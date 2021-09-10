Ekonomi Altın fiyatları yükselişe geçti
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Altın fiyatları yükselişe geçti

Altın fiyatları yaşadığı ani iniş ve çıkışlarla gündem olmaya devam ediyor. Küçük ve büyük ölçekli yatırımcı fark etmeksizin fiyatlardaki bu hareketliliği canlı ve güncel rakamlarla takip ediyor. Öte yandan gün içerisinde "Cumhuriyet, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar?" soruları yanıt arıyor. Altın fiyatlarından gelen son dakika verilerine göre; 10 Eylül bugün sabah saatlerinde altının gram fiyatı hafif yükselişe geçti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
10 Eylül altın fiyatları: Bugün gram altın ne kadar, çeyrek altın kaç TL?
Altın fiyatları merak ediliyor.

Serbest piyasalardan gelen son dakika altın fiyatları gün içerisinde yaşadığı iniş çıkışlarla gündeme gelmeye devam ediyor. Sabah saatleriyle beraber yatırımcılar canlı rakamlar tablosundan çeyrek altın ve gram altın fiyatı ile ilgili değişimleri takip ederken öte yandan önümüzdeki süreçte sarı metalin nasıl bir yol izleyeceği de merak konusu haline geliyor. Bu noktada “10 Eylül bugün Cumhuriyet, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?” soruları yanıt aramaya başladı. İşte altın fiyatlarında son durum...

GRAM ALTIN NE KADAR?

ALIŞ(TL) 487,95

SATIŞ(TL) 488,03

ÇEYREK ALTIN KAÇ TL?

ALIŞ(TL) 792,00

SATIŞ(TL) 806,00

9 Eylül altın fiyatları ne kadar, kaç TL?
EKONOMİ
9 Eylül altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

YARIM ALTIN FİYATI

ALIŞ(TL) 1.584,00

SATIŞ(TL) 1.612,00

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

ALIŞ(TL) 3.155,00

SATIŞ(TL) 3.211,00

Altına yatırım yapanlar dikkat: Fiyatlardaki düşüşle ilgili uzman isimden önemli açıklama geldi
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ABD tarım dışı istihdam verisinin ardından altında yaşanan düşüş sonrasında altın yatırımcıları tedirgin olurken Nevşehir’de hizmet veren Döviz ve Sarrafiye Genel Müdürü Nurullah Uzer, değer kaybının telafi olacağını söyledi.
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Uzer, Altın dün ABD’de açılan tarım dışı istihdam verilerinden sonra bir miktar geri çekilme yaşadı. Bu geri çekilmelerin az da olsa biraz daha devam edeceğini düşünüyoruz. Ancak onstaki düşüşü dolardaki yükseliş süspansiyon ettiği için genel bazda altında çok ciddi kayıpların yaşanacağını düşünmüyoruz...
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Ancak altının kısa bir süre de olsa 480 ila 490 arasına çekileceğini tahmin ediyoruz. Bugün altında güncel fiyatımız 493 lira civarında. Hafta başında belki 3 ila 5 lira arasında bir değer kaybı yaşayabilir. Ama bu değer kaybını tekrar telafi edeceğini düşünüyorum.
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“Altın yatırımcıları tedirgin olmasın” <br><br> Uzer Döviz ve Sarrafiye Genel Müdürü Nurullah Uzer, orta ve uzun vadede altını yatırım aracı olarak görenlerin tedirgin olmalarını gerektiren bir durumun söz konusu olmadığını ifade etti.
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Uzer, “Bence altın yatırımcılarının tedirgin olmalarına gerek yok. Altın her zaman dediğimiz gibi orta ve uzun vadeli yatırım aracıdır...
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Yatırımcılarımız sabrettiği sürece ve yatırımlarını orta ve uzun vade düşündükleri sürece altından hiçbir şekilde tedirgin olacakları bir durum yok” diye konuştu.
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Altına yatırım yapanlar dikkat: Fiyatlardaki düşüşle ilgili uzman isimden önemli açıklama geldi
Altın fiyatları, ABD tarım dışı istihdam verisi sonrasında bir ayın en düşük seviyesine gerilemesinin ardından uzmanlar altın yatırımcılarının tedirgin olacağı bir durumun olmayacağını söyledi.


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