiletle polislere saldırmış

Ağzında jiletle polislere saldırmış

Atakan Arslan'ı şehit eden zanlıdan hain tuzak.
Türk bilim<br> insanı tarih verdi

Türk bilim
insanı tarih verdi

Almanya'da koronavirüs aşı çalışmaları yapıyor.
Yeni bir<br>döneme geçiliyor

Yeni bir
döneme geçiliyor

​Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu açıkladı..
İslam'ı seçtiler

İslam'ı seçtiler

Önce kendi sonra nişanlısı Müslüman oldu.
İran vermeyi reddetti

İran vermeyi reddetti

​Ukrayna uçağını füzeyle düşürmüşlerdi.
Brezilya futbolunu <br>sarsan haber

Brezilya futbolunu
sarsan haber

​Aynı takımdan 16 futbolcunun testi pozitif çıktı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.