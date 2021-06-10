Ekonomi Altın fiyatları düşüş eğiliminde
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Altın fiyatları düşüş eğiliminde

Piyasaların kalbinin attığı Kapalıçarşı'da altın fiyatları son dakika gelişmeleri merak ediliyor. Küçük ve büyük ölçekli yatırımcılar güncel ve canlı rakamları öğrenmeden kuyumcunun yolunu tutmuyor. Ellerindeki değerli metalin alış satış rakamını öğrenmek isteyen yatırımcılar sarı metalin Haziran ayı sonuna doğru izleyeceği grafiği sorguluyor. Buna göre 10 Haziran 2021 bugün yarım, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? İşte güncel ve canlı rakamlar ile son dakika altın fiyatları...

Haber Merkezi Yeni Şafak
10 Haziran altın fiyatları: Bugün gram altın ne kadar, çeyrek altın kaç liradan alınıp satılıyor?
Altın fiyatları merak ediliyor.

10 Haziran Perşembe sabah saatleri itibarıyla altın fiyatları ile ilgili son dakika haberleri vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Salgın döneminde altın fiyatları uzun süre yukarı yönlü hareketi sürdürmüş, geçtiğimiz yılın son çeyreğinde kritik bir düşüş hareketi yaşamıştı. Son haftalarda tekrar yükselişe geçen altın fiyatları bugün düşüş eğiliminde. Fiyatlardaki bu dalgalanmalar sonrası yatırımcının sarı metale ilgisi arttı. Peki, altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL oldu? 10 Haziran 2021 Perşembe altın fiyatları...

GRAM ALTIN NE KADAR?

ALIŞ(TL) 520,69

SATIŞ(TL) 520,80

ÇEYREK ALTIN KAÇ TL?

ALIŞ(TL) 837,00

SATIŞ(TL) 857,00

Altın fiyatları yükselişte: İşte 9 Haziran Çarşamba gram altın ve çeyrek altın fiyatları
EKONOMİ
Altın fiyatları yükselişte: İşte 9 Haziran Çarşamba gram altın ve çeyrek altın fiyatları

YARIM ALTIN FİYATI

ALIŞ(TL) 1.663,00

SATIŞ(TL) 1.716,00

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

ALIŞ(TL) 3.327,00

SATIŞ(TL) 3.418,00

Değeri arttı sahte ve çalıntı oranı yükseldi: Kuyumcular vatandaşları uyardı
FOTOĞRAF 14
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Turizmin başkenti Antalya’da özellikle yaz aylarında düğün sezonunun da açılması ile birlikte artan sahte ve çalıntı altınlarını satmaya çalışan dolandırıcılara karşı kuyumcular kurdukları Whatsapp grubu üzerinden birbirlerini bilgilendiriyor. Şüpheli gördükleri şahıs ve ürünlerin fotoğraflarını grup üzerinden meslektaşlarıyla paylaşan kuyumcular, bu yöntemle sahtecilik konusunda mağduriyetin önemli ölçüde azalmasının önüne geçiyor.
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Kuyumcular kendilerine gelen ihbarın ardından saniyeler içerisinde harekete geçerek, birbirlerini sözlü olarak da uyarıyor. İhbar üzerinden gelen ürünü uzun uzun inceleyen kuyumcular, kendilerine gelen benzer ürünler üzerinden harekete geçerek şüpheli şahısları polise bildiriyor.
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Bu grubun 400 tane üyesi var. İhbarın dağılması 1 dakika sürmez <BR> <BR> 36 yıldır kuyumculuk yaptığını belirten Süleyman Koç, “İhbar hattımızı kuralı yaklaşık 2 yıl oldu. Çalıntı mal olsun, ayarı düşük mal olsun hemen buradan haberleşiyoruz. Çok faydasını gördük. Ürün bize geldiği anda emniyete haber veriyoruz. Bu grubun 400 tane üyesi var. İhbarın dağılması 1 dakika sürmez. Bir ürün çalan kişi biraz bekliyor, onu yakalamak biraz zor oluyor...
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Acil olarak satanları yakalama şansımız daha fazla oluyor. Çalıntı ürün ile gelen adamı önce bir sakinleştiriyoruz. Çay ve kahve söyleyerek oyalıyoruz. Sonra emniyete haber veriyoruz. Adam inkar etse de fotoğrafta belli oluyor. Sonunda itiraf ediyor. Polise gizli ihbarda bulunuyoruz” dedi.
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Altın fiyatları arttı, sahte altın satmak isteyen de arttı <BR> <BR> Altın fiyatlarının artması ile sahte ürün satmak isteyenlerde de artış olduğunu belirten Koç, “Bunlar ile çok sık karşılaşmaya başladık. Bizim kuyumcu arkadaşlarımıza çok ürün gelmeye başladı. Hatta çeyreğin sahtesini yapmaya başladılar. Yeni arkadaşlarımızı uyarıyoruz. Altın ayarını mihenk taşından biliyoruz...
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Çeyrek altında cama attığımız zaman ‘tın’ sesinden anlıyoruz. ‘Tok’ sesi gelirse sahtedir. Bizim de bazen gözümüz yanılıyor. Mihenk taşı daha garantidir. Sahte ürün daha çok bilezik ve çeyrek altında oluyor. Bu sene çok karşılaştık. 22 ayar bilezik 8 ayar çıkıyor. Vatandaşımız bildiği kuyumcudan alsın” sözlerine yer verdi.
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Yakalanması daha hızlı oluyor <BR> <BR> 35 yıldır kuyumculuk yapan Hasan Çakır ise, sistemi şöyle anlattı: “Benim bir ürünüm çalınırsa anında bunu dernek ile paylaşıyorum. Bütün kuyumculara benim ürünümün resmi gider. Kuyumcu arkadaşlarımız müşterinin gelmesi durumunda anında haber verirler...
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Yakalanması daha hızlı oluyor. Bu kolaylık iyi oldu. İhbar 500 kişi kayıtlı ise 500 kişiye gider. Gelen kişiyi ben oyalarım. Ayarına bakayım derim. Sonra polisler haber veririz” açıklamasını yaptı.
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Vatandaşları sahte altına karşı da uyaran Çakır, “Bu işi kuyumculuk mesleğinde bulunan insanlar yapıyor. İmalatçılar yapıyor. Ayarını düşük yapıyor. 14 ayarı 8 ayar yapmaya çalışıyorlar. Biz ayar suyu ile ölçüyoruz” dedi.
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Değeri artan altında sahte ve çalıntı oranı yükseldi
Title
Değeri artan altında sahte ve çalıntı oranı yükseldi
Title
Değeri artan altında sahte ve çalıntı oranı yükseldi
Title
Değeri artan altında sahte ve çalıntı oranı yükseldi
Title
Değeri artan altında sahte ve çalıntı oranı yükseldi
Değeri arttı sahte ve çalıntı oranı yükseldi: Kuyumcular vatandaşları uyardı
Değeri her geçen gün artan ve en önemli yatırım araçlarından biri haline gelen altında, dolandırıcılık ve hırsızlık olaylarına karşı kuyumcu esnafı da kendi tedbirini alıyor. Antalyalı kuyumcular, sahte, hırsızlık yoluyla elde edilen ya da düşük ayarlı altınları yüksek ayarlı göstererek bozdurmak isteyen şüpheli kişilerin fotoğraf ve videolarını, kurdukları WhatsApp grubu üzerinden birbiriyle paylaşıyor. Kuyumcular kendilerine gelen ihbarın ardından saniyeler içerisinde harekete geçerek şüpheli şahısların yakalanmasını sağlıyor. Öte yandan kuyumcular altının değerinin artması ile sahte altın satmak isteyenlerde de artış olduğunu bildirdi.


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